Право
Евгения Евсеева

«Яндекс» попросил объяснений у Mail.ru Group из-за иска TeleSport за незаконное размещение видео с футбольных матчей Статьи редакции

TeleSport разместил видео в своих группах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», но не закрыл их от индексации — и теперь «Яндекс» должен выплатить 3,68 млн рублей.

«Яндекс» обратился за публичными объяснениями из-за иска TeleSport — по одному из них «Яндекс» обязан выплатить 3,68 млн рублей, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс» утверждает, что TeleSport разместил видео в своих группах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и не закрыл их от индексации и встраивания на других сайтах. При этом у компании была такая возможность, но это сделали уже после подачи иска.

В «Яндексе» отметили, что просили представителей Mail.ru Group разъяснить ситуацию в суде, но компания проигнорировала просьбу.

Из-за этого «Яндекс» просит объяснить, почему контент TeleSport стал закрытым только после подачи иска и кто именно закрыл доступ. Кроме этого, в компании хотят знать, почему представители Mail.ru Group не явились в суд, хотя разбирательство идет по поводу контента, размещенного на серверах компании.

  • В августе 2020 года TeleSport обвинила «Яндекс» в незаконном использовании в «Видео» видеонарезок футбольных матчей чемпионата Италии. В компании говорят, что «Яндекс» совершил порядка 600 нарушений до момента подачи исков и продолжает незаконно использовать видео.
  • В январе 2021 года суд обязал «Яндекс» выплатить 3,68 млн рублей TeleSport — компания объявила, что намерена обжаловать решение.
  • В марте иск TeleSport поддержала испанская футбольная лига, пишет ТАСС.

#новость #яндекс

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Andrey Kulakov

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Евгения Евсеева

Andrey
4

я ждала эту картинку!

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Andrey Kulakov

Евгения
5

Традиции надо чтить!)

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Михаил Анюков

Andrey
4

Чисто Телеспорт и Мейл, после просмотра футбика

Ответить

Д Хб

5

Презираю Яндекс. Но они же правы в данной ситуации.

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Artem Kravchenko

Д
0

У нас в стране есть легальный фреймворк для защиты авторских прав в интернете. Правда, не всех объектов. Этим Яндекс и пользуется, хотя мог бы вести себя добросовестно и внедрить DMCA-подобную политику, как Гугл.

Вместо этого, Яндекс открещивается и отправляет к администрации источника контрафакта: https://yandex.ru/support/abuse/troubleshooting/search/copyright.html

И почему-то "забывает" о том, что несет субсидиарную ответственность со всеми нарушителями, когда предоставляет доступ к нелицензионному контенту через свои сайты. То ли чувство вседозволенности, то ли дряные юристы, то ли диверсия.

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Игорь Васильев

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Artem Kravchenko

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Ясный браслет

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Ты ж погляди, какие злопамятные.

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