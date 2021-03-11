TeleSport разместил видео в своих группах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», но не закрыл их от индексации — и теперь «Яндекс» должен выплатить 3,68 млн рублей.

«Яндекс» обратился за публичными объяснениями из-за иска TeleSport — по одному из них «Яндекс» обязан выплатить 3,68 млн рублей, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс» утверждает, что TeleSport разместил видео в своих группах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и не закрыл их от индексации и встраивания на других сайтах. При этом у компании была такая возможность, но это сделали уже после подачи иска.

В «Яндексе» отметили, что просили представителей Mail.ru Group разъяснить ситуацию в суде, но компания проигнорировала просьбу.

Из-за этого «Яндекс» просит объяснить, почему контент TeleSport стал закрытым только после подачи иска и кто именно закрыл доступ. Кроме этого, в компании хотят знать, почему представители Mail.ru Group не явились в суд, хотя разбирательство идет по поводу контента, размещенного на серверах компании.

В августе 2020 года TeleSport обвинила «Яндекс» в незаконном использовании в «Видео» видеонарезок футбольных матчей чемпионата Италии. В компании говорят, что «Яндекс» совершил порядка 600 нарушений до момента подачи исков и продолжает незаконно использовать видео.

В январе 2021 года суд обязал «Яндекс» выплатить 3,68 млн рублей TeleSport — компания объявила, что намерена обжаловать решение.



В марте иск TeleSport поддержала испанская футбольная лига, пишет ТАСС.