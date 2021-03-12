Формально это значит, что любая попытка использования обезличенных данных, то есть массива, содержащего в себе сведения о множестве субъектов, в случае если хотя бы один из них не дал разрешения на использования их для какой-то совершенно конкретной цели или отозвал своё разрешение, может привести к нарушению закона и штрафным санкциям.