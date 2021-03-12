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Минцифры подготовило законопроект о приравнивании обезличенных данных к персональным Статьи редакции

Оператором запретят передавать третьим лицам информацию, позволяющую идентифицировать конкретного человека.

Глава Минцифры Максут Шадаев подписал законопроект, регламентирующий политику обработки обезличенных данных. Теперь документ внесут в правительство, пишут «Ведомости».

Согласно законопроекту, оператор не сможет использовать дополнительную информацию, которая помогает определить принадлежность персональных данных конкретному человеку. Деобезличивать данные разрешили только для защиты жизни или здоровья. Использовать обезличенные данные без согласия пользователя можно будет только в исследовательских и статистических целях.

В «Билайне» считают, что законопроект «существенно ограничит внедрение новых сервисов и технологий и значительно затормозит переход на новый технологический уклад»: там назвали дополнительное согласие на обезличивание данных барьером, ведь пользователь уже дал согласие на обработку персональных данных.

Управляющий партнёр юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что после принятия законопроекта возникнут новые основания для штрафов операторам.

Формально это значит, что любая попытка использования обезличенных данных, то есть массива, содержащего в себе сведения о множестве субъектов, в случае если хотя бы один из них не дал разрешения на использования их для какой-то совершенно конкретной цели или отозвал своё разрешение, может привести к нарушению закона и штрафным санкциям.

Юрий Федюкин
управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions

#новость #персональныеданные

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An Ar

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бамп

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BearStrikesBack

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В «Билайне» считают, что законопроект «существенно ограничит внедрение новых сервисов и технологий и значительно затормозит переход на новый технологический уклад»

:)))))

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