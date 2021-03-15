Право
Евгения Евсеева

«Перепись малого бизнеса»: весной 2021 года ИП и микрокомпаниям нужно сдать дополнительный отчёт под угрозой штрафов Статьи редакции

Срок — до 1 апреля, через Госуслуги — до 30 апреля.

32 32 комментария
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В 2021 году Росстат проводит очередную экономическую перепись малого бизнеса — «Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 год». Индивидуальные предприниматели, малые и микропредприятия должны сдать отчёты, которые включают информацию о количестве работников, выручке и стоимости имущества. Все данные — за 2020 год.

Зачем нужна перепись

Росстат проводит исследование раз в пять лет. Цель, как заявляет ведомство, узнать состояние малого и микробизнеса, с какими проблемами они сталкиваются.

Собранные данные помогут понять, как можно поддержать предпринимателей. Государство использует информацию для разработки программ поддержки, написано в обращении Росстата к малому бизнесу.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране — это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан.

из обращения Росстата

Кто должен отчитаться и в какие сроки

Индивидуальные предприниматели и компании, которые относятся к малым и микропредприятиям. Проверить категорию компании можно в реестре субъектов МСП, введя ИНН или ОГРН.

Сроки сдачи отчётности зависят от способа:

  • Через сайт Росстата или по почте сдать отчётность можно до 1 апреля.
  • Через сайт Госуслуг — до 30 апреля.

Какие данные собирает Росстат

ИП нужно заполнить отчётность по форме «1-предприниматель», а компаниям — по форме «МП-сп».

Анкета состоит из трёх разделов:

  • Общие сведения — адрес, форма налогообложения, ИНН и код ОКПО.
  • Основные показатели деятельности — полученная выручка по каждому виду деятельности,
  • Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал — имущество, которое предприниматель или компания использует в бизнесе (например, здания, автомобили, оборудование), но перечислять всё имущество не нужно.

На сайте Росстата есть инструкции по заполнению форм и примеры заполненных анкет. Также инструкции можно найти у сервисов для предпринимателей, например, у «Точки»:

Форма 1-предприниматель: как ИП отчитаться…
Как правильно заполнить и сдать отчётность
allo.tochka.com

Как отправить форму в Росстат

  1. Через систему сбора отчётности Росстата — понадобится электронная подпись.
  2. Через Госуслуги — можно с 1 марта до 30 апреля. ИП понадобится подтверждённая учётная запись, а компаниям нужна подтверждённая учётная запись и электронная подпись.
  3. На бумаге — в территориальный орган Росстата по месту регистрации ИП или компании. Можно лично или почтой.

Что будет, если не отчитаться

Компанию или ИП могут оштрафовать. Размер штрафов прописан в статье 13.19 КоАП России (Непредоставление первичных статистических данных):

  • Для ИП — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
  • Для компаний — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Штрафы за повторное нарушение больше:

  • Для ИП — 30-50 тысяч рублей.
  • Для компаний — 100-150 тысяч рублей.

#статистика #малыйбизнес #росстат

32 32 комментария
15
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32 комментария
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Антон Симонович

27

Отчитайтесь, кто выжил, а то штрафанем и закроем. Занавес.

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Roman Moskovskiy

19

Цель, как заявляет ведомство, узнать состояние малого и микробизнеса, с какими проблемами они сталкиваются.

Под угрозой штрафов

Заебись!

Ответить

Иван Вундермахер

14

Але
Да
Ну как там с деньгами?

Ответить

Kot Wild

11

Ебанутые!!!!

Ответить

Антон Василик

7

Я сдавал этот отчёт.

Абсолютно вся инфа есть в налоговой.
Интересно, зачем вся эта суета, если уже у одного ведомства есть вся информация нужная)

Ответить

Евгений Вовас

Антон
13

Очевидно что бы помочь штрафом, если трудности имеются...

Ответить

Антон Василик

Евгений
0

😀

Ответить

Константин Рогов

Антон
1

Росстату тоже надо создавать вид что они работают.

Ответить

Dmitry

8

"Собранные данные помогут понять, как можно поддержать предпринимателей."
Перевожу на Русский "Помогут понять, можно ли собрать еще налогов".

Ответить

Useforlogin

7

Охуительно — просто скопировать какие-то налоговые коды, которые сам же получаю от налоговой, и вставить доход и количество сотрудников, которые так же есть у налоговой. 

И это под соусом штрафов. 

Я правильно понимаю, что это просто чтобы состричь остатки денег с бизнеса? 

Ответить

Nikolay Ryagin

4

А кто есть Росстат для предприятия?
Какие НПА наделили его статусом, позволяющим требовать такую информацию.

Ответить

Денис Негляд

3

все эти «бюрократы» лишь просиживают штаны и наши налоги. В принципе ненужные РОС...организации 

Ответить

Ленинградский Женя

3

 экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан

Ахахахаххаха!!!!

Ответить

Christina Kretsu

2

Ну да, заняться же нам больше нечем)) чем их отчетность из налоговой не устраивает, я не понимаю?

Ответить

Иван Вундермахер

Christina
1

Так среднесписочный отчёт по сотрудникам тоже подаётся вроде каждый год

Ответить

Christina Kretsu

Иван
3

У меня нет сотрудников) но информацию по доходам каждый год отправляю в декларации с налоговой. Не понимаю, зачем мне двойную работу проделывать ради Росстата)

Ответить

Иван Вундермахер

Christi…
0

Так там и подаёшь отчёт, 1 сотрудник писали
Щас вроде отменили уже

Ответить

Сергей Кислов

1

Интересно, а если бы я не читал VC, как бы я об этой хрени узнал? )

Ответить

Александр Львов

Сергей
1

при оплате штрафа

Ответить

StargazerXIII

0

Не понимаю, зачем мы должны своими налогами кормить бесполезных бездарей из какой-то бесполезной госслужбы

Ответить

Vasiliy Gorin

StargazerXIII
3

Это плата за бесхребетность и бездействие

Ответить

Анатолий Щербина

0

Когда времени дохера и заняться нечем. Следующий шаг, это вместо глаз протезы с камерами, которые сразу всё вещают в налоговую. В этой стране не хочется стоить бизнес. Лишний раз злят людей.

Ответить

Григорий Кисель

0

Точка выручает

Ответить

DmitriyB

0

И откуда об этом нужно было узнать? Есть тысячи неактивных ИП, платят взносы, но не ведут бизнес. И прилетят им штрафы. Бред. Скоро иду сдавать декларацию в налоговую, там поинтересуюсь. 

Ответить

Константин Рогов

0

До тех пор пока малый бизнес будут терзать всеми этими "нужно отчитаться под угрозой штрафа" малый бизнес будет все в той же жопе. Дорогое государство, основная проблема - это ты само и твои отчеты, проверки, статистики и прочее чесание яиц.

Ответить

Oleg Oleg

0

Каждый год присылали бумажки из росстата с требованием заполните до 1 марта. А теперь спасибо этой статье всё заполнил на госуслугах.
хайпа по этому поводу не понимаю. информацию государство должно получать каким-то образом? Должно.

Ответить

Константин Рогов

Oleg
–1

информацию государство должно получать каким-то образом?

Нет.

Ответить

Mag Magistr

0

Что блдь происходит???

Ответить

Алексей Чабан

0

Мы хотим вам помочь, поэтому оштрафуем.

Ответить

SlowSnake69 SlowSnake69

0

А в США такая же  поебота есть?

Ответить

Александр Рогожников

0

Если ИП зарегистрировано в 2021 году все равно нужно сдавать отчет?

Ответить

Maxim Gataullin

–1

А если просто вот есть ИП, которое просто существует, где после создания ничего не проводилось. Ни одной операции. Почему форму эту сдавать то надо? Причем судя по документу, ИП внесли 10 марта. Хотя девушка вообще забыла о его существовании.

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