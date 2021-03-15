Срок — до 1 апреля, через Госуслуги — до 30 апреля.

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В 2021 году Росстат проводит очередную экономическую перепись малого бизнеса — «Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 год». Индивидуальные предприниматели, малые и микропредприятия должны сдать отчёты, которые включают информацию о количестве работников, выручке и стоимости имущества. Все данные — за 2020 год.

Зачем нужна перепись

Росстат проводит исследование раз в пять лет. Цель, как заявляет ведомство, узнать состояние малого и микробизнеса, с какими проблемами они сталкиваются.

Собранные данные помогут понять, как можно поддержать предпринимателей. Государство использует информацию для разработки программ поддержки, написано в обращении Росстата к малому бизнесу.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране — это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан. из обращения Росстата



Кто должен отчитаться и в какие сроки

Индивидуальные предприниматели и компании, которые относятся к малым и микропредприятиям. Проверить категорию компании можно в реестре субъектов МСП, введя ИНН или ОГРН.

Сроки сдачи отчётности зависят от способа:

Через сайт Росстата или по почте сдать отчётность можно до 1 апреля.

Через сайт Госуслуг — до 30 апреля.

Какие данные собирает Росстат

ИП нужно заполнить отчётность по форме «1-предприниматель», а компаниям — по форме «МП-сп».

Анкета состоит из трёх разделов:

Общие сведения — адрес, форма налогообложения, ИНН и код ОКПО.



— адрес, форма налогообложения, ИНН и код ОКПО. Основные показатели деятельности — полученная выручка по каждому виду деятельности,



— полученная выручка по каждому виду деятельности, Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал — имущество, которое предприниматель или компания использует в бизнесе (например, здания, автомобили, оборудование), но перечислять всё имущество не нужно.

На сайте Росстата есть инструкции по заполнению форм и примеры заполненных анкет. Также инструкции можно найти у сервисов для предпринимателей, например, у «Точки»:

Как отправить форму в Росстат

Через систему сбора отчётности Росстата — понадобится электронная подпись.

Через Госуслуги — можно с 1 марта до 30 апреля. ИП понадобится подтверждённая учётная запись, а компаниям нужна подтверждённая учётная запись и электронная подпись.

На бумаге — в территориальный орган Росстата по месту регистрации ИП или компании. Можно лично или почтой.



Что будет, если не отчитаться

Компанию или ИП могут оштрафовать. Размер штрафов прописан в статье 13.19 КоАП России (Непредоставление первичных статистических данных):

Для ИП — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Для компаний — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Штрафы за повторное нарушение больше: