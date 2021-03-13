Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором Статьи редакции
У предпринимателя не первый раз проблемы из-за сообщений в Twitter о Tesla.
Инвестор подал иск против главы Tesla и совета директоров компании, пишет Bloomberg со ссылкой на документ.
По мнению истца, Маск подверг компанию убыткам на «миллиарды долларов», продолжая отправлять «беспорядочные» твиты, несмотря на соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном одобрении его активности в соцсетях юристами.
В 105-страничном иске истец обвиняет совет директоров в неспособности обуздать поведение Маска в интернете. «Дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «серьёзно повлиять на способность компании обеспечить финансирование», а его поведение «заглушает голоса» в самой Tesla, которые должны противостоять Маску и защищать инвесторов, говорится в заявлении.
В частности, в качестве примера истец приводит твит Маска, опубликованный в мае 2020 года. Тогда глава компании написал, что стоимость акций компании, по его мнению, «слишком высока». После сообщения Маска стоимость акций Tesla упала более чем на 11% — до $695.
В Tesla не сразу ответили на запрос о комментарии Bloomberg.
- В 2018 году SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.
поставил одну подпись и уже не можешь кидать мемы в твитор.
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