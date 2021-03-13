У предпринимателя не первый раз проблемы из-за сообщений в Twitter о Tesla.

{"id":219823,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 Tesla \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0432\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom&title=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 Tesla \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0432\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom&text=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 Tesla \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0432\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom&text=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 Tesla \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0432\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 Tesla \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0432\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/219823-investor-tesla-podal-v-sud-na-ilona-maska-iz-za-besporyadochnyh-tvitov-i-narusheniya-soglasheniya-s-regulyatorom","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 239 просмотров

Инвестор подал иск против главы Tesla и совета директоров компании, пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

По мнению истца, Маск подверг компанию убыткам на «миллиарды долларов», продолжая отправлять «беспорядочные» твиты, несмотря на соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном одобрении его активности в соцсетях юристами.

В 105-страничном иске истец обвиняет совет директоров в неспособности обуздать поведение Маска в интернете. «Дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «серьёзно повлиять на способность компании обеспечить финансирование», а его поведение «заглушает голоса» в самой Tesla, которые должны противостоять Маску и защищать инвесторов, говорится в заявлении.

В частности, в качестве примера истец приводит твит Маска, опубликованный в мае 2020 года. Тогда глава компании написал, что стоимость акций компании, по его мнению, «слишком высока». После сообщения Маска стоимость акций Tesla упала более чем на 11% — до $695.

Elon Musk @elonmusk Tesla stock price is too high imo

В Tesla не сразу ответили на запрос о комментарии Bloomberg.

В 2018 году SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.