Право
Andrei Apanasik

Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов и нарушения соглашения с регулятором Статьи редакции

У предпринимателя не первый раз проблемы из-за сообщений в Twitter о Tesla.

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Инвестор подал иск против главы Tesla и совета директоров компании, пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

По мнению истца, Маск подверг компанию убыткам на «миллиарды долларов», продолжая отправлять «беспорядочные» твиты, несмотря на соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном одобрении его активности в соцсетях юристами.

В 105-страничном иске истец обвиняет совет директоров в неспособности обуздать поведение Маска в интернете. «Дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «серьёзно повлиять на способность компании обеспечить финансирование», а его поведение «заглушает голоса» в самой Tesla, которые должны противостоять Маску и защищать инвесторов, говорится в заявлении.

В частности, в качестве примера истец приводит твит Маска, опубликованный в мае 2020 года. Тогда глава компании написал, что стоимость акций компании, по его мнению, «слишком высока». После сообщения Маска стоимость акций Tesla упала более чем на 11% — до $695.

Elon Musk @elonmusk
Tesla stock price is too high imo

В Tesla не сразу ответили на запрос о комментарии Bloomberg.

  • В 2018 году SEC обвинила Илона Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить его от руководства Tesla. Претензии регулятора были связаны с заявлением Маска о планах сделать Tesla частной компанией: он написал об этом в Twitter. Позднее Маск заявил, что после просьб инвесторов передумал выкупать акции.

#tesla #новость

Материал дополнен редакцией
3 3 комментария
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Алёна Погребняк

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поставил одну подпись и уже не можешь кидать мемы в твитор.

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Алёна
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Договор неглядя подписывал?

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Влад Абрамов

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Закупился на хаях а виноват Маск) мамкины инвесторы.

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