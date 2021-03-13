Право
Таня Боброва

Акции производителя электропикапов Lordstown Motors упали на 16% — его обвинили в обмане с количеством предзаказов Статьи редакции

В 2020 году Hindenburg Research обвинила в мошенничестве производителя электрогрузовиков Nikola — это привело к расследованию регулятора и отставке основателя.

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Hindenburg Research обвинила американскую Lordstown Motors в недостоверных данных о предзаказах и «введении инвесторов в заблуждение относительно спроса и производственных возможностей». После исследования работы стартапа компания открыла короткие позиции по его акциям.

В результате акции производителя электропикапов упали на 21%, пишет TechCrunch. На закрытии торгов 12 марта акции упали на 16,54% — до $14,78 за штуку.

Lordstown Motors

В чём обвиняют Lordstown Motors

Стартап указывал, что у него есть предзаказы на 100 тысяч машин, считая это доказательством высокого спроса, пишет в своём отчёте Hindenburg Research. Однако разговоры с бывшими сотрудниками, партнёрами, а также документы показывают, что эти предзаказы во многом фиктивные, утверждает компания.

Например, Lordstown Motors объявила о сделке на поставку 14 000 машин с E Squared Energy, сумма которой оценивается в $735 млн. Однако офис E Squared находится в жилой квартире в Техасе, у которой нет автопарка и, по данным LinkedIn, только два сотрудника.

Ещё один заказ на 1000 машин, предположительно, стоимостью $52,5 млн поступил от Innervations LLC. Один из основателей небольшой компании Дэвид Хейн заявил Hindenburg Research, что фактически не планирует покупать автомобили.

Hindenburg Research также поговорила с бывшими сотрудниками Lordstown Motors. Один из них рассказал, что компания вносит «радикальные» изменения в конструкцию пикапа, из-за чего производство может быть отложено на три-четыре года. Сама Lordstown Motors обещает начать производство в сентябре 2021 года.

По словам бывшего сотрудника, производитель также не завершил ни одного из необходимых испытаний, в том числе Федеральных стандартов безопасности транспортных средств (FMVSS), требуемых агентством NHTSA.

Hindenburg Research обнаружила и иск против Lordstown Motors от стартапа Karma Automotive. В нём Karma обвиняет производителя в переманивании сотрудников и попытке кражи технологии её информационно-развлекательной системы. У Lordstown Motors в целом мало интеллектуальной собственности, говорится в отчёте.

Что ответили в Lordstown Motors

В Lordstown Motors сообщили The Verge, что сделают «полное и исчерпывающее» заявление в ближайшие дни, добавив, что планируют опровергнуть отчёт Hindenburg Research.

Основатель и гендиректор стартапа Стив Бёрнс заявил The Wall Street Journal, что продавец коротких позиций заинтересован в нанесении ущерба акциям, прежде чем Lordstown Motors опубликует свой первый квартальный отчёт в качестве публичной компании. Издание не смогло независимо проверить обвинения в отчёте Hindenburg Research.

Представитель General Motors, которая инвестировала в Lordstown Motors $25 млн наличными и ещё $50 млн в виде активов, отказался от комментариев WSJ. GM также одолжила Lordstown Motors деньги на покупку своего закрытого завода в Огайо.

  • Основанная в 2019 году Lordstown Motors показала прототип электропикапа в июне 2020 года. В октябре компания вышла на Nasdaq по схеме с поглощением. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $2,4 млрд.
  • В 2020 году Hindenburg Research обвинила в мошенничестве производителя электрогрузовиков Nikola. Отчёт компании привёл к отставке основателя Тревора Милтона из совета директоров и расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

#электромобили #lordstownmotors

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/\ec
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Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
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