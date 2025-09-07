Южная Корея договорилась об освобождении 300 работников, задержанных на заводе Hyundai в США

300 граждан Южной Кореи участвовали в строительстве завода Hyundai и LG Energy Solution по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Джорджия. Их отправят в родную страну по завершении «административных процедур». Компании приостановили строительство предприятия и «сотрудничают» с властями.

Рейд с участием 500 полицейских прошёл 4 сентября 2025 года. Они задержали 475 человек по подозрению в незаконном пребывании в США или работе без разрешения. В «панике» рабочие «бежали к сточным прудам», а некоторые «спрятались в воздуховодах», пишут СМИ.