Южная Корея договорилась об освобождении 300 работников, задержанных на заводе Hyundai в США

Строительство предприятия по производству электромобилей приостановили.Сотрудники, задержанные на территории завода Hyundai в Эллабелле. Источник: AP300 граждан Южной Кореи участвовали в строительстве завода Hyundai и LG Energy Solution по производству аккумуляторов для электромобилей в штате Джорджия. Их отправят в родную страну по завершении «административных процедур». Компании приостановили строительство предприятия и «сотрудничают» с властями.Рейд с участием 500 полицейских прошёл 4 сентября 2025 года. Они задержали 475 человек по подозрению в незаконном пребывании в США или работе без разрешения. В «панике» рабочие «бежали к сточным прудам», а некоторые «спрятались в воздуховодах», пишут СМИ.Скриншот из видео Иммиграционной службы США, снятого во время задержаний на территории завода. Источник: AP6 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён подтвердил, что среди задержанных более 300 южнокорейцев.Производитель аккумуляторов LG Energy Solution сообщил, что власти задержали 47 её сотрудников — 46 южнокорейцев и одного индонезийца. Руководитель компании Ким Ки Су вылетел в Джорджию утром 7 сентября 2025 года для урегулирования ситуации.Hyundai утверждает, что никто из задержанных не сотрудничал с ней напрямую, это могли быть работники подрядчиков. Компания пообещала пересмотреть свои процессы, чтобы «все стороны, работающие над проектами», соблюдали закон.#новости