Букмекер Winline подал иск к оператору спортивных трансляций «Телеспорт» почти на 1,4 млрд рублей

В 2024 году с компанией судилась «Лига ставок» — из-за невыполненного договора.ООО «Управляющая компания НКС» (юрлицо российского букмекера Winline) в конце августа 2025 года подало иск к оператору спортивных трансляций «Телеспорт», обратило внимание РБК. Суд принял его к производству 3 сентября 2025 года. Деталей иска в карточке нет. В Winline отказались от комментариев, в «Телеспорте» не ответили на запрос издания.В 2024 году в суд на «Телеспорт» подавал букмекер «Лига ставок». Как писало РБК, иск на 37,4 млн рублей был связан с неисполнением договора со стороны оператора. Два источника издания тогда говорили, что долги у «Телеспорта» есть и перед другими организаторами ставок — сумма может достигать «нескольких миллиардов рублей».В апреле 2024 года суд отправил под домашний арест владельца «Телеспорта» Петра Макаренко по делу о мошенничестве. В июле того же года владелец онлайн-кинотеатра Okko получил 100% «Телеспорт Груп», а в сентябре компания потребовала признать Макаренко банкротом. В феврале 2025-го суд ввёл процедуру банкротства.«Телеспорт» называют одним из крупнейших в России операторов на рынке спортивных прав и маркетинга. В основном компания покупает права на международные трансляции, чтобы потом перепродать их телеканалам или видеоплатформам, указывало РБК.#новости