Право
Евгения Евсеева

Правительство России предложило освободить ИТ-компании от плановых проверок Статьи редакции

Речь идёт о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.

19 19 комментариев
1172 просмотров

В рамках второго пакета поддержки российской ИТ-отрасли компании могут освободить от плановых проверок, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Речь идёт о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении ИТ-организаций», — говорится в документе о поддержке отрасли.

По словам пресс-службы вице-премьера, такая инициатива прозвучала от отрасли и должна создать более комфортные условия для бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.

В случае одобрения идеи правительством соответствующий федеральный закон могут разработать к осени 2021 года, рассказал источник «Ведомостей». Ответственными за закон станут Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана новая мера поддержки.

  • В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.
  • Чтобы компенсировать расходы, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года, кроме разработчиков продуктов отечественного ПО.

#новость

19 19 комментариев
2
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19 комментариев
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Ilya Brin

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Вместо плановых будут внеплановые? 😏

Вообще, конечно, есть какая-то ирония в таких мерах поддержки бизнеса

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Andrey Gordeev

Ilya
2

Зашёл сюда, чтобы увидеть подобный комментарий.
Что бы ни делало правительство - всё плохо, всегда ноем.

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greg chudnoff

Andrey
2

 Что бы ни делало правительство - всё плохо

К сожалению, это медицинский факт.

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Murat Oshroev

Andrey
0

Из хорошего просто нет никаких примеров. Сможете пару-тройку назвать?

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greg chudnoff

Ilya
1

Скорее не ирония, а сарказм.

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Khamitov Ilshat

Ilya
0

Внеплановые ещё хуже)) плановые формальные, а внеплановые будут искать пока не найдут или не придумают

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Сергей Щукин

2

Одно нытьё в комментах 🤦‍♂️

Да вам даже если слиток чистого золота принести, вы увидите только то, что полировка заляпана пальцами

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evilnw

Сергей
6

Когда каждую неделю появляются новости о новых налогах или очередных запретах, то наверно, хотелось бы видеть от правительства чуть больше шагов по развитию бизнеса.

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Sergey Vasiliev

Сергей
2

А что не так? Радоваться виду бурной деятельности? Или аплодировать людоедам? Какое правительство, такая и реакция 

Ответить

Murat Oshroev

Сергей
1

Очередное нытьё про нытьё в комментариях 

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Sergey Vasiliev

4

А Газпром Роснефть и сбер ещё не айти компании?

Ответить

Виталий Шутов

2

Избавили бы ИТ-компании от РКН для начала.

Ответить

greg chudnoff

0

Видимо, наши IT компании маловато отстегивают уполномоченным лицам. Арендовали-то в основном бизнес-центры (до пандемии, теперь все на удаленке), пожароопасного производства нет, с этой овцы даже шерсти клок не состричь... Зато преподнесут как крутую инициативу и чуть ли не айтишное эльдорадо.

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Чит Чат

–2

воруй сколько хочешь?

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Михаил Юзефович

Чит
1

Каким образом проверки трудовой инспекции в ИТ компании,  влияют на воровство, объясните ?

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Дина Кудрявцева

0

Вот по поводу Газпрома смешно было)))) Сбер, кстати, возможно

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Soslan Chekhov

Дина
0

Больше 90% доходов сбера это кредитный портфель. Не очень похоже на it-компанию)

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Вячеслав Быков

0

Сначала надо пройти аккредитацию для подтверждения принадлежности к IT - компаниям (не простая процедура). И впринципе для вновь созданных юридических лиц, в течении первых 3-х лет работы, действует мораторий на проверки.

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Сергей Михалёв

Вячеслав
0

Аккредитоваться совсем несложно. Сложнее соответствовать критериям для льгот по взносам и налогам.

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