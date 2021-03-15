Правительство России предложило освободить ИТ-компании от плановых проверок Статьи редакции
Речь идёт о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.
В рамках второго пакета поддержки российской ИТ-отрасли компании могут освободить от плановых проверок, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Речь идёт о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.
«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении ИТ-организаций», — говорится в документе о поддержке отрасли.
По словам пресс-службы вице-премьера, такая инициатива прозвучала от отрасли и должна создать более комфортные условия для бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.
В случае одобрения идеи правительством соответствующий федеральный закон могут разработать к осени 2021 года, рассказал источник «Ведомостей». Ответственными за закон станут Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана новая мера поддержки.
- В июне 2020 года Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.
- Чтобы компенсировать расходы, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года, кроме разработчиков продуктов отечественного ПО.
Вместо плановых будут внеплановые? 😏
Вообще, конечно, есть какая-то ирония в таких мерах поддержки бизнеса
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Что бы ни делало правительство - всё плохо, всегда ноем.
Что бы ни делало правительство - всё плохо
К сожалению, это медицинский факт.
Из хорошего просто нет никаких примеров. Сможете пару-тройку назвать?
Внеплановые ещё хуже)) плановые формальные, а внеплановые будут искать пока не найдут или не придумают
Одно нытьё в комментах 🤦♂️
Да вам даже если слиток чистого золота принести, вы увидите только то, что полировка заляпана пальцами
А что не так? Радоваться виду бурной деятельности? Или аплодировать людоедам? Какое правительство, такая и реакция
Видимо, наши IT компании маловато отстегивают уполномоченным лицам. Арендовали-то в основном бизнес-центры (до пандемии, теперь все на удаленке), пожароопасного производства нет, с этой овцы даже шерсти клок не состричь... Зато преподнесут как крутую инициативу и чуть ли не айтишное эльдорадо.
воруй сколько хочешь?
Каким образом проверки трудовой инспекции в ИТ компании, влияют на воровство, объясните ?
Вот по поводу Газпрома смешно было)))) Сбер, кстати, возможно
Больше 90% доходов сбера это кредитный портфель. Не очень похоже на it-компанию)
Сначала надо пройти аккредитацию для подтверждения принадлежности к IT - компаниям (не простая процедура). И впринципе для вновь созданных юридических лиц, в течении первых 3-х лет работы, действует мораторий на проверки.
Аккредитоваться совсем несложно. Сложнее соответствовать критериям для льгот по взносам и налогам.
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