Речь идёт о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.

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В рамках второго пакета поддержки российской ИТ-отрасли компании могут освободить от плановых проверок, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Речь идёт о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении ИТ-организаций», — говорится в документе о поддержке отрасли.

По словам пресс-службы вице-премьера, такая инициатива прозвучала от отрасли и должна создать более комфортные условия для бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.

В случае одобрения идеи правительством соответствующий федеральный закон могут разработать к осени 2021 года, рассказал источник «Ведомостей». Ответственными за закон станут Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана новая мера поддержки.