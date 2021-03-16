Право
Евгения Евсеева

Правительство предложило снять правовые ограничения для сервиса телемедицины МТС, беспилотников «Яндекса» и других Статьи редакции

Законопроект предлагает снять некоторые ограничения, так как они «сдерживают развитие технологий».

11 11 комментариев
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Правительство предложило предоставить для семи ИТ-проектов, среди которых проекты «Яндекса» и МТС, экспериментальный правовой режим (ЭПР). Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Авторы инициативы предлагают внести исключения в законодательство о связи, безопасности дорожного движения, персональных данных и в Воздушный кодекс.

Правительство предложило распространить особый правовой режим на два проекта МТС. Один из них — в сфере телемедицины. Сейчас закон не разрешает ставить диагноз и назначать лечение с применением телемедицинских технологий, а наблюдать за состоянием здоровья дистанционно возможно только после очного приема, говорится в пояснительной записке.

Удалённо дать согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него можно только с использованием электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Законопроект предлагает снять эти ограничения, так как они «сдерживают развитие технологий телемедицины».

Второй проект МТС — дистанционное заключение договоров об оказании услуг связи с помощью биометрии. Для заключения такого договора необходимо прийти в салон связи. Правительство предлагает разрешить заключать договоры дистанционно — с помощью биометрической идентификации.

Также правительство предлагает сделать исключения для беспилотников «Яндекса». Действующее законодательство запрещает пускать на дороги автомобили без водителя — это ограничивает развитие транспортных технологий, считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены также проекты Фонда перспективных исследований, ассоциации «Национальная база медицинских знаний» и НКО «Ассоциация больших данных».

На момент написания заметки в «Яндексе» и МТС не ответили на вопрос vc.ru, как компании относятся к предложению правительства.

В феврале 2021 года Россия предложила пересмотреть Конвенцию о дорожном движении для допуска беспилотников на дороги общего пользования. Если решение примут, в силу оно вступит через полтора-два года, прогнозировал «Автонет».

#новость #телемедицина #беспилотники #яндекс #мтс

11 11 комментариев
5
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11 комментариев
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Игорь Тимохин

4

Давно пора! Если наконец на линию выйдут такси-беспилотники  беспилотная авто-доставка, то аварийность уж точно  не вырастет на дорогах, а, вероятно, и упадет!..

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greg chudnoff

Игорь
0

Давно пора подготовить законодательную базу для этого. Но у нашего правительства как всегда ничего не готово и, как всегда, оно пошло самым простым путем - отменить регулирование там, где оно как раз нужно. Вместо этого, зарегулируют до невозможности все остальное. Супер

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greg chudnoff

3

Дай-ка угадаю. Телемедики проплатили и пролоббировали кого-то из правительства, чтобы вершить свои мошенничества без ограничений?

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Молчаливый дым

greg
0

Будут телезаряжать воду в бутылках перед экраном

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Михаил Синицын

1

Предложите тарифы ещё понизить, а то ощущение что работаю что бы пополнить баланс на МТС

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Alexander Veber

Михаил
1

Двоякое чувство, вроде хочется съязвить, но с другой стороны жалко вас как-то 

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Александр Ковалев

1

Странная ситуация, когда законы переписывают "под кого-то". Тут уж либо всем "да" , либо всем "нет".

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Andrei Smirnovsky

1

Друзьям — всё, врагам — закон

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Юлия

0

Как всегда у нас в стране. Занимаются тем, что ИМ надо.

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Иван Смирнов

0

Вроде и радует, что инициатива ради прогресса, а то что прогресс только избранным компаниям доступен - расстраивает. Надо всем компаниям разрешать! Попахивает монопольным сговором.

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Алина Игоревна

0

Правительство вообще склонно одобрять все, что связано с их доходом)

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