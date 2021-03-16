Законопроект предлагает снять некоторые ограничения, так как они «сдерживают развитие технологий».

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Правительство предложило предоставить для семи ИТ-проектов, среди которых проекты «Яндекса» и МТС, экспериментальный правовой режим (ЭПР). Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Авторы инициативы предлагают внести исключения в законодательство о связи, безопасности дорожного движения, персональных данных и в Воздушный кодекс.

Правительство предложило распространить особый правовой режим на два проекта МТС. Один из них — в сфере телемедицины. Сейчас закон не разрешает ставить диагноз и назначать лечение с применением телемедицинских технологий, а наблюдать за состоянием здоровья дистанционно возможно только после очного приема, говорится в пояснительной записке.

Удалённо дать согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него можно только с использованием электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Законопроект предлагает снять эти ограничения, так как они «сдерживают развитие технологий телемедицины».

Второй проект МТС — дистанционное заключение договоров об оказании услуг связи с помощью биометрии. Для заключения такого договора необходимо прийти в салон связи. Правительство предлагает разрешить заключать договоры дистанционно — с помощью биометрической идентификации.

Также правительство предлагает сделать исключения для беспилотников «Яндекса». Действующее законодательство запрещает пускать на дороги автомобили без водителя — это ограничивает развитие транспортных технологий, считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены также проекты Фонда перспективных исследований, ассоциации «Национальная база медицинских знаний» и НКО «Ассоциация больших данных».

На момент написания заметки в «Яндексе» и МТС не ответили на вопрос vc.ru, как компании относятся к предложению правительства.