Суд в Москве начал локальную процедуру банкротства Volkswagen

Учтут только находящиеся в России активы компании.Источник: Volkswagen Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление АО «Камея» о банкротстве Volkswagen AG, пишет «Ъ». Суд открыл конкурсное производство на полгода: российские активы компании включат в конкурсную массу и продадут для погашения долгов.Представители Volkswagen просили оставить заявление кредитора без рассмотрения, поскольку оснований для введения локальной процедуры банкротства нет: компания не имеет тесной связи с Россией, а работу в стране вела «Фольксваген Груп Рус». Последнюю в 2023 году получила «Арт-Финанс», компания сменила название на «АГР».«Камея» указывала, что в рамках исполнительного производства взыскать долги не удалось. Среди оставших в России активов немецкой компании, по её словам, — интеллектуальная собственность и «иное имущество».Суд включил в реестр требований кредиторов требования «Камеи» в размере более 16,9 млрд рублей, уточняет «РИА Новости». Право на них компания приобрела у «Автомобильного завода НАЗ» (ранее — «Автозавод ГАЗ»), писал «Ъ». ГАЗ взыскал эту сумму с Volkswagen в 2024 году через суд.#новости