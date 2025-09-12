Суд в Санкт-Петербурге продлил арест сооснователю сервиса igooods Григорию Кунису до 16 октября 2025 года

По делу о финансировании экстремистской деятельности.Источник: «Закс.ру»Решение вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, пишет MR7.ru. Сторона защиты просила о домашнем аресте и отметила, что Кунис «выдал следствию и заграничный паспорт, и паспорт гражданина Израиля».Суд арестовал Куниса в июле 2025 года до 15 сентября 2025-го. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.282.3 УК — финансирование экстремистской деятельности. По версии следствия, с открытого на его имя счёта перевели 3500 рублей в адрес ФБК (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещён).В начале сентября Горсуд отклонил апелляцию адвоката. На слушании 12 сентября защита вновь предоставила суду благодарственные письма в адрес Куниса, положительные характеристики и выписки об уплате igooods налогов на 150 млн рублей за последние четыре года.Предприниматель же пожаловался на проблемы с питанием в СИЗО (у него непереносимость глютена), отметил, что признал вину и сотрудничает со следствием.Григорий Кунис — сооснователь петербургского сервиса доставки продуктов из магазинов igooods, запущенного в 2015 году. Второй сооснователь — его брат Дмитрий Кунис. Последнему до июля 2025 года принадлежало более 60% в ООО «Айгудс Системс» и ООО «Айгудс.ру», следует из данных «Контур.Фокуса». В 2022 году оборот сервиса составил 4 млрд рублей, рассказывал Григорий Кунис.#новости