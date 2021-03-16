Меньше уголовных дел и больше налоговых льгот: VTimes узнало, как правительство предлагает поддержать ИТ-отрасль Статьи редакции
Чиновники предлагают открыть доступ к государственным большим данным, повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков и другое.
Власти готовят второй пакет мер для поддержки ИТ-отрасли, сообщает VTimes. Издание с ним ознакомилось, подлинность и актуальность документа подтвердил федеральный чиновник.
В документе предлагают:
- Освободить предпринимателей от уголовной ответственности, если они уже выплатили штрафы и возместили ущерб. Это уменьшит число уголовных дел в отношении представителей отрасли в пять раз, считают авторы документа.
- Создать хранилище государственной big data и делиться им с разработчиками решений в области искусственного интеллекта. Данные не будут персонифицированными, власти должны продумать правила доступа к нему.
- Разработать налоговый маневр для компаний, которые получают большую часть доходов от рекламы. Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс», не смогли на него претендовать.
- Предложить налоговые льготы создателям видеоигр и инвесторам в эту сферу. Такие льготы рассчитывала получить Mail.ru Group, писало The Bell.
- Повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков до 5 млн рублей в год — сейчас он составляет 2,4 млн рублей. Самозанятые платят 4% налога с дохода, полученного от людей, и 6% — от компаний.
Запретить покупать иностранное ПО и оборудование, или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах. В плане указано, что этот пункт будет работать для «отдельных видов юридических лиц» — каких, непонятно.
Не строить дата-центры за счет бюджетных средств, если для этого нет «надлежащих оснований». Взамен чиновники предлагают разместить государственные информационные системы в коммерческих дата-центрах.
В документе также предлагаются меры, которые непонятно, как будут реализованы или ничем не помогут ИТ-секторы, говорят эксперты. Например, власти предлагают «цифровое резидентство» ИТ-компаниям независимо от места работы. Это может привести к спорам с другими странами, отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.
Компании, скорее всего, также смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на расходы ПО и оборудование из российских реестров, считает партнёр Dentons Василий Марков. Согласно поправкам, до 90% затрат по решению региона можно вычесть из региональной части налога, а ещё 10% — из федеральной. Но Марков заявляет, что власти регионов на такое не соглашаются.
Эти меры обсудят 18 марта на встрече представителей ИТ-отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, после чего их утвердят, сообщили VTimes представители Чернышенко и Минцифры. Они не прокомментировали содержание документа.
Для того чтобы было меньше уголовных дел, нужна судебная реформа, причем срочная.
Всех судей назначает президент это норм? Судей как и депутатов должны выбирать напрямую граждане, и никакой чиновник не должен их назначать / увольнчть и т. Д.
Просто интересно, а кто из народа будет выбирать судей? Организованная группировка? Кто будет выбирать тех, кто будет выбирать? Если любой будет выбирать, то получается любой может уволить, если не понравится решение судьи?
Это повторюсь вопросы из праздного интереса, ответы на них тоже ни на что не повлияют.
Претендовать на должность судьи должнвы самовыдвиженцы с профильным юридическим образованием. А далее все как с дерутатами разных уровней, в т. ч. досрочная отставка если что-то особо выпиющее.
И еще задуиайтесь, а почему судьи не руководствуются конституцией при принятии решения? Логично что и никакой конституционный суд не нужен, а судья сам должен принимать решение, если закон является антиконституционным, то должнен отащываться им руководствоваться при принятии решения.
Законодательство РФ содержит более тысячи противоречий. А судьи не несут никакой ответственности за принятые решения. Хотя квалификационная коммиссия и снимает с должности примерно по 70 судей ежегодно, необоснованных решений в том числе и по уголовным делам меньше не становится.
Поддержка предпринимателей через уменьшение количества уголовных дел против них. Вот вроде действительно хорошая мера, но почему от этой фразы остаётся ощущение, что что-то не так в "датском королевстве" :(
Запретить покупать иностранное ПО и оборудование, или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах.
Приближается кровавая эра альтлинукса
В документе не предлагают перестать ломать российский интернет?
Будет только веселей!
Причём вся эта блокировка, вся эта поддержка правильным людям - за чей счёт?
Сейчас опять набегут, кому жемчуг слишком мал))
Нет бы возрадоваться, что барин сегодня добр и меньше в острог сажать будет! Неблагодарные холопы!
Чем так хорош IT сектор по сравнению с другими, что все их льготы будут осуществляться/финансироваться за счет этих самых других?
Мб потому что на нем все держится сегодня?
Онлайн банки, онлайн магазины, общение, развлечения, ну и работа, в конце концов.
Рынок такси, продуктов, доставка еды стали такими мощными в первую очередь из-за IT.
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