Чиновники предлагают открыть доступ к государственным большим данным, повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков и другое.

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Власти готовят второй пакет мер для поддержки ИТ-отрасли, сообщает VTimes. Издание с ним ознакомилось, подлинность и актуальность документа подтвердил федеральный чиновник.

В документе предлагают:

Освободить предпринимателей от уголовной ответственности , если они уже выплатили штрафы и возместили ущерб. Это уменьшит число уголовных дел в отношении представителей отрасли в пять раз, считают авторы документа.

, если они уже выплатили штрафы и возместили ущерб. Это уменьшит число уголовных дел в отношении представителей отрасли в пять раз, считают авторы документа. Создать хранилище государственной big data и делиться им с разработчиками решений в области искусственного интеллекта. Данные не будут персонифицированными, власти должны продумать правила доступа к нему.



и делиться им с разработчиками решений в области искусственного интеллекта. Данные не будут персонифицированными, власти должны продумать правила доступа к нему. Разработать налоговый маневр для компаний, которые получают большую часть доходов от рекламы. Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс», не смогли на него претендовать.

Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс», не смогли на него претендовать. Предложить налоговые льготы создателям видеоигр и инвесторам в эту сферу. Такие льготы рассчитывала получить Mail.ru Group, писало The Bell.

Такие льготы рассчитывала получить Mail.ru Group, писало The Bell. Повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков до 5 млн рублей в год — сейчас он составляет 2,4 млн рублей. Самозанятые платят 4% налога с дохода, полученного от людей, и 6% — от компаний.



— сейчас он составляет 2,4 млн рублей. Самозанятые платят 4% налога с дохода, полученного от людей, и 6% — от компаний. Запретить покупать иностранное ПО и оборудование , или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах. В плане указано, что этот пункт будет работать для «отдельных видов юридических лиц» — каких, непонятно.

Не строить дата-центры за счет бюджетных средств , если для этого нет «надлежащих оснований». Взамен чиновники предлагают разместить государственные информационные системы в коммерческих дата-центрах.

В документе также предлагаются меры, которые непонятно, как будут реализованы или ничем не помогут ИТ-секторы, говорят эксперты. Например, власти предлагают «цифровое резидентство» ИТ-компаниям независимо от места работы. Это может привести к спорам с другими странами, отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.

Компании, скорее всего, также смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на расходы ПО и оборудование из российских реестров, считает партнёр Dentons Василий Марков. Согласно поправкам, до 90% затрат по решению региона можно вычесть из региональной части налога, а ещё 10% — из федеральной. Но Марков заявляет, что власти регионов на такое не соглашаются.