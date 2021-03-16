Меньше уголовных дел и больше налоговых льгот: VTimes узнало, какие меры поддержки ИТ-отрасли может принять государство Статьи редакции
Чиновники предлагают открыть доступ к государственным большим данным, повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков и другое.
Власти готовят второй пакет мер для поддержки ИТ-отрасли, сообщает VTimes. Издание с ним ознакомилось, подлинность и актуальность документа подтвердил федеральный чиновник.
В документе предлагают:
- Освободить предпринимателей от уголовной ответственности, если они уже выплатили штрафы и возместили ущерб. Это уменьшит число уголовных дел в отношении представителей отрасли в пять раз, считают авторы документа.
- Создать хранилище государственной big data и делиться им с разработчиками решений в области искусственного интеллекта. Данные не будут персонифицированными, власти должны продумать правила доступа к нему.
- Разработать налоговый маневр для компаний, которые получают большую часть доходов от рекламы. Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс», не смогли на него претендовать.
- Предложить налоговые льготы создателям видеоигр и инвесторам в эту сферу. Такие льготы рассчитывала получить Mail.ru Group, писало The Bell.
- Повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков до 5 млн рублей в год — сейчас он составляет 2,4 млн рублей. Самозанятые платят 4% налога с дохода, полученного от людей, и 6% — от компаний.
Запретить покупать иностранное ПО и оборудование, или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах. В плане указано, что этот пункт будет работать для «отдельных видов юридических лиц» — каких, непонятно.
Не строить дата-центры за счет бюджетных средств, если для этого нет «надлежащих оснований». Взамен чиновники предлагают разместить государственные информационные системы в коммерческих дата-центрах.
В документе также предлагаются меры, которые непонятно, как будут реализованы или ничем не помогут ИТ-секторы, говорят эксперты. Например, власти предлагают «цифровое резидентство» ИТ-компаниям независимо от места работы. Это может привести к спорам с другими странами, отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.
Компании, скорее всего, также смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на расходы ПО и оборудование из российских реестров, считает партнёр Dentons Василий Марков. Согласно поправкам, до 90% затрат по решению региона можно вычесть из региональной части налога, а ещё 10% — из федеральной. Но Марков заявляет, что власти регионов на такое не соглашаются.
Эти меры обсудят 18 марта на встрече представителей ИТ-отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, после чего их утвердят, сообщили VTimes представители Чернышенко и Минцифры. Они не прокомментировали содержание документа.
Для того чтобы было меньше уголовных дел, нужна судебная реформа, причем срочная.
Запретить покупать иностранное ПО и оборудование, или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах.
Приближается кровавая эра альтлинукса
Поддержка предпринимателей через уменьшение количества уголовных дел против них. Вот вроде действительно хорошая мера, но почему от этой фразы остаётся ощущение, что что-то не так в "датском королевстве" :(
В документе не предлагают перестать ломать российский интернет?
Будет только веселей!
Причём вся эта блокировка, вся эта поддержка правильным людям - за чей счёт?
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