Право
Рая Хачатрян

Меньше уголовных дел и больше налоговых льгот: VTimes узнало, какие меры поддержки ИТ-отрасли может принять государство Статьи редакции

Чиновники предлагают открыть доступ к государственным большим данным, повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков и другое.

7 7 комментариев
848 просмотров

Власти готовят второй пакет мер для поддержки ИТ-отрасли, сообщает VTimes. Издание с ним ознакомилось, подлинность и актуальность документа подтвердил федеральный чиновник.

В документе предлагают:

  • Освободить предпринимателей от уголовной ответственности, если они уже выплатили штрафы и возместили ущерб. Это уменьшит число уголовных дел в отношении представителей отрасли в пять раз, считают авторы документа.
  • Создать хранилище государственной big data и делиться им с разработчиками решений в области искусственного интеллекта. Данные не будут персонифицированными, власти должны продумать правила доступа к нему.
  • Разработать налоговый маневр для компаний, которые получают большую часть доходов от рекламы. Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс», не смогли на него претендовать.
  • Предложить налоговые льготы создателям видеоигр и инвесторам в эту сферу. Такие льготы рассчитывала получить Mail.ru Group, писало The Bell.
  • Повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков до 5 млн рублей в год — сейчас он составляет 2,4 млн рублей. Самозанятые платят 4% налога с дохода, полученного от людей, и 6% — от компаний.

  • Запретить покупать иностранное ПО и оборудование, или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах. В плане указано, что этот пункт будет работать для «отдельных видов юридических лиц» — каких, непонятно.

  • Не строить дата-центры за счет бюджетных средств, если для этого нет «надлежащих оснований». Взамен чиновники предлагают разместить государственные информационные системы в коммерческих дата-центрах.

В документе также предлагаются меры, которые непонятно, как будут реализованы или ничем не помогут ИТ-секторы, говорят эксперты. Например, власти предлагают «цифровое резидентство» ИТ-компаниям независимо от места работы. Это может привести к спорам с другими странами, отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.

Компании, скорее всего, также смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом на расходы ПО и оборудование из российских реестров, считает партнёр Dentons Василий Марков. Согласно поправкам, до 90% затрат по решению региона можно вычесть из региональной части налога, а ещё 10% — из федеральной. Но Марков заявляет, что власти регионов на такое не соглашаются.

Эти меры обсудят 18 марта на встрече представителей ИТ-отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, после чего их утвердят, сообщили VTimes представители Чернышенко и Минцифры. Они не прокомментировали содержание документа.

#новость

7 7 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 221285, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Mar 2021 22:06:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Светлана Владимирова

6

Для того чтобы было меньше уголовных дел, нужна судебная реформа, причем срочная.

Ответить

Юрий Другач

Светлана
0

Хорошо, записал

Ответить

Для Сохранения

2

Запретить покупать иностранное ПО и оборудование, или продлевать их техподдержку, если есть отечественный аналог в реестрах.

Приближается кровавая эра альтлинукса

Ответить

Ренат Зайдуллин

1

Сейчас опять набегут, кому жемчуг слишком мал))

Ответить

Илья Мартынов

1

Поддержка предпринимателей через уменьшение количества уголовных дел против них. Вот вроде действительно хорошая мера, но почему от этой фразы остаётся ощущение, что что-то не так в "датском королевстве" :(

Ответить

evilnw

0

В документе не предлагают перестать ломать российский интернет?

Ответить

Vasya Stark

evilnw
2

Будет только веселей!
Причём вся эта блокировка, вся эта поддержка правильным людям - за чей счёт?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Спасет ли золото от всех бед?
NTA
Подписан
Отписаться
Инструменты Python для визуализации результатов опросов/тестов
Одна из ключевых задач в анализе данных — сопоставление и визуализация разных наборов информации. Зачастую нам приходит…
0
Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Частные инвестиции в космос становятся мейнстримом
Аналитики прогнозируют рост стоимости космической отрасли до $1,4 трлн уже к 2030 году. Подробнее об этом рассказывает…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Ежов
за день
Apple согласилась исполнять закон о предустановке российских приложений на свои устройства
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Василий С.

Google Play снизит комиссию с…

Алексей Суслов

Продавец на «Ozon» перепродает…

Павел -

Мой кошелек «ЮМани», который я…

Юрий Другач

Меньше уголовных дел и больше…

Игрок

Сервис доставки продуктов в…

Dmitry Shashkin

Сервис поиска трендовых сайтов

Антон Симонович

Шесть цветов, которые способны…

Andreas Kraut

Роскомнадзор пригрозил…

Mark Borisov

«Билайн» снова подключил мне…

Влад Берг

Роскомнадзор пригрозил…

Andreas Kraut

Роскомнадзор пригрозил…

Юрий Белоножкин

Apple согласилась исполнять…

Илья Шишкунов

Zoom Escaper — сервис, который…

Пётр Сдобин

Ничего не понятно, но…

Дима Ставер

Аффилиаты заполонили выдачу…

Get Money

Google Play снизит комиссию с…

Rustam Zagrutdinov

«Перепись малого бизнеса…

Илья Мартынов

Меньше уголовных дел и больше…

Artem Petrenkov

Apple прекратит выпуск «умной…

From Siberia to…

8 месяцев франчайзи-партнер…
null