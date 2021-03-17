Налоговая хотела успеть проверить данные за 2017 год, которые поступили в рамках международного обмена.

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В конце 2020 года ФНС стала назначать много выездных проверок физических лиц — раньше они были редкостью, пишет РБК со ссылкой на несколько налоговых консультантов.

Речь идёт о владельцах счетов и активов за рубежом. Некоторые клиенты получали «письма счастья» из налоговой, датированные последними днями 2020 года, говорит изданию партнёр FTL Advisers Дарья Невская.

Это связано с тем, что налоговые органы обработали информацию, полученную в рамках международного автообмена за 2017 год. Налоговой нужно было успеть до окончания срока, который позволяет проводить выездные проверки за 2017 год, — максимальный ограничен тремя годами, указывает партнер EY Антон Ионов.

В рамках обмена иностранные налоговые службы предоставляют данные о зарубежных счетах и активах россиян. Но информацию невозможно использовать без специальной обработки и анализа, отмечает РБК.

По словам замглавы ФНС Дмитрия Вольвача, аналитическая система ведомства изучает полученную информацию и способна выявить риски уклонения от уплаты налогов. В первую очередь речь идёт о налоге на доходы за рубежом и сокрытии доходов контролируемых иностранных компаний.

Во время проверок налоговая может запрашивать данные не только о иностранных компаниях и счетах частных лиц, но и информацию о недвижимости за рубежом и гражданстве, говорит Ионов.

При отказе предоставить информацию налогоплательщиков могут привлечь к административной и/или налоговой ответственности, сказала РБК партнёр департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова.