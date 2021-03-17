Право
Евгения Евсеева

Во Франции начали антимонопольное расследование против Apple из-за обновлений правил iOS Статьи редакции

Apple не будет применять правила справедливо и сделает исключение для собственных приложений, опасаются рекламодатели.

5 5 комментариев
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После жалоб разработчиков французский регулятор проверит, отдаёт ли Apple предпочтение собственным сервисам в предстоящем обновлении iOS 14, пишет Bloomberg.

Регулятор изучит, как именно Apple решила изменить правила для компаний, зависящих от отслеживания данных пользователей в интернете для таргетинга рекламы.

Рекламодатели жалуются, что невозможность отслеживать интересы пользователей приведёт к потере выручки и даст больше контроля онлайн-платформам. Они также заявляют, что Apple не будет применять правила справедливо.

В начале марта Apple во Франции обвинили в использовании данных пользователей для рекламы без их ведома, хотя компания требует у сторонних разработчиков согласовывать сбор данных и таргетинг. Тогда Apple назвала обвинения «заведомо ложными».

Жалобы на Apple подали и в Великобритании: 4 марта антимонопольное ведомство страны заявило, что начало расследование в отношении компании из-за жалоб на «антиконкурентные и несправедливые» условия для разработчиков приложений.

  • В июне 2020 года Apple объявила, что обяжет владельцев приложений самим сообщать пользователям, какие данные они планируют собирать. Обновление настроек конфиденциальности начало действовать в декабре.
  • Весной Apple выпустит обновление правил iOS-приложений, которое обяжет разработчиков запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание действий для таргетинга рекламы.
  • Решение Apple критиковала Facebook. В декабре 2020 года компания даже купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила Apple. Китайские компании начали тестировать технологию для обхода запрета Apple.

#новость #apple

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Маркетологов к стенке

–2

Давить этих айти гигантов надо, давить до конца. Гугл, огрызок, фейсбук и т.д. 
Нужно запретить на законодательном уровне запрет на установку программ вне системы и сбор налога с приложений.
Запретить сбор данных для рекламы.

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Dmitrii Bugrov

Маркетологов
13

Видимо рядом с вами 5G строят. Фонит что то

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Аргишт Авшарян

Маркетологов
–2

+

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Аргишт Авшарян

4

Решение яблока критиковала фб, которые сами собирают данные пользователей для рекламы и прочего таргетинга, как иронично. Австралийцы правильно с ними поступили.

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Антон piter

0

Снова власть своими тоталитарными руками лезет в свободный частный бизнес! Сколько можно это терпеть? А не, все нормально. Не та страна...

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