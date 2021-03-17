Apple не будет применять правила справедливо и сделает исключение для собственных приложений, опасаются рекламодатели.

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После жалоб разработчиков французский регулятор проверит, отдаёт ли Apple предпочтение собственным сервисам в предстоящем обновлении iOS 14, пишет Bloomberg.

Регулятор изучит, как именно Apple решила изменить правила для компаний, зависящих от отслеживания данных пользователей в интернете для таргетинга рекламы.

Рекламодатели жалуются, что невозможность отслеживать интересы пользователей приведёт к потере выручки и даст больше контроля онлайн-платформам. Они также заявляют, что Apple не будет применять правила справедливо.

В начале марта Apple во Франции обвинили в использовании данных пользователей для рекламы без их ведома, хотя компания требует у сторонних разработчиков согласовывать сбор данных и таргетинг. Тогда Apple назвала обвинения «заведомо ложными».

Жалобы на Apple подали и в Великобритании: 4 марта антимонопольное ведомство страны заявило, что начало расследование в отношении компании из-за жалоб на «антиконкурентные и несправедливые» условия для разработчиков приложений.