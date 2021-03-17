Право
Евгения Евсеева

В Калифорнии запретили использовать тёмные паттерны — изменение интерфейса, чтобы сыграть на невнимательности Статьи редакции

Например, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других, условия мелким шрифтом и другие трюки.

24 24 комментария
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С 15 марта The California Consumer Privacy Act (Закон Калифорнии о защите прав потребителей) запрещает компаниям использовать тёмные паттерны, сообщает Insider.

Калифорния — первый штат, запретивший темные паттерны. У компаний будет 30 дней, чтобы изменить пользовательский интерфейс своего сайта. Нарушителям будет грозить штраф.

Тёмные паттерны — это манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. Термин придумал UX-специалист Гарри Бригнулль (Harry Brignull), который коллекционирует и описывает типы паттернов.

Среди трюков, которые он перечисляет:

  • Отсутствие возможности сравнить цены.
  • Информация мелким шрифтом.
  • Использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других.
  • Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
  • Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
  • Заранее добавленные товары в корзине в интернет-магазине.
  • Изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара.

Примером тёмного паттерна Бригнулль считает надписи вроде «я принял плохое решение» на кнопке отказа от предложения.

UX Collective 

Точный список паттернов в калифорнийском законе не указан. Исследование 2019 года, проведённое учеными из Принстонского и Чикагского университетов, показало, что примерно 11% интернет-магазинов использует тёмные паттерны.

Но используют их не только магазины: например, в 2018 году TechCrunch сообщил, что мошенники с помощью тёмных паттернов заставляли пользователей iPhone купить приложения и оформить платные подписки.

Исследование Норвежского совета потребителей за 2018 год показало, что Facebook и Google используют темные паттерны для выманивания у пользователей конфиденциальных данных.

#новость

24 24 комментария
17
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Viva la Ira

8

Уведомление по окончанию бесплатной подписки - слава яйцам! Я тоже так хочу

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Сергей Бердников

6

Если в рф будут перенимать подобные практики, то вместо темных паттернов, запретят темную тему интерфейса 🤷🏻‍♂️

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Никита Алфимов

Сергей
0

Ну, если будет написано : "запрещено использование тёмных паттернов, а именно :...." тк они вводят потребителя а заблуждение и тд тогла проблем не будет.

Ответить

Aziz Temurkhan

4

Интересно, против банков это тоже будет работать?)

Ответить

Сергей Бердников

Aziz
2

Нет.

Первое правило банка- банк чуть хитрее тебя
Второе правило- если ты прав, см правило первое 😏

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Вася Пражкин

4

 Лёгкое оформление платной подписки

Темный паттерн?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
2

«и её сложная отмена» имеется виду

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

Так может стоит просто написать - "сложная отмена подписки"?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
1

Так там сравнение идёт, чтобы показать смысл темного паттерна - «Легкая подписках и сложная отмена»

Ответить

Sergey Badaev

Вася
1

Скорее темн патт, если уж вырывать куски фраз.

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Evil Pechenka

2

Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.

Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.

Мне кажется 80–90% американских сайтов такие, нет? Чтобы подписаться достаточно нажать кнопку, а чтобы отписаться надо писмо в поддержку писать. Лично я постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому сую им всякие виртуальные карточки и с лимитом.

Ответить

Ilya Shalyapin

Evil
0

В какие банки выпускают виртуальные карточки? Я пользуюсь 3 банками, виртуальные карточки пропали везде лет 5 назад.

Ответить

Evil Pechenka

Ilya
0

Тинькофф, ЮМани. У ЮМани какая-то плохая стала, к Гугл не подключилась.

Ответить

Дэни Трэхо

Evil
0

Юманя болела, ЦБ выписывал целебные пи3дюли. Сейчас вроде поправилась.

Ответить

Igor Filippov

1

 Информация мелким шрифтом.

Интересно, это как измеряться будет?

Ответить

Danila

Igor
0

В процентах от основного, например, вполне

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
0

Что такое «основной»? Если на сайте 5 размеров шрифтов, какой из них основной?

Ответить

Danila

Andreas
0

Тот, которым написан текст оферты, к примеру.
Или основные условия.

Ответить

greg chudnoff

0

о черт, у них есть свой Роскомнадзор

Ответить

Serge Sokolov

0

Вообще-то перевод должен доносить смысл. Либо уж переводите весть термин целиком, что-то вроде Темные Клише( Шаблоны?), или оставьте без перевода.  А то я честное слово, с ходу  не знал что и думать и даже предполагал, что запретили темные фон в оформлении. 

Ответить

Andreas Lapueros

0

А как будет это измеряться? Кто и как будет определять, отвлекает ли один элемент дизайна от другого? Какая отмена подписки считается достаточно сложной а какая лёгкой? Если честно бредятина полная, если бы я был владельцем сайта и бизнеса в калифорнии, я бы заработал себе головную боль на долгие месяцы.
Мне несколько лет назад GDPR-то добавил головняков, а тут вообще ничерта толком не объяснено. 
Законодатели очень плохо делают свою работу. Потребителям подлизнули, бизнесменам - подкинули проблем 

Ответить

Юлия Мочалова

0

I’m a bad person - я принял плохое решение 🤔?

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Lex Petrov

–1

Законы здорового человека!

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Andreas Lapueros

Lex
0

Ага без конкретного объяснения пунктов. Идиотизм. Как соблюдать то, непонятно что?

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