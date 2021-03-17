В Калифорнии запретили использовать тёмные паттерны — изменение интерфейса, чтобы сыграть на невнимательности Статьи редакции
Например, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других, условия мелким шрифтом и другие трюки.
С 15 марта The California Consumer Privacy Act (Закон Калифорнии о защите прав потребителей) запрещает компаниям использовать тёмные паттерны, сообщает Insider.
Калифорния — первый штат, запретивший темные паттерны. У компаний будет 30 дней, чтобы изменить пользовательский интерфейс своего сайта. Нарушителям будет грозить штраф.
Тёмные паттерны — это манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. Термин придумал UX-специалист Гарри Бригнулль (Harry Brignull), который коллекционирует и описывает типы паттернов.
Среди трюков, которые он перечисляет:
- Отсутствие возможности сравнить цены.
- Информация мелким шрифтом.
- Использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других.
- Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
- Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
- Заранее добавленные товары в корзине в интернет-магазине.
- Изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара.
Примером тёмного паттерна Бригнулль считает надписи вроде «я принял плохое решение» на кнопке отказа от предложения.
Точный список паттернов в калифорнийском законе не указан. Исследование 2019 года, проведённое учеными из Принстонского и Чикагского университетов, показало, что примерно 11% интернет-магазинов использует тёмные паттерны.
Но используют их не только магазины: например, в 2018 году TechCrunch сообщил, что мошенники с помощью тёмных паттернов заставляли пользователей iPhone купить приложения и оформить платные подписки.
Исследование Норвежского совета потребителей за 2018 год показало, что Facebook и Google используют темные паттерны для выманивания у пользователей конфиденциальных данных.
Если в рф будут перенимать подобные практики, то вместо темных паттернов, запретят темную тему интерфейса 🤷🏻♂️
Ну, если будет написано : "запрещено использование тёмных паттернов, а именно :...." тк они вводят потребителя а заблуждение и тд тогла проблем не будет.
Интересно, против банков это тоже будет работать?)
Нет.
Первое правило банка- банк чуть хитрее тебя
Второе правило- если ты прав, см правило первое 😏
Лёгкое оформление платной подписки
Темный паттерн?
Так может стоит просто написать - "сложная отмена подписки"?
Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
Мне кажется 80–90% американских сайтов такие, нет? Чтобы подписаться достаточно нажать кнопку, а чтобы отписаться надо писмо в поддержку писать. Лично я постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому сую им всякие виртуальные карточки и с лимитом.
В какие банки выпускают виртуальные карточки? Я пользуюсь 3 банками, виртуальные карточки пропали везде лет 5 назад.
Тинькофф, ЮМани. У ЮМани какая-то плохая стала, к Гугл не подключилась.
Информация мелким шрифтом.
Интересно, это как измеряться будет?
Вообще-то перевод должен доносить смысл. Либо уж переводите весть термин целиком, что-то вроде Темные Клише( Шаблоны?), или оставьте без перевода. А то я честное слово, с ходу не знал что и думать и даже предполагал, что запретили темные фон в оформлении.
А как будет это измеряться? Кто и как будет определять, отвлекает ли один элемент дизайна от другого? Какая отмена подписки считается достаточно сложной а какая лёгкой? Если честно бредятина полная, если бы я был владельцем сайта и бизнеса в калифорнии, я бы заработал себе головную боль на долгие месяцы.
Мне несколько лет назад GDPR-то добавил головняков, а тут вообще ничерта толком не объяснено.
Законодатели очень плохо делают свою работу. Потребителям подлизнули, бизнесменам - подкинули проблем
Законы здорового человека!
Ага без конкретного объяснения пунктов. Идиотизм. Как соблюдать то, непонятно что?
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