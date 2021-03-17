Например, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других, условия мелким шрифтом и другие трюки.

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С 15 марта The California Consumer Privacy Act (Закон Калифорнии о защите прав потребителей) запрещает компаниям использовать тёмные паттерны, сообщает Insider.

Калифорния — первый штат, запретивший темные паттерны. У компаний будет 30 дней, чтобы изменить пользовательский интерфейс своего сайта. Нарушителям будет грозить штраф.

Тёмные паттерны — это манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. Термин придумал UX-специалист Гарри Бригнулль (Harry Brignull), который коллекционирует и описывает типы паттернов.

Среди трюков, которые он перечисляет:

Отсутствие возможности сравнить цены.

Информация мелким шрифтом.

Использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других.

Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.



Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.

Заранее добавленные товары в корзине в интернет-магазине.

Изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара.

Примером тёмного паттерна Бригнулль считает надписи вроде «я принял плохое решение» на кнопке отказа от предложения.

Точный список паттернов в калифорнийском законе не указан. Исследование 2019 года, проведённое учеными из Принстонского и Чикагского университетов, показало, что примерно 11% интернет-магазинов использует тёмные паттерны.

Но используют их не только магазины: например, в 2018 году TechCrunch сообщил, что мошенники с помощью тёмных паттернов заставляли пользователей iPhone купить приложения и оформить платные подписки.