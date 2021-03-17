Право
Евгения Евсеева

В Калифорнии запретили использовать тёмные паттерны — изменения интерфейса, чтобы сыграть на невнимательности Статьи редакции

Например, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других, условия мелким шрифтом и другие трюки.

64 64 комментария
5520 просмотров

С 15 марта The California Consumer Privacy Act (Закон Калифорнии о защите прав потребителей) запрещает компаниям использовать тёмные паттерны, сообщает Insider.

Калифорния — первый штат, запретивший темные паттерны. У компаний будет 30 дней, чтобы изменить пользовательский интерфейс своего сайта. Нарушителям будет грозить штраф.

Тёмные паттерны — это манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. Термин придумал UX-специалист Гарри Бригнулль (Harry Brignull), который коллекционирует и описывает типы паттернов.

Среди трюков, которые он перечисляет:

  • Отсутствие возможности сравнить цены.
  • Информация мелким шрифтом.
  • Использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других.
  • Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
  • Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
  • Заранее добавленные товары в корзине в интернет-магазине.
  • Изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара.

Примером тёмного паттерна Бригнулль считает надписи вроде «я ужасный человек» на кнопке отказа от предложения.

UX Collective 

Точный список паттернов в калифорнийском законе не указан. Исследование 2019 года, проведённое учеными из Принстонского и Чикагского университетов, показало, что примерно 11% интернет-магазинов использует тёмные паттерны.

Но используют их не только магазины: например, в 2018 году TechCrunch сообщил, что мошенники с помощью тёмных паттернов заставляли пользователей iPhone купить приложения и оформить платные подписки.

Исследование Норвежского совета потребителей за 2018 год показало, что Facebook и Google используют темные паттерны для выманивания у пользователей конфиденциальных данных.

#новость

64 64 комментария
1
48
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Viva la Ira

43

Уведомление по окончанию бесплатной подписки - слава яйцам! Я тоже так хочу

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LEO

Viva
0

Странно, что до этого только сейчас кто-то додумался)

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Сергей Бердников

31

Если в рф будут перенимать подобные практики, то вместо темных паттернов, запретят темную тему интерфейса 🤷🏻‍♂️

Ответить

Макс Фактор

Сергей
3

Сначала замедлят потом запретят

Ответить

Никита Алфимов

Сергей
0

Ну, если будет написано : "запрещено использование тёмных паттернов, а именно :...." тк они вводят потребителя а заблуждение и тд тогла проблем не будет.

Ответить

Evil Pechenka

13

Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.

Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.

Мне кажется 80–90% американских сайтов такие, нет? Чтобы подписаться достаточно нажать кнопку, а чтобы отписаться надо писмо в поддержку писать. Лично я постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому сую им всякие виртуальные карточки и с лимитом.

Ответить

Ilya Shalyapin

Evil
0

В какие банки выпускают виртуальные карточки? Я пользуюсь 3 банками, виртуальные карточки пропали везде лет 5 назад.

Ответить

Денис Боенсков

Ilya
4

Даже у сбера есть

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Thom Yorke

Ilya
2

У меня Сбербанк виртуальная. Можно в приложении выпустить за 1 минуту. Платить ей можно, получать переводы. Но снимать кэш нельзя. Но тут в помощь СБП.

Ответить

Evil Pechenka

Ilya
0

Тинькофф, ЮМани. У ЮМани какая-то плохая стала, к Гугл не подключилась.

Ответить

Дэни Трэхо

Evil
0

Юманя болела, ЦБ выписывал целебные пи3дюли. Сейчас вроде поправилась.

Ответить

Thom Yorke

Дэни
0

Нет, тут дело в другом. Как пример- к PS store карту юмани больше не привязать.

Ответить

Пётр Сдобин

Ilya
0

К банкам перечисленным ранее, знаю что еще ВТБ их выпускает по клику в личном кабинете/приложении.

Ответить

Aziz Temurkhan

10

Интересно, против банков это тоже будет работать?)

Ответить

Сергей Бердников

Aziz
10

Нет.

Первое правило банка- банк чуть хитрее тебя
Второе правило- если ты прав, см правило первое 😏

Ответить

Вася Пражкин

5

 Лёгкое оформление платной подписки

Темный паттерн?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
9

«и её сложная отмена» имеется виду

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

Так может стоит просто написать - "сложная отмена подписки"?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
4

Так там сравнение идёт, чтобы показать смысл темного паттерна - «Легкая подписках и сложная отмена»

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

А если подписка нелегкая, а отмена сложная? Является ли это темным паттерном? Или это норм?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
2

Это вы уже у них спросите. Я прокомментировал то, что вы выдернули фразу из контекста.

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

Понятно, что фраза из контекста, все фразы в мире вобщем-то из контекста. Непонятно, при чем тут легкость оформления подписки. Со сложностью отмены подписки - известная история и никак не связано с легкостью или сложностью подписки. 

Ответить

Ivan

Вася
1

Потроллить на ровном месте захотелось? )))

Ответить

Sergey Badaev

Вася
1

Скорее темн патт, если уж вырывать куски фраз.

Ответить

Юлия Мочалова

5

I’m a bad person - я принял плохое решение 🤔?

Ответить

Andreas Lapueros

Юлия
0

Я тоже поржал ) У переводчика Гугл транслэйт походу воспалился 

Ответить

Евгения Евсеева

Юлия
0

написано же «вроде», картинка просто как пример, как могут выглядеть такие надписи. но поменяю, если ассоциируется, как перевод

Ответить

Юлия Мочалова

Евгения
0

Я бегло читала, но создалась такая ассоциация :)

Ответить

Lex Petrov

1

Законы здорового человека!

Ответить

Andreas Lapueros

Lex
0

Ага без конкретного объяснения пунктов. Идиотизм. Как соблюдать то, непонятно что?

Ответить

Serge Sokolov

1

Вообще-то перевод должен доносить смысл. Либо уж переводите весть термин целиком, что-то вроде Темные Клише( Шаблоны?), или оставьте без перевода.  А то я честное слово, с ходу  не знал что и думать и даже предполагал, что запретили темные фон в оформлении. 

Ответить

Матвей Синицин

1

bpm (black pattern matter)...

Ответить

Andreas Lapueros

1

А как будет это измеряться? Кто и как будет определять, отвлекает ли один элемент дизайна от другого? Какая отмена подписки считается достаточно сложной а какая лёгкой? Если честно бредятина полная, если бы я был владельцем сайта и бизнеса в калифорнии, я бы заработал себе головную боль на долгие месяцы.
Мне несколько лет назад GDPR-то добавил головняков, а тут вообще ничерта толком не объяснено. 
Законодатели очень плохо делают свою работу. Потребителям подлизнули, бизнесменам - подкинули проблем 

Ответить

Денис Боенсков

Andreas
1

Если подписаться и отписаться можно одним кликом, то это норм, но когда подписываешься одним кликом, а для отписки надо позвонить по телефону или написать письмо в поддержку, объяс6ять им почему ты принял такое решение и ждать несколько недель, то это явно не норм, но раньше с этим ничего поделать нельзя было.

Ответить

Andreas Lapueros

Денис
1

Это все лирика. Я поддерживаю закон в целом, но то что там ничего не разъяснено толком - это ужасно. Настолько хреновые законы приниматься не должны. Иначе они делают виновными непонятно кого и непонятно за что

Ответить

Денис Боенсков

Andreas
0

Мы с вами обсуждаем новости о статье, на, насколько понимаю, никто из комментаторов сам закон не читал (включая меня), поэтому мне сложно утверждать что критерии нарушения в законе описаны досконально или же они не описаны никак.

Ответить

Igor Filippov

1

 Информация мелким шрифтом.

Интересно, это как измеряться будет?

Ответить

Danila

Igor
0

В процентах от основного, например, вполне

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
0

Что такое «основной»? Если на сайте 5 размеров шрифтов, какой из них основной?

Ответить

Danila

Andreas
0

Тот, которым написан текст оферты, к примеру.
Или основные условия.

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
1

Ну вот мы сидим и гадаем.
А делать этого не должны были бы. Если бы господа законодатели не ленились бы, а адекватно прописали все пункты и правила

Ответить

Danila

Andreas
2

У них там прецедентное право, все будет до первого суда, тамошний судья с лупой посмотрит в ноутбук и примет решение, которое ляжет в основу последующих. Но да, надо это было все прописать

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
0

Угу, щас все бизнесмены там немножко ох*ели и с ужасом ждут, кто же будет первым (по каждому пункту, видимо, ибо судьи тоже ленивые и не будут прописывать все сразу)

Ответить

Danila

Andreas
0

По-любому начнут с самых жирных, у которых штат юристов.

Ответить

Selfish Ledger

1

А кто будет принимать решение какой паттерн является чёрным? Насколько мелкий шрифт должен быть мелким. Насколько разными должны быть цвета? А если мне предъявили один чёрный паттерн, а я его поменял на другой через 29 дней, то это новый кейс или старый?

Ответить

Поджог Сараев

1

надписи вроде «я принял плохое решение»

Плохой парень в 2021 это когда не согласился отключить ADBlock ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Andreas Lapueros

Поджог
0

Черт я вся горю, ты такой классный )))

Ответить

Павел Петрович

0

Блть, мне уже этот блядский BLM везде мерещится. По заголовку сразу сделал вывод о том, что нельзя темные цвета использовать нигде... Слегка припух

Ответить

Daniel W

Павел
0

поменьше читайте по утрам советских газет 

Ответить

Павел Петрович

Daniel
0

Чушь написали. Я достаточно часто посещаю зарубежные сайты, в первую очередь это IT тематика. Так вот есть достаточно известные OpenSource проекты, на сайтах которых, в заголовках висит BLM шапка. Им что за это приплачивают? Ну ладно там некая американская партия, так нет же, OpenSource мать его IT проект.

Но я другое хочу понять. А что, в советских газетах это тренд сейчас? Просветите пожалуйста?

Ответить

Андрей Агеев

Павел
0

Вот да - то редкий случай когда статья, содержащая в заголовки слова "Калифорния" и "темный" не касается негров...

Ответить

Илья Шишкунов

0

Скоро в Калифорнии запретят дышать, чтобы снизить углеродный след 

Ответить

Матвей Синицин

Илья
1

что-то знакомое прозвучало...

Ответить

Сергей Бердников

Матвей
0

Всегда актуальный кадр. К сожалению 🤷🏻‍♂️

Ответить

greg chudnoff

0

о черт, у них есть свой Роскомнадзор

Ответить

Michael Petrov

0

Тоже хочу, чтобы у нас пропало "моргните в камеру, если вы согласны взять кредит"

Ответить

Anton Reut

0

Некоторые идеи бредовые. Например если у меня в магазине последний пункт оформления заказа это выбор способа доставки и естественно сумма меняется то как с этим быть?

Ответить

Евгения Евсеева

Anton
0

по идее, пользователь должен быть предупрежден, что заплатит и за доставку — обычно цены на неё и указание видны до начала оформления или как только начнёшь оформлять. а вот когда уже оформил и тебе говорят: а тут ещё надо доставку оплатить и налоги, это грустно

Ответить

Сергей Бердников

Anton
0

Видимо, там речь идет не об изменении общей цены, в следствии обращения за доп. услугами к покупке самого товара, таких как доставка, а об изменении цены самого товара.

Это как сесть в такси за 133₽ по тарифу, а по приезду в точку назначения спишется 965₽ и +35₽ еще за багаж, которого у тебя нет.

Хороший пример кстати, со списанием оплаты за такси 2-3 чеками, и повышения цены на 8-10% из-за чека на провоз багажа, хотя багажа не было, только девушка. В Uber грешат этим.

Ну либо девушку считают за багаж, что для них тоже не лучшее решение 😄

Получается Калифорния бы их паттернула по-черному, в такой ситуации 🤔

Ответить

Матвей Синицин

0

может быть стоит работать в сторону повышения внимательности, чем запретами, ограничениями  и штрафами регулировать отношения?) 

Ответить

Ivan Pomidoroff

0

А самое интересно так понимаю, что пользователь может обратиться в суд на предмет рассмотрения не темный ли это паттерн и с ушлым адвокатом выиграть его! И это прекрасно!

Ответить

Dmitry Suvorov

0

Отправьте в Godaddy эту новость, пожалуйста, с просьбой таки пояснить как у них отменяется подписка на покупку доменов. 

Ответить

Иван Гуляев

0

RIP Booking

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Artemida Svet

0

хорошее начало, развития человеческих ценностей.
У нас же деньги впереди, а человечность.... а "зачем" она вообще нужна.

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