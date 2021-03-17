Роскомнадзор обяжет мобильных операторов делиться данными об абонентах и звонках, чтобы бороться с «серыми» SIM-картами Статьи редакции
Эксперты считают, что регулятор просит слишком много информации.
Об этом следует из проекта постановления правительства. Сейчас к этим данным имеют доступ только сами операторы или правоохранительные органы, отмечает РБК.
Операторы должны будут обновлять информацию об абонентах раз в сутки и подключить свои системы к системе Роскомнадзора. Среди требуемых данных:
- Личная информация — ФИО, места жительства, даты рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность.
- Номера телефонов, дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.
- Виды звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительные номера того, кто звонит, если осуществляется переадресация, то на какой номер.
- Данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов или пользователей корпоративных тарифов.
- Факт передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров.
- Данные об оборудовании, которое обслуживает корпоративные тарифы, в том числе его идентификационный модуль.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он нужен для борьбы с «серыми» SIM-картами — они оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а потом раздаются бесплатно у торговых центров. В результате номера попадают к мошенникам. Из-за того, что номер записан на другого человека, мошенника нельзя найти.
Согласно поправкам, до 30 ноября 2021 года все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют своим сотрудникам корпоративные номера, должны будут внести в систему Роскомнадзора сведения о владельцах SIM-карт. Потом их проверят операторы и, если данные физлица будут недостоверными, больше не будут оказывать ему услугу.
Для борьбы с «серыми» картами Роскомнадзору достаточно информации об оформлении договора и о том, как именно была подтверждена личность абонента, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
С ним согласен и Александр Савельев, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. По его словам, вполне может произойти утечка, например, корпоративной тайны — из-за этого компании будут искать более надежный источник коммуникации.
Представитель МТС заявил РБК, что компания пока изучает проект, но согласна, что требования избыточны. «Мегафон» пока обсуждает идею с Роскомнадзором, а «Билайн» и «Ростелеком» не ответили на запросы издания.
Что ни день, то одна новость пизже другой.
Как вы себе представляете полное дно?
Путин в мантии и короне,бабушки целуют ему подошвы,он идёт по младенцам,везде висят иконы с ним,при входе в метро или автобус стоит сотрудник Росгвардии и бьёт каждого входящего для профилактики,запрет пользоваться контрацептивами т.к. нужно больше рабов чтобы построить дворцы,хватит для начала?
Товарищ, ну хватит его обожествлять уже. А то, не ровен час, обретёт бессмертие и безграничную власть, вот чо делать потом с этим?
Проблема даже в том, что его условное бессмертие не в теле старого маразматика, а в засраных мозгах киселевско-соловьевской паствы, верящих в пришельцев, американцев и прочее гно. А дед просто взращивает эти мысли, попутно обещаяя светлое будущее через 20 лет и колбасу по 2,20р
Плотный браслет
А меня ВВП давно уже не беспокоит, он временный (пусть и засидевшийся) правитель. Беспокоит мышление людей, готовых поддерживать всё и верить во всё ради небольшой подачки сверху. Многие из этих людей задолго до Путина поддерживали по очереди разных генсеков и мирились с ещё большим говном. Ну ок, повезло пожить чутка в относительно хлебные годы, скатится обратно к уровню застоя 70-х и тот же самый электорат с присказкой: «зато не как в блокадном...» продолжит роптать на очередного президента, только не на нашего, а на американского.
Через православный браузер
Трудный танк88
Мой ночной кошмар - меня везут в клетке на повозке казнить, а на шее у меня табличка 54-ФЗ. А у Вы?
а надпись каким образом сделана? Тиснение, гравировка, выжигание? Это имеет смысл.
Как в Даун Хаусе, чтоб потом рассказать.
https://youtu.be/VUhvBzs9c1U?list=PLlG1NGpGOt0FTD1tv1RmK_qv0nD5XgrEq&t=824
А чего гуглить?
https://www.youtube.com/watch?v=OtLxYyf8K8I
Утром встаешь, идешь к старшему по дому с челобитной, где просишь разрешения на посещение участкового, подписывая обязательство передвигаться не иначе как в маске. У участкового под роспись получаешь из зарешеченной комнаты смартфон с яндекс-браузером и симкарту, в соседней комнате указываешь все планируемые исходящие звонки и сайты к посещению за день, вносишь деньги на эту сумму на баланс, попутно оплачивая налог на голосовую связь, налог на смс, налог на одноклассники, налог на поисковик яндекс и налог на бесогона. С чистой совестью идешь на работу, где на входе тебе на шею одевают глонасс-маячок и под пристальным взором камер слежения следуешь в свой опен-спейс отрабатывать 12 часовой рабочий день. И так далее и тому подобное.
Говорят, полное дно видит Соловьев, глядя в зеркало..
В космосе будут снимать кино с Рогозиным. Я так понимаю, что PronHub в доле. :)
Гайки затягивают так, что к пасхе яйца посинеют.
Скорее наоборот, теперь не только у МВД и ФСБ будут эти данные, а у неограниченного круга лиц.
Пробив человечка станет ещё удобнее, единая база всех операторов. Качество сервиса растет.
Вводишь номер телефона, например Билайн, а тебе сразу: у этого абонента ещё и Теле2 с МТС имеется. Удобно.
Ага. У этого абонента есть вот такие номера, он держит счета вот в этих банках, а для доступа к его аккаунтам вам нужно ввести его биометрические данные, которые вы можете скачать у нас на сайте всего за 300 рублей)
VPN они запретили уже очень давно. Верней сама то VPN легальна, а вот её использование для обхода блокировок запрещено.
То есть когда кто-то из чиновников давал ссылку на Телеграм-канал до разблокировки телеги - это было официальное преступление?)
Для того чтобы построить концлагерь нужно владеть не данными пользователь, а их умами. Но силовики туповаты, чтобы это осознать и применить.
Они воспринимают инструменты контроля типа соц.сетей, как опасные для их системы элементы. И вместо того чтобы ими пользоваться они их уничтожают, типа ВК, да и того же телека)
А представьте, специально все симки выкинут и всё , кого слушать то будут?
Натянут сетку-рабицу над Россией. Пиз$@ этим вашим спутникам. Железный занавес 2.0
Так и не понял. Как это поможет бороться с "серыми" номерами? Симки вёдрами продают, без каких либо документов удостоверяющих личность.
Каждый раз когда наверху придумывают очередные бредовые законы, все затраты в конечном итоге ложатся на конечных потребителей, нас обычных граждан.
Операторы должны будут обновлять информацию об абонентах раз в сутки
И мошенникам, конечно, это очень помешает. Они ведь за сутки никак не управятся спереть у очередной жертвы деньги со счета, выкинуть симку и взять новую. Лицорука.
2021 год - рассвет рынка VPN в России. Разработчики ВПН сервисов, шлют большой привет ркн
"До сих пор эти данные были только у самих операторов и силовиков"
Ну то есть эти данные есть у всех подряд за "денюжку" или "по знакомству "
Ни один корпорат, у которого тысячи симок, не ведёт заполнение персональными данными конечными пользователями.
Да, ведут учёт, кому выдано, в ЗУПе есть персональные данные, но формы операторов никто не заполняет
Нельзя это все на уровне мобильных операторов решить? Ну там выдавать симки только пофамильно, как с физиками. Зачем этим маразмом страдать?
То Российское ПО, то это...каждый день какие-то подобные новости. Зачем вообще нам об этом знать? Хахах просто перед фактом) Да хоть прослушивайте, какая разница. Если захотят, то сделают это без всяких разрешений :)
Чувствую, как с каждым днём в России дышится всё легче и свободнее! Вперёд, в светлое будущее!
Обрабатывать такой массив данных РКН загнется. Проще административку и уголовку для таких ООО и ИП ввести.
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