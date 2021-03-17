Право
Рая Хачатрян

Роскомнадзор обяжет мобильных операторов делиться данными об абонентах и звонках, чтобы бороться с «серыми» SIM-картами Статьи редакции

Эксперты считают, что регулятор просит слишком много информации.

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Об этом следует из проекта постановления правительства. Сейчас к этим данным имеют доступ только сами операторы или правоохранительные органы, отмечает РБК.

Операторы должны будут обновлять информацию об абонентах раз в сутки и подключить свои системы к системе Роскомнадзора. Среди требуемых данных:

  • Личная информация — ФИО, места жительства, даты рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность.
  • Номера телефонов, дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.
  • Виды звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительные номера того, кто звонит, если осуществляется переадресация, то на какой номер.
  • Данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов или пользователей корпоративных тарифов.
  • Факт передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров.
  • Данные об оборудовании, которое обслуживает корпоративные тарифы, в том числе его идентификационный модуль.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он нужен для борьбы с «серыми» SIM-картами — они оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а потом раздаются бесплатно у торговых центров. В результате номера попадают к мошенникам. Из-за того, что номер записан на другого человека, мошенника нельзя найти.

Согласно поправкам, до 30 ноября 2021 года все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют своим сотрудникам корпоративные номера, должны будут внести в систему Роскомнадзора сведения о владельцах SIM-карт. Потом их проверят операторы и, если данные физлица будут недостоверными, больше не будут оказывать ему услугу.

Для борьбы с «серыми» картами Роскомнадзору достаточно информации об оформлении договора и о том, как именно была подтверждена личность абонента, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

С ним согласен и Александр Савельев, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. По его словам, вполне может произойти утечка, например, корпоративной тайны — из-за этого компании будут искать более надежный источник коммуникации.

Представитель МТС заявил РБК, что компания пока изучает проект, но согласна, что требования избыточны. «Мегафон» пока обсуждает идею с Роскомнадзором, а «Билайн» и «Ростелеком» не ответили на запросы издания.

#новость #роскомнадзор

57 57 комментариев
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57 комментариев
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Александр Смирнов

40

Что ни день, то одна новость пизже другой.

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Alex

Александр
6

Не то слово! Каждый день пробиваем очередное дно. Когда уже наконец там появится полное днище или другая вселенная????🤦

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Алексей Никитенко

Alex
0

Как вы себе представляете полное дно?

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Kot Wild

Алексей
14

Путин в мантии и короне,бабушки целуют ему подошвы,он идёт по младенцам,везде висят иконы с ним,при входе в метро или автобус стоит сотрудник Росгвардии и бьёт каждого входящего для профилактики,запрет пользоваться контрацептивами т.к. нужно больше рабов чтобы построить дворцы,хватит для начала?

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KINCH

Kot
0

Так это сейчас происходит. Еще раз, как вы себе представляете полное дно? 

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Павел Троян

Kot
0

Товарищ, ну хватит его обожествлять уже. А то, не ровен час, обретёт бессмертие и безграничную власть, вот чо делать потом с этим? 

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Alex

Павел
0

Проблема даже в том, что его условное бессмертие не в теле старого маразматика, а в засраных мозгах киселевско-соловьевской паствы, верящих в пришельцев, американцев и прочее гно. А дед просто взращивает эти мысли, попутно обещаяя светлое будущее через 20 лет и колбасу по 2,20р

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Плотный браслет

Kot
0

А меня ВВП давно уже не беспокоит, он временный (пусть и засидевшийся) правитель. Беспокоит мышление людей, готовых поддерживать всё и верить во всё ради небольшой подачки сверху. Многие из этих людей задолго до Путина поддерживали по очереди разных генсеков и мирились с ещё большим говном. Ну ок, повезло пожить чутка в относительно хлебные годы, скатится обратно к уровню застоя 70-х и тот же самый электорат с присказкой: «зато не как в блокадном...» продолжит роптать на очередного президента, только не на нашего, а на американского.

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Murat Oshroev

Kot
0

...и еда с лопаты 

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Kot Wild

Алексей
2

А ну и конечно доступ в интернет только с письменного разрешения участкового

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Сергей Янзин

Kot
2

Через православный браузер

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Alex

Сергей
1

🤣и назовем его "ГЛАСБОЖЖИЙ"🤦

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Трудный танк88

Алексей
2

Мой ночной кошмар - меня везут в клетке на повозке казнить, а на шее у меня табличка 54-ФЗ. А у Вы?

Ответить

Sergei Timofeyev

Трудный
1

а надпись каким образом сделана? Тиснение, гравировка, выжигание? Это имеет смысл.

Ответить

Skorpyon

Sergei
0

Прикручена саморезами.

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Sergei Timofeyev

Skorpyon
0

По металлу, по дереву, со сверлом, кровельные? Какая длина?

Ответить

Вадим Швальняк

Трудный
0

Как в Даун Хаусе, чтоб потом рассказать.
https://youtu.be/VUhvBzs9c1U?list=PLlG1NGpGOt0FTD1tv1RmK_qv0nD5XgrEq&t=824

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Alex

Алексей
1

А очень просто: гуглим северная корея или Туркменистан, смотрим веселые ролики, как вроде взрослые люди целуют тапки, нам смешно, кажется на постановку клоунов - а у них это все серьезно. вот это и есть полное дно!🤦

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Sergei Timofeyev

Alex
0

А чего гуглить?
https://www.youtube.com/watch?v=OtLxYyf8K8I

Ответить

Alex

Sergei
0

Ну да, вот я как раз про эти)🤣

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
0

Хорошо, что Коммандос существует.

Ответить

Владислав

Алексей
1

Утром встаешь, идешь к старшему по дому с челобитной, где просишь разрешения на посещение участкового, подписывая обязательство передвигаться не иначе как в маске. У участкового под роспись получаешь из зарешеченной комнаты смартфон с яндекс-браузером и симкарту, в соседней комнате указываешь все планируемые исходящие звонки и сайты к посещению за день, вносишь деньги на эту сумму на баланс, попутно оплачивая налог на голосовую связь, налог на смс, налог на одноклассники, налог на поисковик яндекс и налог на бесогона. С чистой совестью идешь на работу, где на входе тебе на шею одевают глонасс-маячок и под пристальным взором камер слежения следуешь в свой опен-спейс отрабатывать 12 часовой рабочий день. И так далее и тому подобное.

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Вася Пражкин

Alex
3

Говорят, полное дно видит Соловьев, глядя в зеркало..

Ответить

Alex

Вася
2

Сомневаюсь, у этой падали всё в шоколаде, в куче бабла и свиты. Этих дно не коснется, в социальном плане. А вот что у него в голове? - мне кажется он просто давно поехал кукухой, хотя может и для публики своей недалекой работает

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

В космосе будут снимать кино с Рогозиным. Я так понимаю, что PronHub в доле. :)

Ответить

Artem Gn

14

Гайки затягивают так, что к пасхе яйца посинеют.

Ответить

Станислав Назаров

Artem
5

Скорее наоборот, теперь не только у МВД и ФСБ будут эти данные, а у неограниченного круга лиц.
Пробив человечка станет ещё удобнее, единая база всех операторов. Качество сервиса растет. 
Вводишь номер телефона, например Билайн, а тебе сразу: у этого абонента ещё и Теле2 с МТС имеется. Удобно. 

Ответить

Николай Глущенко

Станислав
4

Ага. У этого абонента есть вот такие номера, он держит счета вот в этих банках, а для доступа к его аккаунтам вам нужно ввести его биометрические данные, которые вы можете скачать у нас на сайте всего за 300 рублей)

Ответить

Alex

Станислав
0

Как известно прогресс не остановить, значит народ быстрее перестанет пользоваться голосом GSM, а только мессенджерами + массовый VPN как в беларуси, и уйдет в крипту, чтоб последние крохи власти не отжали. Вот и всё!

Ответить

Ivan Zenkov

Alex
0

VPN они запретили уже очень давно. Верней сама то VPN легальна, а вот её использование для обхода блокировок запрещено.

Ответить

Николай Глущенко

Ivan
0

То есть когда кто-то из чиновников давал ссылку на Телеграм-канал до разблокировки телеги - это было официальное преступление?)

Ответить

alex twit

Artem
2

Збс - красить не надо

Ответить

Alex

Artem
1

Как вы считаете - это последние судорожные "изрыгания совка2.0 " перед кончиной? Или концлагерь успеют построить?

Ответить

Станислав Назаров

Alex
0

Для того чтобы построить концлагерь нужно владеть не данными пользователь, а их умами. Но силовики туповаты, чтобы это осознать и применить. 
Они воспринимают инструменты контроля типа соц.сетей, как опасные для их системы элементы. И вместо того чтобы ими пользоваться они их уничтожают, типа ВК, да и того же телека)

Ответить

Игорь Крафт

3

А представьте, специально все симки выкинут и всё , кого слушать то будут?

Ответить

Сергей Милосердов

Игорь
15

Clubhouse

Ответить

Alex

Игорь
0

Ан, нет, трафик то в любом случае нужен не улице!
Ждем И.Маска со старлинком по адекватным ценам. Вот тут у бункерного деда совсем прижмёт, не зря жульё частоты не дают, понимают пи$@а им

Ответить

Саша Ставров

Alex
1

Натянут сетку-рабицу над Россией. Пиз$@ этим вашим спутникам. Железный занавес 2.0

Ответить

Вячеслав Быков

1

Так и не понял. Как это поможет бороться с "серыми" номерами? Симки вёдрами продают, без каких либо документов удостоверяющих личность.

Ответить

Alex

Вячеслав
8

Так потому и не понял, что задача пасти кого надо, а не с симками бороться

Ответить

Татьяна

3

Каждый раз когда наверху придумывают очередные бредовые законы, все затраты в конечном итоге ложатся на конечных потребителей, нас обычных граждан.

Ответить

Alex

Татьяна
1

Вот это последнее о чем думают авторы законов!

Ответить

Владислав

2

Операторы должны будут обновлять информацию об абонентах раз в сутки

И мошенникам, конечно, это очень помешает. Они ведь за сутки никак не управятся спереть у очередной жертвы деньги со счета, выкинуть симку и взять новую. Лицорука.

Ответить

Alex

1

2021 год - рассвет рынка VPN в России. Разработчики ВПН сервисов, шлют большой привет ркн

Ответить

Андрей Буренков

1

"До сих пор эти данные были только у самих операторов и силовиков"
Ну то есть эти данные есть у всех подряд за "денюжку" или "по знакомству "

Ответить

Кирилл Баскус

0

Ни один корпорат, у которого тысячи симок, не ведёт заполнение персональными данными конечными пользователями.
Да, ведут учёт, кому выдано, в ЗУПе есть персональные данные, но формы операторов никто не заполняет

Ответить

Кирилл Баскус

0

И как же персональные точки доступа? М2М? Риски уровня пиздец.

Ответить

Татьяна

0

Нельзя это все на уровне мобильных операторов решить? Ну там выдавать симки только пофамильно, как с физиками. Зачем этим маразмом страдать?

Ответить

Трудный танк88

0

Если поблокируют "левые" и прочие "серые" симки - те, кто заводил для Авито специально от мошенников симку, как у метро раздавали, первыми же и пострадают ни за что( 

Ответить

Dima Tsurkan

0

То Российское ПО, то это...каждый день какие-то подобные новости. Зачем вообще нам об этом знать? Хахах просто перед фактом) Да хоть прослушивайте, какая разница. Если захотят, то сделают это без всяких разрешений :)

Ответить

alex twit

0

Скрепостничество

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Чувствую, как с каждым днём в России дышится всё легче и свободнее! Вперёд, в светлое будущее!

Ответить

Alex

Konstantin_Andr…
0

Маску не забудьте надеть) чтоб дышать легче было...

Ответить

Херня Всё

0

Можно обложить их матом в комментах? Или это уже статья? 

Ответить

Комплексный Орзэмэс

0

Чёт дохуя

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Pavel Voronkov

0

Обрабатывать такой массив данных РКН загнется. Проще административку и уголовку для таких ООО и ИП ввести.

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DКарпатов

Pavel
0

Не накидывайте идей, за этим трэдом уже давно следят мвдшники😅

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