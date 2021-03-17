Это поможет бороться с «серыми номерами», говорят в Роскомнадзоре, но эксперты считают, что регулятор просит слишком много информации для этого.

{"id":221789,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0431\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah&title=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0431\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah&text=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0431\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah&text=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0431\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0431\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/221789-roskomnadzor-reshil-obyazat-operatorov-delitsya-dannymi-ob-abonentah-i-ih-zvonkah","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 502 просмотров

Об этом следует из проекта постановления правительства. Сейчас к этим данным имеют доступ только сами операторы или правоохранительные органы, отмечает РБК.

Операторы должны будут обновлять информацию об абонентах раз в сутки и подключить свои системы к системе Роскомнадзора. Среди требуемых данных:

Личная информация — ФИО, места жительства, даты рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность.

Номера телефонов, дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Виды звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительные номера того, кто звонит, если осуществляется переадресация, то на какой номер.

Данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов или пользователей корпоративных тарифов.

Факт передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров.

Данные об оборудовании, которое обслуживает корпоративные тарифы, в том числе его идентификационный модуль.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он нужен для борьбы с «серыми» сим-картами — они оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а потом раздаются бесплатно у торговых центров. В результате номера попадают к мошенникам. Из-за того, что номер записан на другого человека, мошенника нельзя найти.

Согласно поправкам, до 30 ноября 2021 года все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют своим сотрудникам корпоративные номера, должны будут внести в систему Роскомнадзора сведения о владельцах сим-карт. Потом их проверят операторы и, если данные физлица будут недостоверными, больше не будут оказывать ему услугу.

Для борьбы с «серыми» сим-картами Роскомнадзору достаточно информации об оформлении договора и о том, как именно была подтверждена личность абонента, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

С ним согласен и Александр Савельев, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. По его словам, вполне может произойти утечка, например, корпоративной тайны — из-за этого компании будут искать более надежный источник коммуникации.