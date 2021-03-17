Роскомнадзор решил обязать операторов делиться данными об абонентах и их звонках Статьи редакции
Это поможет бороться с «серыми номерами», говорят в Роскомнадзоре, но эксперты считают, что регулятор просит слишком много информации для этого.
Об этом следует из проекта постановления правительства. Сейчас к этим данным имеют доступ только сами операторы или правоохранительные органы, отмечает РБК.
Операторы должны будут обновлять информацию об абонентах раз в сутки и подключить свои системы к системе Роскомнадзора. Среди требуемых данных:
- Личная информация — ФИО, места жительства, даты рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность.
- Номера телефонов, дата заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.
- Виды звонков, номера вызывающего и вызываемого абонента, дополнительные номера того, кто звонит, если осуществляется переадресация, то на какой номер.
- Данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов или пользователей корпоративных тарифов.
- Факт передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров.
- Данные об оборудовании, которое обслуживает корпоративные тарифы, в том числе его идентификационный модуль.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он нужен для борьбы с «серыми» сим-картами — они оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а потом раздаются бесплатно у торговых центров. В результате номера попадают к мошенникам. Из-за того, что номер записан на другого человека, мошенника нельзя найти.
Согласно поправкам, до 30 ноября 2021 года все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют своим сотрудникам корпоративные номера, должны будут внести в систему Роскомнадзора сведения о владельцах сим-карт. Потом их проверят операторы и, если данные физлица будут недостоверными, больше не будут оказывать ему услугу.
Для борьбы с «серыми» сим-картами Роскомнадзору достаточно информации об оформлении договора и о том, как именно была подтверждена личность абонента, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
С ним согласен и Александр Савельев, зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. По его словам, вполне может произойти утечка, например, корпоративной тайны — из-за этого компании будут искать более надежный источник коммуникации.
Представитель МТС заявил РБК, что компания пока изучает проект, но согласна, что требования избыточны. «Мегафон» пока обсуждает идею с Роскомнадзором, а «Билайн» и «Ростелеком» не ответили на запросы издания.
А представьте, специально все симки выкинут и всё , кого слушать то будут?
Так и не понял. Как это поможет бороться с "серыми" номерами? Симки вёдрами продают, без каких либо документов удостоверяющих личность.
Ни один корпорат, у которого тысячи симок, не ведёт заполнение персональными данными конечными пользователями.
Да, ведут учёт, кому выдано, в ЗУПе есть персональные данные, но формы операторов никто не заполняет
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