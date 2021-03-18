По поручению Путина правительство должно подготовить «дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям, в том числе по открытию их представительств в стране».

Правительство планирует к концу 2021 года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из ИТ-сферы. Предложение обсудят на совещании 18 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника газеты, чиновники хотят принять законопроект, обязывающий иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч пользователей на территории России регистрировать юридические лица и платить налоги в стране.

Сервисы должны будут подать заявку в течение месяца после принятия документа, иначе попадут под «санкции». Компании смогут зарегистрироваться дистанционно или создать дочернее общество совместно с российскими компаниями.

Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев считает, что законопроект нужен для обеспечения равных условий исполнения законодательства: сейчас российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, поэтому некоторые регистрируются за рубежом.

По словам аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, «цифровое резидентство» позволит зарубежным компаниям вести весь документооборот в электронном формате, это обсуждалось на одном из совещаний с участием Минцифры.