Право
Евгения Евсеева

Правительство хочет обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги — «Ъ» Статьи редакции

По поручению Путина правительство должно подготовить «дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям, в том числе по открытию их представительств в стране».

Правительство планирует к концу 2021 года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из ИТ-сферы. Предложение обсудят на совещании 18 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника газеты, чиновники хотят принять законопроект, обязывающий иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч пользователей на территории России регистрировать юридические лица и платить налоги в стране.

Сервисы должны будут подать заявку в течение месяца после принятия документа, иначе попадут под «санкции». Компании смогут зарегистрироваться дистанционно или создать дочернее общество совместно с российскими компаниями.

Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев считает, что законопроект нужен для обеспечения равных условий исполнения законодательства: сейчас российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, поэтому некоторые регистрируются за рубежом.

По словам аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, «цифровое резидентство» позволит зарубежным компаниям вести весь документооборот в электронном формате, это обсуждалось на одном из совещаний с участием Минцифры.

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Александра Тимошенко

47

Меня всегда радуют креативные подходы к поиску источников доходов. 😒

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N N

Александра
11

Ну так нищее население не потянет содержать "золотой миллион" с их триллионным $ потреблением. 

Ответить

Денис Демидов

Александра
5

Это еще и источник экономического роста, сейчас иностранцы имеют преимущество по налогам над местными, говорю вам как пострадавший от алиэкспресс.

Ответить

Качественный теркин30см

Денис
3

Все как и предсказывал МарксЭнгельс :) мелкие буржуйчики или станут крупными (таких мало) или перейдут обратно в пролетарии (разорятся).

Пока что в экономике хватает место и для вас. Хотя Алишечка все делает для того,чтобы это было не так.

Ответить

Денис Демидов

Качеств…
3

Маркс тот еще фантазер, он и рай предсказывал, но как шутили в СССР, по дороге к коммунизму кормить не обещали.

Ответить

Сергей Королевский

Денис
2

Только эти меры вводятся не для того, чтобы защитить Вас 

Ответить

Денис Демидов

Сергей
0

Мне защита не нужна, мне нужно, чтобы меня пиздили не больше, чем иностранца.

Ответить

Сергей

Денис
3

Неправильное отношение. От государства нужно требовать защиту, а не "меньше избиений". Рабское мышление у вас сейчас 

Ответить

Мертвый диод

Сергей
0

Как наш центр по жемчужному шитью прям. Она (руководитель) уже открыто говорит - я ничего не прошу, ни по одному ОКВЭДу в помощь не попала, патент по 31000 в год отплачиваю, я говорит, ничего не прошу - вы просто НЕ МЕШАЙТЕ мне трудиться) 

Ответить

Valeratal Val

Денис
2

откуда Вы знаете как дрючат китайца в китае или американца в америке
хотите чтобы были одинаковые условия -боритесь за единое всепланетное гос-во. Впрочем все равно не будет равенства условий

Ответить

Денис Демидов

Valerat…
–1

А какая мне разница, как его пиздит его правительство на его рынке, если я вижу, как наше правительство им ноги облизывает здесь и сейчас, одновременно засовывая мне в жопу паяльник доначислениями НДС-а ?

Ответить

Valeratal Val

Денис
2

Ну так сами пишете, хотите чтобы Вас дрючили также как китайца. А китайца дрючит его правительство.

Или Вы хотите чтобы с Вами обращались как с иностранцем - ну меняете гражданство на китайское

Ответить

Денис

Valerat…
–1

ну меняете гражданство на китайское

Так это массовое явление, вы не знали? Потом не удивляйтесь, почему один импорт кругом.

Ответить

Мертвый диод

Денис
0

*и отрицательные декларации сдавать нельзя, как это у вас не было дохода, как это вы в минусе*))

Ответить

Ware Wow

Денис
0

Ну так и вы имейте. В России имейте.
В других странах имейте. Это же возможность.
Вы её видите, но не используете, а только хотите всем кто использует сделать хуже.
 
Это преимущества онлайна, мы его за это и полюбили, не нужно все закручивать и возвращаться в 19 век.

Ответить

Денис Демидов

Ware
0

Только Россия сделала из своего рынка проходной двор. США защитились сверхдешевыми и доступными деньгами для своих, европейцы стандартами бесконечными, тот же GDPR туда же.

Ответить

Alex Cox

Александра
2

В чём здесь креатив? Зарубежные модели заимствуют.

Правда платить по итогу будет покупатель. Пока что НК для интернет компаний устаревший везде. В идеале с русских пользователей Американская налоговая не должна налоги брать, тогда цена будет прежней. А сейчас получается двойное налогообложение. 

Ответить

Danila Romanov

Александра
0

Тут скорее не налоги, а равные условия. Поэтому сейчас во многих странах ломают голову, как все это организовать.

Ответить

Роза Мимоза

Александра
–1

А вы что, жалеете иностранные компании? 🤪

Ответить

Илья Суворов

30

Да тут просто хотят ютубчик с инстой прикрыть под этим «законопроектом» очевидно же. Чтобы митингов поменьше было и Навальных) Россия пошла на путь деградации. То что написано в статье – занавеса и прикрытие

Ответить

Евгений Бв

Илья
–43

По секрету, Навальный,Путин и прочее - это одна команда. Митинги организуют вообще для других целей. 

Ответить

Aleks Fox

Евгений
6

По секрету, Навальный,Путин и прочее - это одна команда.. Трампа забыл

Ответить

Евгений Бв

Aleks
–3

Да хоть байдена и Обаму туда можно.

Ответить

Danila Romanov

Aleks
–2

Да, трампуша наш. Интересно посмотреть, что будет в Латинской Америке в оставшемся году, наварил же он там делов.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
–2

Все верно, если революция неизбежна, то проще её сверху спустить, как Ельцина, чем она пойдет снизу с непредсказуемым для элиты результатом как в 1917.
Просто плебс уверовал, что Путин главный и единственный, которого никто бы не посмел из своих в расход пускать.
PS Настоящие революционеры у нас либо в тюрьме вешаются, либо заграницей сидят, а не на условном сроке по заграницам катаются, глазик там подлечить, например.

Ответить

Евгений Бв

Денис
–1

Нет никаких настоящих революционеров и быть не может, как нет никакого противостояния Россия-запад. Это невозможно даже теоретически.
Есть одна команда, которая просто разыгрывает спектакль для нас, для всех.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
1

Противостояние есть и было всегда, это базис человеческого вида, вообще природы. Даже внутри великой и ужасной Римской Империи было мощное внутреннее противостояние, что привело к разделению на две части. Противостояние появляется даже в коллективе из 10 человек, а тут сотни миллионов, миллиарды.
Текущая ситуация стабильно идет к революции, с этим ничего нельзя поделать, много причин на сотни страниц, элиты пытается возглавить движение, по крайней мере ее часть.

Ответить

Евгений Бв

Денис
1

Вы наивны, как ребенок. Взгляните шире того, что вам говорят по ящику. О каком противостоянии может идти речь, между скажем Россия-запад, если мы вкладываем деньги в облигации США?)) О каком противостоянии может идти речь, если наша страна запретила сама себе выпускать свои же собственные деньги?(как в прочем этот запрет действует для всех стран).
Революции устраивают только строго по плану и они всегда контролируются теми, против кого эти революции и происходят. Это битва нанайских мальчиков.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
3

если наша страна запретила сама себе выпускать свои же собственные деньги?

Это что за бред? Печатают триллионами каждый год, от того инфляция стабильна всегда, растет ли нефть или падает.

Ответить

Евгений Бв

Денис
0

Доброе утро)))
Нигде она не печатает и печатать не может. Читайте закон. Наша страна имеет право напечатать столько рублей, сколько у нее есть ЗВР и не больше. Рука лицо просто не знать таких основ.

Ответить

Денис

Евгений
0

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506

ЦБ напечатал для спасения банков 6 триллионов…
Эльвира Набиуллина рассказала о том, как заливала дыры в банках "московского кольца".
www.finanz.ru
Ответить

Маркетолог

Денис
2

Они обменяли ЗВР, а не напечатали.

Ответить

Денис

Маркето…
0

Кому они передали золото печатая триллионы? 

Ответить

Маркетолог

Денис
2

Продали на внешнем рынке

Ответить

Денис

Маркето…
1

Откуда тогда инфляция?

Ответить

Маркетолог

Денис
0

Не имеет она право печать
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/0c316aab7f557c58d610e07c3b879f02138e3322/

Ответить

Денис

Маркето…
1

Т.е. дать деньги правительствe РФ нельзя, но гос. Роснефти без проблем? Или какому нибуль говно банку.
Вы чего употребляете то?

Ответить

Маркетолог

Денис
2

Не позорьтесь и учите матчасть. Чтобы напечатать 1 рубль, государство должно иметь в ЦБ доллары или все, что относится к ЗВР. Именно поэтому нашу экономику называют нефтедолларовой. Нет долларов-нет рублей. Как только продали что-то за доллары, ЦБ имеет право напечатать по текущему курсу то количество рублей, сколько есть в ЗВР. Все. Никак иначе обойти это нельзя.
И Роснефти выдали займ из напечатанных рублей по такой же схеме.

Ответить

Денис

Маркето…
0

Откуда тогда инфляция берется при растущей нефти?
Ты читаешь фуфло, которые тебе жулики под нос сунули, нет у них никаких проблем себе денег напечатать, что они и делают.

Ответить

Маркетолог

Денис
2

Инфляция - это повышенный обменный курс. Чем выше курс, тем выгоднее правительству, т.к. оно покрывает дефицит бюджета. Еще раз внимательно....ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА. Если бы можно было печатать рубли в нужном объеме, то никогда бы этой фразы не слышали.
Нет долларов - нет рублей - возникает дефицит бюджета, т.к. нечем платить зп бюджетникам. От этого в 90-е и выдавали ЗП продукцией.
Падает цена на нефть - начинает поступать меньше долларов - начинают опускать курс, чтобы можно было компенсировать потери рублей для бюджета.
Это основа за 9 класс

Ответить

Денис

Маркето…
0

Дефицит бюджета нужен, чтобы плебсу обосновать, почему нет возможности поднимать зарплаты и не поднимать пенсионный возраст, а напечатать себе денег это всегда пожалуйста.

Ответить

Маркетолог

Денис
2

Да нельзя напечатать себе денег))) Если бы это было возможным, то все бы этим только и занимались. Читайте закон внимательнее.

Ответить

Денис

Маркето…
0

Так они этим и занимаются, только осторожно, чтобы гиперка не было, чтобы плебс на дыбы не встал.
Про почитать закон это смешно, после надругательства над конституцией.

Ответить

Маркетолог

Денис
2

Они этим не занимаются, т.к. не могут контролировать работу ЦБ.
ЦБ - это частный банк, вернее филиал ФРС. Он действую параллельно с нашим государством. В этом вся фишка. Он как бы по телевизору Российский, но по бумагам - нет.
Все экономики мира управляются из единого центра. Все, без исключения. Такова реальность, хотите вы этого или нет.

Ответить

Денис

Маркето…
1

ЦБ - это частный банк, вернее филиал ФРС

Ясно, массонство головного мозга.
По вашему, раз Путин назначает главу ЦБ, то он вассал Байдена?

Ответить

Маркетолог

Денис
1

1 канал головного мозга..
Нет никаких вассалов и прочее. Структура, как в обычной корпорации со множеством филиалов. Страны - это филиалы, у которых есть директора, но подчиняются они совету директоров. 
Закон откройте и что мы там видим?? Оказывается, что ЦБ -независимый))) От кого и от чего он не зависит, не задавали вопрос?
статья 2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/29b331ed29f71a20829a4761c5edb066b266b9ff/
"Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами."
Ну как? Шапочка из фольги не жмет?

Ответить

Илья М

Маркето…
0

Инфляция - это повышенный обменный курс.

Что-что? на том же сайте ЦБ можете посмотреть курс доллара, найти периоды когда он был стабилен и ДАЖЕ ПАДАЛ, и, заодно, инфляцию в это время. Внезапно удивитесь :)

Если бы можно было печатать рубли в нужном объеме, то никогда бы этой фразы не слышали.

Нет долларов - нет рублей - возникает дефицит бюджета

Вы в кучу складываете разные вещи. Рубли печатать бесконтрольно затыкая дыры - это путь в никуда. РФ не владеет станком резервной валюты мировой и даже региональной (евро) и не может позволить себе эмиссию необеспеченную не подорвав экономику как СССР в 70х или Венесуэла недавно (да  и куча примеров других). Штаты - пока еще могут ибо их основной товар доллар, и эмиссия растекается по миру.

Но просто печатать рубли в нужном объеме - никто ЦБ запретить не может. Я надеюсь что у тамошнего руководства (и Кремля) хватит сил не пойти по пути ФРС/ЦБ ЕС ии их минфинов.

Ответить

Маркетолог

Илья
2

Запрещено просто печатать. статья 22 закона о ЦБ.
Про инфляцию смешно. В прошлом году она оказалась на уровне 4,3% однако по реальным данным, перевалила за 50%. Это говорит о том, что данные по инфляции-фальшивые. Их просто рисуют, не обращая внимания ни на какие косяки.
Инфляция настолько большая, что даже хотят вводить заморозку цен на товары первой необходимости.

Ответить

Илья М

Маркето…
0

однако по реальным данным, перевалила за 50%

Это просто сотрясание воздуха. Например если взять сахар, то там все 100% будут (потому что год назад было падение цен из-за переизбытка, а теперь дефицит).

 Реальная инфляция - персональная. Считаете все свои расходы каждый месяц, потом через год сравниваете - вот вам % год к году, честный. Это инфляция издержек будет. Есть еще инфляция активов, но это другая песня и она интересна только обеспеченному среднему классу и выше.

Инфляция настолько большая, что даже хотят вводить заморозку цен на товары первой необходимости.

Рост цен на продовольствие в мире приводит и к росту цен на внутреннем рынке (бизнесу не интересно продавать вам дешево, когда можно впарить китайцу дорого). И победить это "заморозкой" не получится. Вывозными пошлинами повышенными - возможно, с компенсацией прозиводителям, оставляющим товар на внутреннем рынке по сниженной цене.

И рост цен как раз - следствие бесконтрольной накачки мировой экономики бумажными "воздушными" триллионами. Спасибо ФРС и далее по списку. Наш ЦБ тут так, поигрался в песочнице.

Ответить

Илья М

Евгений
1

у вас инфа устарела. Погуглите (можно прям на сайте казначейства сша, но меня не пускает :( ) доли держателей по странам. РФ давно не в лидерах, скидывали последние года 2-3.

И, заодно, на сайте ЦБ РФ можно глянуть рост денежной массы за прошлый год, при более-менее оставшимся стабильным ЗВР.

Ответить

Денис

Илья
1

можно глянуть рост денежной массы за прошлый год, при более-менее оставшимся стабильным ЗВР.

Приношу вам свои извинения, думал вы упоротый совок, но нет, правда вам не чужда.

Ответить

Илья М

Денис
2

я упоротый лоялист на центристских позициях с местами социалистическими заскоками. Так что можете меня не выносить и дальше :) ничего страшного.

Ответить

Маркетолог

Илья
1

Скидывали, но все равно покупают)
Так курс то опустили. Израсходовали нашу кубышку.

Ответить

Илья М

Маркето…
0

какую кубышку? ФНБ около 600млрд., заначка на чОрнй день - ого-го :)

дыры в бюджете уже поменьше ожидаются опять же - минфин снизил планы по займам на четверть почти на 21год. И это нефть еще не 80 :)

Ответить

Максим Неплох

Евгений
1

Оооо, люблю инсайдики

Ответить

Эдуард Муха

Евгений
0

Для каких? Поделитесь.

Ответить

Евгений Бв

Эдуард
0

Для принятия нужных законов, чтобы люди не выходили на улицу, когда произойдет ликвидация нынешней финансовой системы в мире. Очень многие потеряют все сбережения и мгновенно. Поэтому идёт активная подготовка к данному событию. 

Ответить

Pavel Pavel

Евгений
1

Тааак, кто тут у нас опять не принял таблетки?

Ответить

Евгений Бв

Pavel
0

Вы.
А что проигнорировали мой ответ?)) Розовые очки не позволяют?

Ответить

Pavel Pavel

Евгений
0

Нет, потому что он за гранью глупости и даже не смешной

Ответить

Евгений Бв

Pavel
0

Конечно глупости, потому как вы живёте в мире розовых единорогов, в котором рейтерс сообщило о 8 погибших в результате этого бума, но к сожалению для них, вышел прокол и они забыли отключить камеру наблюдения и весь этот спектакль утек в сеть.
А поскольку вы не в курсе, кто это и зачем делаем, то для вас есть одно объяснение - рептилоды и прочие заговоры. Так что живите спокойно в этом мире и не падайте в обморок от событий, которые скоро произойдут и сильно повлияют на вашу жизнь. Это запланировано и полностью управляются.

Ответить

Ограниченный завод

Евгений
0

И ещё Елена Петровна с лавки у третьего подъезда

Ответить

Евгений Бв

Огранич…
–1

Упс..один из актеров и в войнушку на камеру поиграл, и штурмовал Капитолий, и в других акциях участвовал

Ответить

Pavel Pavel

Евгений
–2

Ох уж эти рептилоиды

Ответить

Евгений Бв

Pavel
0

Смотри как эти рептилоды бегают и кривляются красиво)) Ахх, да, надо ещё шапочку из фольги надеть

Теракт в Багдаде ПОСТАНОВКА
Теракт в Багдаде ПОСТАНОВКА
m.youtube.com
Ответить

Юрий Глотов

Илья
3

Вам так очевидно, что аж забыли, что Ютуб (Гугл) и Инста (Фейсбук) после введения налога на Гугл и так уже зарегистрированы в РФ.

Ответить

N N

Илья
0

Речь о регистрации и представительстве в России. Об открытии, а не закрытии

Ответить

Michael Stepanov

20

Как уже надоело, с начала года по 2-3 запрета, обязательства. Замучили уже, черти эти

Ответить

Kek Man

Michael
7

Так ты же видел, дворец ремонтируют, деньги нужны. 

Ответить

Max A. Glukhov

5

Смею конечно нарваться на негодование, но что собственно не так?
Ну серьезно... если отбросить разговоры о дворце путина.
Мой ребёнок ходит в городской сад воспитатели, нянечка и прочий персонал которого получает зарплату с налога который я плачу со своего дохода. На эти же деньги строят и поддерживают инфраструктуру вокруг нас с вами. Почему я зарабатывая деньги здесь плачу налоги, а «дядя Сэм» нет?

Ответить

Александр Привалов

Max
24

Да потому что для всего есть время и место. Хоспади, какой это уже, миллионный комментарий "а чё такова?".

Да, в идеальном мире розовых поняшек и тотального верховенства закона - это отличная идея. В экономически, духовно и социально разлагающемся обществе - это дибильные метания по горящему дому с тряпкой в поисках где еще протереть пыль. "А чё, все соседи пыль протирают, это же полезно".
У нас что, триллионные дыры в бюджете на откаты и распилы прикрыли? У нас всякую хрень перестали финансировать и долги прощать? У нас суды нормально заработали? ПФР недавно пришел и сказал что ему триллиона опять не хвататет при нищенских пенсиях. Закроет это хотя бы эту проблему? Нет. Так может что поважнее, побазовее сначала оптимизируем? Вполне может оказаться, что денег-то дохрена.

Ответить

Денис Демидов

Александр
3

Все верно вы пишете, но неравные налоговые условия убивают бизнес, который мог бы стать опорой будущей свободной России, а если его сейчас прибить, то Россия в будущем может быть не такой уж и свободной, как показал исторический опыт.

Ответить

Killer

Денис
2

Бизнесу насрать на страну,

Ответить

Денис Демидов

Killer
5

Может быть потому, что стране насрать на бизнес?
Стране в самом широком смысле, которая улюлюкает главчинушу назвавшего предпринимателей жуликами.
Страна больше любого бизнеса, поэтому должна первой прервать эту порочную связь и развернуться к нему лицом, перестать чмырить и совать паяльник в жопу, тогда можно будет поговорить о патриотизме бизнеса.

Ответить

Качественный

Денис
4

У бизнеса нет и не может быть патриотизма. Бизнес про деньги.
Иначе американские компании не выносили бы производство в Филиппины и прочий Китай. 
А работали бы на благо реднека Джона!

Ответить

Павел

Качеств…
2

Ну даже со всеми оптимизациями налогов и затрат, они:
1. Платят налоги по месту регистрации.
2. Создают рабочие места, пусть не все, но по месту регистрации ведения бизнеса. 
3. Инвестируют в образования своих будущих кадров. 
И далее. 
Но какая альтернатива? Государственная монополия на средства производства? Вам одного эксперимента мало? 

Ответить

Качественн

Павел
2

Я сказал только ,что у бизнеса нет национальности. Где выгоднее и удобнее-там и ведет свой бизнес,там и налоги платит (оффшоры например)

Ответить

Павел

Качеств…
2

 де выгоднее и удобнее-

как и человек хочет жить там, где ему комфортнее. И задача государства создавать это "удобнее" ему(государству) за это деньги платят в виде налогов. 

Ответить

Денис

Качеств…
1

Вы свое государство не можете под контроль взять, начальники в котором сплошь миллиардеры, которые разрешили офшоры, чтобы удобнее было власть монетизировать, а плохой у вас бизнес.

Ответить

Денис Демидов

Качеств…
2

А кто сказал, что вынос грязного производства, требующего нищих рабочих, это плохо?
В США разве все плохо с экономикой? Они перестали быть N1 во всем, что не возьми?

Ответить

Качественн

Денис
1

Перестали) Китай номер 1 по многим показателям.
Вынос был не потому что грязное производство,а потому что там дешевле. 

Ответить

Денис

Качеств…
2

По каким он N1 ?
Если стоит задача поднять зарплаты, зачем оставлять производства где нищенские зарплаты? 

Ответить

Killer

Денис
–5

Бизнесмен это вор, мошенник и убийца - как Ходор и Березовский, например.

Ответить

Денис Демидов

Killer
5

А над Путиным нимб светится?

Ответить

Killer

Денис
–2

Про "Стандарт Ойл" напомнить?

Ответить

Денис

Killer
4

Давайте уже про линчевание негров, чего мелочиться?

Ответить

Killer

Денис
–2

Удобно съехал с темы. Ну чо, негры сейчас там линчуют белых. И чо? Только ты не понимаешь, почему это происходит.

Ответить

Руслан

Killer
1

Бизнесмен это вор, мошенник и убийца- открою секрет Полишенеля, без бизнесменов у вас настанет полный пздц и хаос, вы даже не понимаете, как предприниматели облегчают вам жизнь. 

Ответить

Killer

Руслан
–1

Ой, блин, напугали. Они только бабло гребут, а не облегчают. Тот же Микрософт к примеру.

Ответить

Мертвый

Killer
0

А Вы мышку можете из палочек сделать? 

Ответить

Killer

Мертвый
–1

Мышку сделал не предприниматель, а ученый. Если чо.

Ответить

Мертвый

Killer
0

Да хоть дизайнер. Говорить, готовым пользуясь, что интернетом, который Вам не Сова из Хогвартса принесла, хоть Майкро-продуктами, а не с планшетом и шариковой ручкой бегать Вы можете, а подумать - нет. 

Ответить

Мертвый

Руслан
0

Да пусть сам выращивает, метанолит, полимерит, смывает и кучи выносит, сохраняет урожай на 3 сезона северной страны))) пусть покажет, как он проживёт без бизнесменов. 

Ответить

Killer

Мертвый
0

Чё-то я не видел бизнесьменов в робе, одни чучмеки и таджики мусор выносят.

Ответить

Павел

Killer
1

Ровно с того момента, как человек взял в руки палку - потребовались те, кто будет организовывать совместные мероприятия. Несколько позже, люди поняли, что личная заинтересованность эффективнее "стимула".
Но, блядь, в 21 веке находятся те, кто думает, что более 2-3 человека могут эффективно самоорганизовываться, замотивироваться и эффективно выполнять свои функции в рамках рутинных задач. 
Вы к нам в айсберге, отколовшимся из-за прихода очередного климатического оптиума, приплыли в замороженном состоянии? 

Ответить

Илья М

Денис
0

Страна больше любого бизнеса, поэтому должна первой прервать эту порочную связь

С чего бы сильный должен уступать? что за детсадовские сантименты? :) В РФ бизнес слабее власти - пусть он и подстраивается.

Ответить

Денис Демидов

Илья
1

Это как родитель будет говорить своему ребенку, я сильный, а ты чмо малолетнее, подстраивался под меня мелкий ублюдок. Отличная семья получится.

Ответить

Илья М

Денис
0

государство должно относится к бизнесу не как к ребенку (это для самого бизнесмена), а как к стаду. Да, помогать посильно, защищать от волков из-за забора, но не в жопу целовать же, а стричь в нужном объеме. А вымрет одна овца - придет другая. Как-то так :) Вот если будет на определенной деляне мор у овец - вот тогда будет повод задуматься, не ранее.

Ответить

Павел

Илья
0

Это называется симбиоз, а не сантименты. Даже в темные века люди поняли, что раб лучше чем труп, потом, что мотивированный работник лучше немотивированного раба, но в 21 веке опять возвращаемся к каменному в плане восприятия взаимоотношений. 

Ответить

AeternaMens

Денис
0

Так его прибивают не неравные условия с зарубежными компаниями, которые тут и не работают.
Вообще последнее время стало лучше не вести бизнес в России. 

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Мертвый диод

Aeterna…
1

И пассивный доход. И козу скоро страшно завести будет. 

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AeternaMens

Мертвый
0

Что надо делать в этой ситуации, довольно давно Айн Ренд неплохо описала.
Если государство грабит народ, то лучше переставать с ним вообще иметь дела. 

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Killer

Aeterna…
0

Айн Рейнд описала страну розовых поней.

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Качественный

Денис
0

прекрасной России будущего,я бы сказал.

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Killer

Александр
–5

Любого бизнесьмена надо держать на поводке и в ежовых рукавицах, за кваканье по любому поводу бить по башке.

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Sergio Le-Marshe

Killer
3

Да, ведь все проблемы то у нас из-за них, бизнесЬменов)
Ох и веселишь ты дружок)

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Jevgeni Vakker

Killer
3

Как и государство, а то там как будто богоизбранные высокодуховные лица без приземлённых желаний о яхтах и дворцах.

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Andrey Starchenko

Max
5

Потому, что видимо бизнеса своего у вас нет. Представьте, что у вас сайт с 100к венесуэльских пользователей. Зарабатываете вы на нем пару тысяч в месяц а тут вам нужно в венесуэле создать компанию и по их законам сдавать отчетность и платить налоги. Много прибыли у вас останется? А если таких стран 100?

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Илья М

Andrey
5

и платить налоги. Много прибыли у вас останется?

Если ваш бизнес без налогов прибылен, а с налогами убыточен, то это изначально не бизнес, а какая-то херота :) Простите за прямоту.
Государству выгоднее после ужесточения сбора налогов чтобы вы закрылись, а на вашу деляну пришел кто-то другой.

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evilnw

Илья
9

Только на деляну может никто не прийти. Можно вспомнить регулирование цен на лекарства. Когда дешевые аналоги просто начали пропадать с полок, т.к. производителям не выгодно их производить. Никто не кинулся занимать эту нишу.

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Илья М

evilnw
–4

Может деляна и останется пустой. Но в случае с критически важным чем-то типа лекарств государство может и само раскачать производство-продажу, но в любом случае вариант "с налогами мы вымрем, разрешите и дальше не платить" - плохой.
З.Ы, честно говоря давно не закупался в аптеках, что именно пропало из важных и дешевых?

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Руслан

Илья
0

https://www.currenttime.tv/a/medicine-russia/30909092.html  Илья, даже я не живу в России, но знаю о проблемах с поставками лекарств или вас Гугл забанил?

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Илья М

Руслан
0

Прямо в статье написано что это было вызвано проблемами с маркировкой, а не с тем что производство дешевых лекарств вдруг стало невыгодно (о чем комментарий, на который я ответил). У производителей бухла и сигарет когда потребовалась маркировка - получилось получше. Наладится и с лекарствами.

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Blackrock

Andrey
4

Ну если вам нужны пользователи из Венесуэлы то будьте добры платите налоги.

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Max A. Glukhov

Andrey
2

Ну вот не угадали, видимо... и налоги плачу. Оптимизирую, но плачу. Если вы зарабатываете деньги в другой стране, то вы обязаны платить в этой стране налог.

З.ы. Если вы зарабатываете пару тысяч со 100к+ аудитории, то по видимому бизнеса нет у вас... даже если на бумаге он и есть))

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Дмитрий

Max
0

Так конент продаете в другой стране - там и налог, но разработчики в РФ, поэтому теперь надо будет еще и в РФ платить

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Max A. Glukhov

Дмитрий
1

Ну прочитайте вы статью то оригинальную от коммерсанта Бога ради.

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Мертвый диод

Max
2

Ответ на Ваш вопрос - потому что благими намерениями выстлан путь в ад для других играющих на рынке, ходящих в сады и прочее. 

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Денис Демидов

Andrey
1

А теперь представьте, что у вас бизнес у которого главный рынок Венесуэла, так как вы сами венесуэлец (или как там их?), тужитесь, пухтите, нанимаете местных, платите местные налоги, а тут какой-то американец ваш бизнес умножает на ноль, так как может демпинговать, а вы нет.

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Valeratal Val

Денис
2

дык демпинговать он может потому что у него кредитное плечо. А налоги он платит в в своей стране (ну как платит, может и не в своей, а там где дешевле, Исландия или Ирландия, где ща модно)

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Денис Демидов

Valerat…
1

Почему бы с этим не покончить на месте правительства Венесуэлы? 

Ответить

Valeratal Val

Денис
4

Вы проецируете свои проблемы из-за Али
но по факту бедные граждане страны стали покупать дешевле (то есть экономить), получили доступ к огромному ассортименту (пусть это даже фигня за 100р, но попробуй то найди, даже в Москве эту фигню). 
То есть гражданам стало лучше. Значит стало и стране лучше. 

(в случае с Али, конечно диковато что доставка бесплатно... то есть банкет оплачивает кто-то другой)

Ответить

Валентин

Valerat…
0

Проблема не в ценах, а в зарплатах.

Ответить

Valeratal

Валентин
0

Даже если у Вас хорошая зарплата, но Вы находитесь в тверской области, не получится обеспечить регионально ассортимент такой же как в Москве. Не говоря уже о китайском

Ответить

Илья М

Денис
1

единственное "НО" - если речь идет про банальное "купи-продай", а не производство/сервис, то такой "бизнес" венесульский или российский я бы не стал защищать :) я так понимаю у вас зуб на Али :)

Ответить

Денис Демидов

Илья
2

Ох уж эти совки, банальный бизнес у них "купи-продай", а ты святому и непорочном производственному будто не нужны продажи? 

Ответить

Качественный

Денис
3

Просто нам не нужны лишние перепродажники. От них цена вырастает и заметно.
Недавно наушники брал на Али - за 2 пары заплатил рублей 800 с доставкой (она платная).
А недавно заходил в офис продаж то ли Билайн то ли Мегафон - наушники от 700р и качество их... в свое время использовал подобные наушники. Рвутся через пару месяцев.
И вот смысл мне кормить мегафон\билайн если можно взять более качественные вещи с Али,да еще и 2 штуки сразу.

Ответить

Valeratal Val

Денис
2

Дык рос. бизнес отлично продает. Респираторы например. БОПы, куча вещей. Спецодежда.

Ответить

Денис Демидов

Valerat…
1

Ну дык если условий нормальных нет, стоит ли удивляться что только около коррупционный сектор работает?

Ответить

Valeratal

Денис
2

Я не соглашусь что только коррупционный
Конкретно Ваша проблема - недостаточно наукоемкое производство
Проще говоря, китайцы клепают магнитолы из г и палок. тут нет рокет сайнса

Наша страна должна вложиться в микро-электронику, вместо всех этих газовых труб

А так, мы по работе (торговцы мелкие) продаем рос. спецодежду. Китайскую... ну разве что жилеты.. Немного обувь есть. Но ее заказывают рос. компании, но производят в Китае. Напрямую у китайцев мало что покупает в этой сфере

Ответить

Денис

Valerat…
0

Смысл вкладываться в электронику, когда ее без налогов и пошли с али привезут? 
Нет батенька, совковое у вас мышление, сначала делаются условия, потом растет урожай, а не наоборот.

Ответить

Valeratal

Денис
1

Я про другую электронику, у нас есть свой микрон например. Ток вот такой же микрон. ток еще более наукоемкий
Не привезут вам с али процессоры или видеокарты. Их вообще в мире в считанном кол-ве мест делают
Я про аналог TSMC пишу

Или вот у нас Атомные станции неплохо идут. Ну в целом.. С Али не привезут..

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Качественн

Денис
0

Так это же как раз Совок и есть - закрыться и вот потом сделать свое (самые большие транзисторы в мире).
Плюс,смысл делать хорошо если конкуренции нет.

Ответить

Денис

Качеств…
0

А кто сказал про закрыться? Выровнять условия, а там рынок уже порешает, чему быть, а что покупать.
Мы шарахаемся из крайности в крайность, от будем все сами делать, до наша страна проходной двор, платить налоги нужно только местных лохам.

Ответить

Илья М

Денис
0

нужны, специфическое кмк бизнес и так понимает как продавать, особенно если он лучший в своей сфере. А для всякого ширпортеб гуано у нас же есть уже и Я.маркет, и ВБ, и Озон, и Фикспрайс. неужто мало?

Ответить

Денис Демидов

Илья
3

Совок, пойми простую мысль, если невыгодно продавать, то производить невыгодно будет в тройне, так как это сложнее, если ты покупаешь китайское говно без налогов, то российское с кучей налогов даже теоретически не получится произвести.

Ответить

Качественн

Денис
0

А если выгодно продавать,то зачем производить?) Оно же сложнее

Ответить

Денис

Качеств…
1

Чтобы больше заработать же, если местное хоть на копейку будет дешевле в силу логистических причин или наличия сырья дешевого, энергоносителей, таможенных пошлин наконец.

Ответить

Качественн

Денис
1

Не, легче купить там, растаможить, привезти сюда - продать. 
Операции гораздо легче.
А производство - это про надо думать, про специалистов, про образование и квалификацию их.
Про сырье и поставки. 
И про время.

А тут купил-продал  и снова оборот. Быстрее,проще,выгоднее. Собственно,это мы и наблюдаем.
Только сейчас стало проще и выгоднее покупать не у частника местного (вспоминается таксист из 90-х,2000-х с его конскими ценниками),а у Али (аналогия с таксистами - Яндекс.Такси).

Зачем потребителю платить больше,если можно платить меньше? Да еще и удобнее!

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Денис

Качеств…
1

Что вы все про легче-то?
Бизнес пытается заработать, а не полегче, там слабаков нет.
Если государство пошлинами сделало бы возможным производство (как с автомобилями и с\х) то производство было бы, не боги горшки обжигают, даже такой барыган как я, занимался производством электроники.

Ответить

Качественн

Денис
0

Производством электроники? Чет не верится) 
Бизнес пытается заработать. И легче всего сделать это на перепродаже. 
Собственно, вот вы и занимаетесь этим. 
Сейчас вам сделают условия,при которых перепродавать станет невыгодно (Али задавит) - вот и займитесь производством))

Только Китай и тут задавит всех.

Ответить

Денис

Качеств…
2

У вас в голове каша, как невыгодные для торговли условия помогут стимулировать производство?

Ответить

Мертвый

Денис
0

Молча) Сделаешь план - не расстреляют, как Соколова) 

Ответить

Денис

Качеств…
0

Производством электроники? Чет не верится)

Это вы про меня?
Такие штуки разрабатывал и производил:
https://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=146

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Илья М

Денис
0

если у вас при наличии минимум 4 маркетов в РФ, нескольких фед.сетей "невыгодно продавать" некий ширпотреб, то, может быть , вам его и не надо производить-то? Видимо что-то у вас идет не так. Потому что нагнуть вот это всё многообразие посредников ради вас одного - этого делать никто не будет.

Ответить

Денис