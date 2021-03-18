Право
Евгения Евсеева

Правительство запланировало обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги — «Ъ» Статьи редакции

По поручению Путина правительство должно подготовить «дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, в том числе по открытию их представительств в РФ».

Правительство планирует к концу 2021 года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из ИТ-сферы. Предложение обсудят на совещании 18 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника газеты, чиновники хотят принять законопроект, обязывающий иностранные компании с аудиторией более 100–500 тысяч пользователей на территории России регистрировать юридические лица и платить налоги на территории страны.

Сервисы должны будут подать заявку в течение месяца после принятия документа, иначе попадут под «санкции». Компании смогут зарегистрироваться дистанционно или создать дочернее общество совместно с российскими компаниями.

Председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев считает, что законопроект нужен для обеспечения равных условий исполнения законодательства: сейчас российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, поэтому некоторые регистрируются за рубежом.

По словам аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, «цифровое резидентство» позволит зарубежным компаниям вести весь документооборот в электронном формате, это обсуждалось на одном из совещаний с участием Минцифры.

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104 комментария
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Александра Тимошенко

22

Меня всегда радуют креативные подходы к поиску источников доходов. 😒

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N N

Александра
4

Ну так нищее население не потянет содержать "золотой миллион" с их триллионным $ потреблением. 

Ответить

Денис Демидов

Александра
2

Это еще и источник экономического роста, сейчас иностранцы имеют преимущество по налогам над местными, говорю вам как пострадавший от алиэкспресс.

Ответить

Michael Stepanov

13

Как уже надоело, с начала года по 2-3 запрета, обязательства. Замучили уже, черти эти

Ответить

Kek Man

Michael
1

Так ты же видел, дворец ремонтируют, деньги нужны. 

Ответить

Илья Суворов

12

Да тут просто хотят ютубчик с инстой прикрыть под этим «законопроектом» очевидно же. Чтобы митингов поменьше было и Навальных) Россия пошла на путь деградации. То что написано в статье – занавеса и прикрытие

Ответить

Евгений Бв

Илья
–24

По секрету, Навальный,Путин и прочее - это одна команда. Митинги организуют вообще для других целей. 

Ответить

Aleks Fox

Евгений
1

По секрету, Навальный,Путин и прочее - это одна команда.. Трампа забыл

Ответить

Евгений Бв

Aleks
0

Да хоть байдена и Обаму туда можно.

Ответить

Максим Неплох

Евгений
0

Оооо, люблю инсайдики

Ответить

Pavel Pavel

Евгений
0

Ох уж эти рептилоиды

Ответить

Ограниченный завод

Евгений
0

И ещё Елена Петровна с лавки у третьего подъезда

Ответить

N N

Илья
0

Речь о регистрации и представительстве в России. Об открытии, а не закрытии

Ответить

Юрий Глотов

Илья
0

Вам так очевидно, что аж забыли, что Ютуб (Гугл) и Инста (Фейсбук) после введения налога на Гугл и так уже зарегистрированы в РФ.

Ответить

Stanislav Falco

8

Теперь им придется поломать голову, как не включить в этот список AliExpress. 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Stanislav
4

Он как бы уже

Ответить

Сергей Янзин

MEGAtraXXXer666
5

ИП Усманов А.Б.

Ответить

Качественный

Сергей
5

Самозанятый же

Ответить

Max A. Glukhov

4

Смею конечно нарваться на негодование, но что собственно не так?
Ну серьезно... если отбросить разговоры о дворце путина.
Мой ребёнок ходит в городской сад воспитатели, нянечка и прочий персонал которого получает зарплату с налога который я плачу со своего дохода. На эти же деньги строят и поддерживают инфраструктуру вокруг нас с вами. Почему я зарабатывая деньги здесь плачу налоги, а «дядя Сэм» нет?

Ответить

Andrey Starchenko

Max
4

Потому, что видимо бизнеса своего у вас нет. Представьте, что у вас сайт с 100к венесуэльских пользователей. Зарабатываете вы на нем пару тысяч в месяц а тут вам нужно в венесуэле создать компанию и по их законам сдавать отчетность и платить налоги. Много прибыли у вас останется? А если таких стран 100?

Ответить

Илья М

Andrey
6

и платить налоги. Много прибыли у вас останется?

Если ваш бизнес без налогов прибылен, а с налогами убыточен, то это изначально не бизнес, а какая-то херота :) Простите за прямоту.
Государству выгоднее после ужесточения сбора налогов чтобы вы закрылись, а на вашу деляну пришел кто-то другой.

Ответить

evilnw

Илья
4

Только на деляну может никто не прийти. Можно вспомнить регулирование цен на лекарства. Когда дешевые аналоги просто начали пропадать с полок, т.к. производителям не выгодно их производить. Никто не кинулся занимать эту нишу.

Ответить

Илья М

evilnw
1

Может деляна и останется пустой. Но в случае с критически важным чем-то типа лекарств государство может и само раскачать производство-продажу, но в любом случае вариант "с налогами мы вымрем, разрешите и дальше не платить" - плохой.
З.Ы, честно говоря давно не закупался в аптеках, что именно пропало из важных и дешевых?

Ответить

Blackrock

Andrey
3

Ну если вам нужны пользователи из Венесуэлы то будьте добры платите налоги.

Ответить

Max A. Glukhov

Andrey
1

Ну вот не угадали, видимо... и налоги плачу. Оптимизирую, но плачу. Если вы зарабатываете деньги в другой стране, то вы обязаны платить в этой стране налог.

З.ы. Если вы зарабатываете пару тысяч со 100к+ аудитории, то по видимому бизнеса нет у вас... даже если на бумаге он и есть))

Ответить

Дмитрий

Max
0

Так конент продаете в другой стране - там и налог, но разработчики в РФ, поэтому теперь надо будет еще и в РФ платить

Ответить

Max A. Glukhov

Дмитрий
1

Ну прочитайте вы статью то оригинальную от коммерсанта Бога ради.

Ответить

Мертвый диод

Max
0

Ответ на Ваш вопрос - потому что благими намерениями выстлан путь в ад для других играющих на рынке, ходящих в сады и прочее. 

Ответить

Денис Демидов

Andrey
0

А теперь представьте, что у вас бизнес у которого главный рынок Венесуэла, так как вы сами венесуэлец (или как там их?), тужитесь, пухтите, нанимаете местных, платите местные налоги, а тут какой-то американец ваш бизнес умножает на ноль, так как может демпинговать, а вы нет.

Ответить

Александр Привалов

Max
6

Да потому что для всего есть время и место. Хоспади, какой это уже, миллионный комментарий "а чё такова?".

Да, в идеальном мире розовых поняшек и тотального верховенства закона - это отличная идея. В экономически, духовно и социально разлагающемся обществе - это дибильные метания по горящему дому с тряпкой в поисках где еще протереть пыль. "А чё, все соседи пыль протирают, это же полезно".
У нас что, триллионные дыры в бюджете на откаты и распилы прикрыли? У нас всякую хрень перестали финансировать и долги прощать? У нас суды нормально заработали? ПФР недавно пришел и сказал что ему триллиона опять не хвататет при нищенских пенсиях. Закроет это хотя бы эту проблему? Нет. Так может что поважнее, побазовее сначала оптимизируем? Вполне может оказаться, что денег-то дохрена.

Ответить

Качественный теркин30см

Max
0

воспитатели и нянечки..интересно ,их зп до 12700р дотягивает?

Ответить

Max A. Glukhov

Качественный
1

Вот каким хоть малейшим образом это связано с НЕОПУБЛИКОВАННЫМ законопроектом об обязанности открытия представительств иностранных компаний в России? Ну каким? Что же вы все в одну кучу то сбрасываете.

По сути вопроса - в Москве их зп на порядок выше.

Ответить

Alexander Tumanov

Max
–1

Потому, что вы и ваша семья живете за счёт тех, кто создает материальные ценности и добавочную стоимость. Никаких налогов вы лично не платите. У вас вычитывают сумму, за содержание на оккупированных территориях. D-U-N-S© Number 531298725

Ответить

Илья М

Alexander
1

адепты идеи "налоги граждан 46%" с вами не согласятся :)

Ответить

Max A. Glukhov

Alexander
–1

Шапочка из фольги не перегрелась ?

Ответить

Alexander

Max
–1

Вы знакомы с этим гаджетом? Расскажите подробнее. Я много слышал о шапочке из фольги, но адепта в вашем лице, читаю впервые. Рассказывайте.

Ответить

Max A. Glukhov

Alexand…
0

Троллей не кормлю, извиняй

Ответить

Alexander

Max
0

Да и я тоже. Но вы пребываете в глубоком невежестве. Это печально. Ваши иллюзии со временем развеются. Вы просто отвыкли от привычки думать и живете наверное с аусвайсом «российской федерации»?

Ответить

Vova Kira

Max
0

Это может быть бы и работало в менее порочной системе. А так это выглядит как уж очень наивный комментарий.

Ответить

Pavel Pavel

Max
0

Может быть потому, что дети "дяди Сэма" не ходят в российский садик?

Ответить

Пищевой холод

6

Скоро будут сажать за ВПН для ухода от налогов, чекайте

Ответить

Романелло Кивогенс

Пищевой
3

Будет (не)смешно, если лет через десять автор подобных законопроектов даст интервью, где скажет, что порою идеи кончались, и тогда в поисках вдохновения он заходил на VC и читал, что предлагали пользователи в комментариях со словами: "Скоро будут... чекайте", "Осталось только... скриньте" и "Я не удивлюсь, если такими темпами они..." 

Ответить

Sergey Bespalov

Пищевой
2

По банковской карте видно в какой стране она выдана. При оплате спишут еще НДС не зависимо от региона IP адреса. PayPal по паспорту регистрируется. Как без крипты и счета за рубежом избежать налога?

Ответить

Антон

–7

Пусть ин ернет блокируют. Молодежь хоть на улице гулять начнет

Ответить

N N

Антон
12

Лучше вы себя заблокируйте в интернете. Меньше идиотских комментариев будет. 

Ответить

Aleks Fox

Антон
4

Заводы стоят, а они там своих тиктоков обколятся и Навального смотрят!!

Ответить

Качественный теркин30см

Aleks
0

Так и заводов стало мало... и денег там не плотют...

Ответить

Pavel Zakharov

Качеств…
1

ишь чего. вам денег ещё плотить, вы сначала опыту наберитесь! а то приходят и сразу 25 тыщ хотят, куда вам такие деньжищи? 

Ответить

Станислав Назаров

Антон
3

Слишком тонко для аудитории vc. 

Ответить

Станислав Назаров

Антон
0

-

Ответить

Иван Иванов

3

 сейчас российские компании, в отличие от иностранных, обязаны платить НДС, поэтому некоторые регистрируются за рубежом

Кто разбирается в налогах? Налог на Гугл закинули же в 2016/17?

 Вступающий в силу закон предполагает введение НДС в размере 18% для иностранных компаний, которые продают через интернет контент на территории России

https://tass.ru/ekonomika/3916742

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
2

Благодаря им, я плачу на 20% больше иностранной компании!

Ответить

Арина Барлова

Иван
2

сложность в том, что тот закон, о котором идет речь в статье - реально об НДС, важно - НДС не может быть начислен на то, что условно считается в договорной практике "лицензией", т.е. неисключительное или исключительное право на что-то, единовременным или регулярным платежом - не сопровождается НДС
под НДС также не попадает лицо, работающее по УСЕ или ЕНВД (ЕНВД для ИТ мифический зверь, конечно, но, допустим, кря)

однако

и тот закон, который от 2017 года, и эта практика, которая сейчас идет - она нацелена на то, чтобы, условно, "русифицировать" всю практику налогообложения и операций купли-продажи по любым операциям e-comm и ИТ-инфраструктур с иностранным капиталом/основателем и т.д.

мне пока вообще не ясна практика, т.е. как планирует применяться этот закон и как именно иностранные ИТ-компании, которые действуют на территории РФ итак с соблюдением законов РФ (практика иностранного представительства, счета, документации), - я пока вижу только угрозу а) двойного налогообложения иностранных компаний в ИТ (сфере наиболее инвест-привлекательной) б) сокращения числа представительств на территории РФ, рабочих мест как следствие и оттока капитала, если налоговое бремя реально будет слишком сложным

короче, пошла я читать другие новости по этой теме, мало ли где-то что-то раскроется понятнее, пока что самое приятное было написано тут вот:

https://rb.ru/opinion/nalog-na-google/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20Google%20(16%2C67,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2F%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC.

Ответить

Дмитрий Тихомиров

Иван
0

Думаю тут речь о том, что русский программист может работать на иностранную компанию и продавать контент за рубежом, сидя в России работать в США за ЗП США, а потом еще и мигрировать. Вместо условий в России, нам обещают рабство, чтобы 50% налог РФ на доход и 40% на компанию на ОСН, а значит и ЗП будет примерно равно РФ.

Ответить

Арина Барлова

Дмитрий
2

тогда такой русский программист должен быть оформлен по какому-то закону - условно, если я найду себе работодателя в Европе, со мной заключат договор как с физ.лицом, я, хоть и работаю на иностранного дядю, налог - 13% своего родненького НДФЛ должна буду отнести в местную ФНС, добровольно, так сказать, выступив собственным налоговым агентом
ЛИБО на себя иностранный дядя берет обязательство стать моим налоговым агентом и передать в ФНС РФ за меня мой, отечественный налог

и это соблюдается и так - в договорной и подрядческой практике

допустим, договор со мной заключили не как с физ.лицом, а как с самозанятым - отлично, налоговые отчисления формируются в личном кабинете самозанятого самостоятельно - по факту перечислений на карту, заявленную, как основной счет

допустим, я внезапно ИП - и это просто практика договоров ВЭД, где я плачу отечественные налоги и комиссии, а мой партнер - свои

т.е. я пока не вижу ни одной логической зацепки, по которой это направлено на то, чтобы драть налоги с работников, это, скорее, именно закручивание гаек инвест-привлекательности (прости меня айти-господь, если она есть в нашей стране) и попытка таким образом посаппортить (медвежьими услугами) местному бизнесу

Ответить

Илья М

Арина
2

это, скорее, именно закручивание гаек инвест-привлекательности (прости меня айти-господь, если она есть в нашей стране) и попытка таким образом посаппортить (медвежьими услугами) местному бизнесу

Речь скорее не про инвестпривлекательность. Те кто могли/хотели - уже зашли. Речь о приведении в чувство контор, которые никак не представлены у нас, но бабло на нашем рынке имеют. Ну т.е. некий условный сервис Твитч окучивает местную аудиторию, не имея представительства и не платя не копейки в бюджет наш родименький - с какой , пардоньте, хера? :)

Ответить

Ограниченный

Илья
1

Ух ебать.
У нас все почти нефтегазовые конторы платят налоги в Москве, а чего-то добывают это самое дело не в Александровском саду. 
Магия 

Ответить

Арина Барлова

Огранич…
3

эта магия зовется распределением "особо крупных налогоплательщиков" - те, кто платят налогов не с гулькин нос - платят их в большие московские ФНС, а те, кто маленькие - по месту рождения бизнеса, типа, где родился, там и пригодился и все вот это вот 

Ответить

Ограниченный

Арина
0

Ну да, так и есть.
Только отчего-то внутри страны не хотят сделать как для 'иностранцев' -) 

Ответить

Илья М

Огранич…
0

Какое это имеет отношение к забугоным конторам, которые не заносят долю малую вовсе? Наши-то хотя бы платят.

Для госструктур типа РН, Газпром это, кмк, не имеет особого значения же - прибыль и так бюджетная. Поступит команда - разделятся на еще большее кол-во дочек и зарегаются где надо.

Вот почему коммерческие предприятия себя так ведут - это к владельцам вопрос. Например, Магнтит был чОткий изначально - у себя в родном Краснодаре зарегался, респект и уважуха. А условное Абрау-Дюрсо - нет, в Москве УК.

Ответить

Ограниченный

Илья
0

Блядь, для всей России Москва - это то же самое, что и забугорная контора

Ответить

Арина Барлова

Илья
1

тогда перечень услуг, попадающим под это вот все должен быть что - больше и шире, чем до этого для того же закона о "налоге на гугл", должна быть разработана практика связки между всеми участниками
потому что пишут, мол, основное - это производство контента на территории РФ, условно, по новому закону я, как пользователь, зарегаюсь на твитче и буду там пилить контент - у меня его, не дай бог с таким раскладом, еще и покупать начнут (донатить, например, за стриминг) - и что
и кто будет платить - сервис, который дал мне возможность, люди, которые будут переводить мне деньги (в донаты зашьют списываемый в пользу компании НДС?), я? (кажется, что донатство не облагается у нас пока налогом, это идет как пожертвование, вроде бы)

я, как баба Яга, против

Ответить

Илья М

Арина
0

в вашем варианте описанном - налог, кмк, должна платить компания с сумм донатов, потом засылать вашу долю вам. Сейчас для условного твича эти денежки пилятся между твичем, платежным сервисом и вами. А вы легко можете получать вашу долю не уведомив Родину. Государство хочет свою долю просто, упростив администрирование процесса её сбора :)

Ну и момент еще информационной безопасности: если вы начнете в стриме рассказывать о "трупы вывозят Камазами" после какой-нибудь катастрофы очередной, т.е. в случае отсутствия представительства кому претензии РКН будет слать, куда-то в Калифорнию? а в будущем - по месту регистрации компании, с ожиданием ответа/действий в установленные сроки + адреса-пароли-явки стримеров если надо легче поучить будет.

З.Ы. это моя любительская точка зрения, у вас как у бабы Яги :) чувствуется бОльшее чем у меня понимание нюансов и подводных камней нововведения потенциального.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

А что в этом плохого? Ума не приложу. Вот только ЗП как в США у него не будет, факт.

Ответить

Дмитрий

Sergei
1

Сейчас есть

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Сложный вопрос. Обычно дистанционщики получают меньше

Ответить

Alexey Ivanov

Иван
0

Да, юрист про это не слышал наверно. Давно все (кроме совсем мелочи) платят НДС

Ответить

Andrei Apanasik

1

Иностранные компании не хотят выходить на Российский рынок, т. к. много рисков и нюансов.
Российское правительство: усложним жизнь иностранным компаниям.

Ответить

Илья М

Andrei
1

Иностранные компании не хотят выходить на Российский рынок, т. к. много рисков и нюансов.

как я понимаю - речь про тех кто уже окучивает российский рынок не имея тут официального юрлица, например.

Ответить

Artem Kapnist

1

Везде бабки.

Ответить

Качественный теркин30см

1

Теперь или еще больше зарубежных ИТ компаний сделают офис в мск (что подстегнет цены на разрабов) или наоборот - перестанут иметь дело с российскими итшниками...
Тут как кривая спроса\предложения вывезет...

Ответить

Maxim Medvedev

0

А если сервис бесплатный? Нафига бизнесу тратится тогда на представительство? Видимо, чтобы чиновники понимали, куда идти и с кем говорить в случае размещения "неправильной" информации

Ответить

N N

Maxim
0

Он не бесплатный, ничего бесплатного не бывает) 

Ответить

Maxim Medvedev

N
3

Сервис погоды, weather.com. что он собирает? Статистику просмотров погоды по городам?

Ответить

Sergei Timofeyev

N
1

Значит анализы собирают.

Ответить

Евгений Бв

–16

Теоретически - правильно. Ютуб и прочее надо нагибать.

Ответить

Станислав Назаров

Евгений
1

Ютуб и так платит налоги и имеет представительство. Так как зарабатывает только Гугл ЭДС.

Ответить

Евгений Бв

Станислав
0

Ну тогда чего возмущаться? Они же не добавляют новые налоги

Ответить

Станислав

Евгений
4

Ну то что они в очередной раз придумали не выполнимый закон. Скорее всего под кого-то конкретного роют. 

Ответить

Евгений Бв

Станисл…
–3

Они его делают, чтобы нашим компаниям не было смысла уводить фирмы в офшоры. Понимаю, что все хотят не платить налоги, но ничего не поделаешь

Ответить

Murat Oshroev

Евгений
1

Логика уровня одноклассники ) бей чужих, чтобы свои боялись. 

Вы хоть погуглите где находятся головные офисы Яндекса, mail.ru и тд. 

Ответить

Евгений Бв

Murat
0

Верно, от того и хотят вернуть на родину. 

Ответить

Murat

Евгений
0

Ага, побежали и волосы назад 

Ответить

Евгений Бв

Murat
0

Ну, побежали или нет, но налоги платить придется

Ответить

Мертвый

Евгений
1

И платим. Желая нагнуть ютбьб, вы нагибаете своих же соотечественников, не желающих жить на МРОТ и не всегда по здоровью могущих трудиться на обычной работе по найму с фикс графиками. 

Ответить

Илья М

Мертвый
–2

Ютуберы с рекламными бюджетами адскими - это плесень на теле экономики :) т.к. все эти затраты всё равно лежат на покупателях конечных.

Ответить

Мертвый

Евгений
0

И платим. Желая нагнуть ютьюб, вы нагибаете своих же соотечественников, не желающих жить на МРОТ и не всегда по здоровью могущих трудиться на обычной работе по найму с фикс графиками. 

Ответить

Murat

Евгений
0

Вы утверждаете, что Яндекс и мейл не платят налоги? 

Ответить

Blackrock

Murat
0

Ну как бы и яндекс и мейл рос юрлица имеют к ним вопросов нету в данном контексте

Ответить

Murat

Blackro…
0

У гугла отличный офис в Москве и ооо. У фейсбука офис в Москве где-то в Ж мира. 

Ответить

Юрий Глотов

Станисл…
0

Когда заставили Эпл ставить рос. софт в айфон, тоже все говорили ха-ха, невыполнимый закон, а оно вон как вышло.. )

Ответить

Станислав

Юрий
0

Мне даже интересно, как они собираются облагать налогом какую нибудь мобильную эпку. 

Ответить

Wut Teh

Юрий
0

Эпл заставили показать банер со списком российского говносовта, а не ставить этот говнософт. Вангую с налогами так же "заставят". 

Ответить

Илья М

0

По турецкому пути идем? Зергут. Хорошо что не по китайскому :)

Ответить

Канищев Максим

Илья
0

По китайскому скоро, потом будет северокорейский. 

Ответить

Илья М

Канищев
1

По китайскому вряд ли, хотя некоторые годные моменты надо перенять - мелькала новость что там теперь уже всех поголовно "блогеров" обязали вставать на учет с указанием направления своей "экспертизы" (раньше только про политику/оборонку). И потом если ты вышел за рамки (вещал всю дорогу про космос и Маска, а тут бац, и про кондитерку начал втирать, условно) - хоба, штраф. Ну а после рецидива, наверное, и срок. Гораздо чище станет в ютубчике и прочих интернетах кмк :)

Ответить

N N

0

YouTube, Twitter, Facebook наконец-то смогут открыть свои представительства

Ответить

Aleks Fox

N
0

Или уйдут им рынка. Российский сегмент им мало интересен. Нищее население и куча запретов

Ответить

Blackrock

Aleks
0

Да да да Эпл вон тоже ушел....

Ответить

Murat Oshroev

N
0

Вас туда всё равно не возьмут 😂

Ответить

Сергей Леопольдович

0

Цель -  чтобы создали СП и кормовая база для правильных людей стала больше. 

Ответить

Alexander Tumanov

0

Кто такой put in и кто его уполномочивал что то подписывать? Директором ООО «российская федерация» D-U-N-S© Number 531298725, является Д.А.МЕДВЕДЕВ.

Ответить

Ограниченный завод

0

Ояебу.
Как же они тогда останутся международными? 

Ответить

Дамир Губаев

0

Странно, а почему никто не вспомнил о соглашениях о двойном налогообложении? Ведь у нас одни из самых низких налогов или и здесь тонкости?

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Dmitry
за день
Вы молодец, ваше мнение понятно. Но не забывайте что есть люди, которые думают иначе. И это не только насильники и абьюзеры. 
Почему рекламная кампания Моргенштерна для «Альфы» — это все-таки действительно плохо
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

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