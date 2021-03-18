Всего банк планирует потратить 5 млн рублей, но готов увеличить финансирование

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«Альфа-банк» начнёт выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников, пишет РБК.

Сумма одного вознаграждения — 1 млн рублей, всего банк рассчитывает потратить 5 млн рублей. Если «Альфа-банк» получит много полезной информации, он готов увеличить финансирование.

Банк будет принимать любые данные: номер мошенников, запись разговора не менее 30 секунд, контакты call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Вознаграждение выплатят, если информация поможет поймать преступников.

«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил изданию представитель банка.

Для сбора данных «Альфа-банк» создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно — контактные данные банк использует только для связи, чтобы выплатить вознаграждение.

Информацию можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счёт в «Альфа-банке». Клиент несёт ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Вознаграждение за информацию не поможет существенно улучшить ситуацию с телефонным мошенничеством, считают в «Райффайзенбанке». Представитель банка «Открытие» оценивает эффективность такой меры как низкую, поскольку «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего».

Инициатива вряд ли побудит самих мошенников сдавать друг друга, считает глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в черные списки, с ними просто никто не будет работать.

Кроме того, большинство банковских мошенничеств совершают участники организованных преступных групп, действующих с территории сопредельных государств, добавляет он.