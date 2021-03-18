Право
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» заплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках — если она поможет их поймать Статьи редакции

Всего банк планирует потратить 5 млн рублей, но готов увеличить финансирование

22 22 комментария
971 просмотров

«Альфа-банк» начнёт выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников, пишет РБК.

Сумма одного вознаграждения — 1 млн рублей, всего банк рассчитывает потратить 5 млн рублей. Если «Альфа-банк» получит много полезной информации, он готов увеличить финансирование.

Банк будет принимать любые данные: номер мошенников, запись разговора не менее 30 секунд, контакты call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Вознаграждение выплатят, если информация поможет поймать преступников.

«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил изданию представитель банка.

Для сбора данных «Альфа-банк» создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно — контактные данные банк использует только для связи, чтобы выплатить вознаграждение.

Информацию можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счёт в «Альфа-банке». Клиент несёт ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Вознаграждение за информацию не поможет существенно улучшить ситуацию с телефонным мошенничеством, считают в «Райффайзенбанке». Представитель банка «Открытие» оценивает эффективность такой меры как низкую, поскольку «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего».

Инициатива вряд ли побудит самих мошенников сдавать друг друга, считает глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в черные списки, с ними просто никто не будет работать.

Кроме того, большинство банковских мошенничеств совершают участники организованных преступных групп, действующих с территории сопредельных государств, добавляет он.

  • В марте Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров заключенных в колониях и СИЗО. В сентябре 2020 года «Сбер» рассказал, что почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах.

#новость #альфабанк #мошенничество

22 22 комментария
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Ruslan Che

9

Перешлите эту новость чуваку, который на пикабу три дня назад выложил статью со всеми контактами мошенников участвующих в схеме "с дорогим шампанским")

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Частный холод

7

А альфабанк не хочет для начала закрыть свою "партнерскую" программу, участники которой ежедневно звонят и навязывают "карту сто дней"? Или в очередной раз увидим коммент - "это не мы, это само по себе"

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Valeratal Val

Частный
0

вы не понимаете, это другое :)

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Alex Flints

Частный
0

Они уже достали нереально и отписаться от них невозможно. Я писал в чатик в приложении, но там какая-то проблема, видимо. Возможно, в базе отсутствует синхронизация.

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Канищев Максим

4

Альфа прямо красавчики. 

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Сергей Домаев

3

Давно пора платить за поимку машенников простым людям с активной гражданской позицией, раз полиция не в силах ничего сделать

Ответить

Valeratal Val

1

они телефон ФСИН не знают что ли?

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Pavel Steshin

Valeratal
–2

Ну да ФСИН. Большая часть колл центров на Украине находится...

Ответить

Valeratal Val

Pavel
1

Вы мне че, доход перебиваете :)
Колл-центры в тюрьмах российских большинство
Кто-то конечно и с Украины, но в этом случае вообще никакого смысла в такой инфе

Ответить

РосСпам

Valeratal
0

ФСИН до раскрытия преступления, до суда?

Ответить

Valeratal Val

РосСпам
0

колл-центры находятся в тюрьмах. То есть "после суда"

Ответить

РосСпам

Valerat…
0

А, вы об этом...
Т.е. банк звонит в ФСИН и говорит "отключите свою кормушку"?

Ответить

Valeratal Val

РосСпам
0

вопрос же был, что Альфа платит лям, за инфу. А не Альфа платит лям за метод решение проблемы
Че будет делать Альфа дальше - это ее траблы

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Владимир Кузьмин

1

Фиксирую ваш ответ. (с)

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Сергей Милосердов

1

О, а банки, которые звонят и предлагают кредитки, считаются мошенниками?

Ответить

Nail Gumerov

0

В любой тюрьме эти call центры с телефонами. Около тюрьмы перехватывать звонки через спец антенну, записывать звонки с доказательной базой и переводом денег. За один день сразу можно прогресс сделать. Альфа банк, я ваш клиент, если я выиграл 1 млн руб то свяжитесь со мной по моим данным которые у вас есть.

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РосСпам

Nail
1

Пробовали звонки "через спец антенну" перехватывать?)

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hakhagmon

0

Альфа все пытается в pr, смешно

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Золотое Руно

0

Наконец признались, что обосрались и ничего не способны сделать.

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Трейдер мамкин

0

- если информация поможет поймать преступников

занавес.

Ответить

Denis1710

0

Ок, вызов принят. Выдвигаемся.

Ответить

Eugene Pastukhov

0

Пару лет назад имела место попытка телефонного развода с использованием карты альфа-банка. Позвонил в их колл-центр и сообщил, что с картой номер ZYX происходит мошенническая деятельность. Сначала 5 минут пытались понять клиент я или не клиент и чего вообще звоню, а потом был вежливо отправлен к XYZ, тк "ну не украли же ничего, а вообще это не к нам, а в полицию"

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