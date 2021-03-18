«Альфа-банк» заплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках — если она поможет их поймать Статьи редакции
Всего банк планирует потратить 5 млн рублей, но готов увеличить финансирование
«Альфа-банк» начнёт выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников, пишет РБК.
Сумма одного вознаграждения — 1 млн рублей, всего банк рассчитывает потратить 5 млн рублей. Если «Альфа-банк» получит много полезной информации, он готов увеличить финансирование.
Банк будет принимать любые данные: номер мошенников, запись разговора не менее 30 секунд, контакты call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Вознаграждение выплатят, если информация поможет поймать преступников.
«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил изданию представитель банка.
Для сбора данных «Альфа-банк» создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно — контактные данные банк использует только для связи, чтобы выплатить вознаграждение.
Информацию можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счёт в «Альфа-банке». Клиент несёт ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.
Вознаграждение за информацию не поможет существенно улучшить ситуацию с телефонным мошенничеством, считают в «Райффайзенбанке». Представитель банка «Открытие» оценивает эффективность такой меры как низкую, поскольку «современные средства IP-телефонии позволяют очень многое, чтобы обеспечить анонимность звонящего».
Инициатива вряд ли побудит самих мошенников сдавать друг друга, считает глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, новость быстро распространится по теневым ресурсам, и подобные люди попадут в черные списки, с ними просто никто не будет работать.
Кроме того, большинство банковских мошенничеств совершают участники организованных преступных групп, действующих с территории сопредельных государств, добавляет он.
Перешлите эту новость чуваку, который на пикабу три дня назад выложил статью со всеми контактами мошенников участвующих в схеме "с дорогим шампанским")
Они уже достали нереально и отписаться от них невозможно. Я писал в чатик в приложении, но там какая-то проблема, видимо. Возможно, в базе отсутствует синхронизация.
Давно пора платить за поимку машенников простым людям с активной гражданской позицией, раз полиция не в силах ничего сделать
они телефон ФСИН не знают что ли?
Ну да ФСИН. Большая часть колл центров на Украине находится...
Вы мне че, доход перебиваете :)
Колл-центры в тюрьмах российских большинство
Кто-то конечно и с Украины, но в этом случае вообще никакого смысла в такой инфе
колл-центры находятся в тюрьмах. То есть "после суда"
вопрос же был, что Альфа платит лям, за инфу. А не Альфа платит лям за метод решение проблемы
Че будет делать Альфа дальше - это ее траблы
О, а банки, которые звонят и предлагают кредитки, считаются мошенниками?
В любой тюрьме эти call центры с телефонами. Около тюрьмы перехватывать звонки через спец антенну, записывать звонки с доказательной базой и переводом денег. За один день сразу можно прогресс сделать. Альфа банк, я ваш клиент, если я выиграл 1 млн руб то свяжитесь со мной по моим данным которые у вас есть.
Пару лет назад имела место попытка телефонного развода с использованием карты альфа-банка. Позвонил в их колл-центр и сообщил, что с картой номер ZYX происходит мошенническая деятельность. Сначала 5 минут пытались понять клиент я или не клиент и чего вообще звоню, а потом был вежливо отправлен к XYZ, тк "ну не украли же ничего, а вообще это не к нам, а в полицию"
Блоги компаний
Показать еще