Право
Таня Боброва

Минцифры запланировало обязать бизнес бесплатно передавать обезличенные данные россиян государству Статьи редакции

Инициатива затормозит развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта, считают участники рынка.

  • Ведомство повторно направило в правительство законопроект, регулирующий оборот обезличенных данных в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновлённый документ ко второму чтению.
  • Как следует из поправок, собранные данные будут использоваться «для государственного и муниципального управления». Порядок их передачи определит правительство. В Минцифры не ответили на запрос «Ъ».
  • Операторами персональных данных могут быть органы власти, юрлица и физлица — они определяют, какие данные обрабатывать и с какой целью. По оценкам Ассоциации участников рынка больших данных (АБД), которые приводит «Ъ», оборот этого рынка в России составляет от 10 млрд до 30 млрд рублей в год в зависимости от того, как считать.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что предложения лишь накладывают на бизнес дополнительные экономические издержки и ограничения. «Есть риск, что предложенные поправки существенно затормозят развитие рынка больших данных и проектов в области искусственного интеллекта в России», — считают в АБД.

#новость #законы

529 просмотров
12 12 комментариев
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Andrei Smirnovsky

11

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Частный холод

Andrei
1

Работают не покладая пухлых рученок. Аки пчелы трудятся

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Руслан Ніколаєнко

Частный
0

Аки трутни

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Severi Kouvo

5

Горшочек, не вари.

Ответить

Алёна Погребняк

Severi
1

пробовали, не работает, нужно что-то другое

Ответить

Anton B.

4

Они там вообще уже кукухой едут? Каждый день, от всех подряд уже начинают требовать все данные, тотально. Переписки, разговоры, копии паспортов, движение средств бла бла бла.

Через пару лет будем по струнке ходить, строем на работу, есть по команде.

Или я сгущаю все таки?

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Harry Tuttle

Anton
1

- А в какой концлагерь нас везут?
- Не знаю, не интересуюсь политикой...

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Сергей Данилов

Anton
0

Главное, чтобы данные сотрудников спецслужб, их детей и им подобных не хранить нигде еще. А то расследований много выпускают по слитым базам)

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leha2014 leha2014

2

Одни запреты и дай. Пора страну название менять. На терпилы. 

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Михаил Набоков

leha2014
2

Чем бы россиянин не занимался лишь бы зае*ался

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Руслан Ніколаєнко

1

Жду комментарии, что это полезно для россиян и в целом хорошо, потому что на Западе "ну ваще все плохо"

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Алексей Трухин

Руслан
0

Вы сами всё сказали )

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