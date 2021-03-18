Таких же, как у разработчиков ПО.

На обсуждении второго пакета поддержки ИТ-бизнеса с вице-премьером Дмитрием Чернышенко 18 марта представители отрасли попросят у правительства принять налоговый маневр для компаний, зарабатывающих на рекламе, сообщили The Bell источники на рынке.

Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс» и Mail.ru Group, не смогли на него претендовать. Для остальных ставку налога на прибыль снизили с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Интересы бизнеса по этому вопросу представит первый замглавы Mail.ru Group Владимир Габриелян, рассказали собеседники The Bell. Он попросит у правительства тех же льгот, что и у разработчиков ПО и предложит включить в список льготных доходы от продажи электронных услуг.

Другой собеседник The Bell на рынке предлагает ввести дополнительный критерий, например, учитывать выручку от рекламы, которая размещается на собственных платформах или с использованием собственного ПО. Это поможет избежать злоупотреблений льготой.

Предложение разработать налоговый маневр для компаний, которые получают большую часть доходов от рекламы, было во втором пакете мер для поддержки ИТ-отрасли, писало VTimes. Чиновники в нём также предлагают открыть доступ к государственным большим данным, повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков и другое.