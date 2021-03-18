Право
Рая Хачатрян

ИТ-компании, зарабатывающие на рекламе, попросят у правительства налоговых льгот — The Bell Статьи редакции

Таких же, как у разработчиков ПО.

На обсуждении второго пакета поддержки ИТ-бизнеса с вице-премьером Дмитрием Чернышенко 18 марта представители отрасли попросят у правительства принять налоговый маневр для компаний, зарабатывающих на рекламе, сообщили The Bell источники на рынке.

Власти уже ввели налоговый маневр, но только для тех, кто получает 90% доходов с разработки ПО — в итоге крупные компании, например, «Яндекс» и Mail.ru Group, не смогли на него претендовать. Для остальных ставку налога на прибыль снизили с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Интересы бизнеса по этому вопросу представит первый замглавы Mail.ru Group Владимир Габриелян, рассказали собеседники The Bell. Он попросит у правительства тех же льгот, что и у разработчиков ПО и предложит включить в список льготных доходы от продажи электронных услуг.

Другой собеседник The Bell на рынке предлагает ввести дополнительный критерий, например, учитывать выручку от рекламы, которая размещается на собственных платформах или с использованием собственного ПО. Это поможет избежать злоупотреблений льготой.

Предложение разработать налоговый маневр для компаний, которые получают большую часть доходов от рекламы, было во втором пакете мер для поддержки ИТ-отрасли, писало VTimes. Чиновники в нём также предлагают открыть доступ к государственным большим данным, повысить максимальный доход для самозанятых разработчиков и другое.

#новость #яндекс #mailrugroup #налоговыйманевр

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Airat Kafman

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например, «Яндекс» и Mail.ru Group, не смогли на него претендовать

и теперь еле сводят концы с концами.

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Михаил Похеров

Airat
1

Зато как гордятся, заголовки на vc, ЯНДЕКС РЕКОРДНАЯ ВЫРУЧКА, ВК РЕКОРДНАЯ ВЫРУЧКА и прочие озоны 

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alex twit

2

Очень деньги нужны

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Мирослава Солнцева

1

Хитренькие какие, хотят в две лопаты лаве закидывать себе в кузов.

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Sergey Popadyin

1

Кризис! Лутбоксы в могильных играх стали покупать меньше - нам нужны ЛЬГОТЫ!

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Ограниченный завод

1

Ничего не понимаю.
Сначала вроде как начинают всякие налоги повышать, потом будут льготы выдавать. 
Хотя, кажется, что-то наклевывается... 

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Sergey Yevseev

Ограниченный
0

1. Повышают налоги.
2. Дают льготы тем, кто особенно сильно жалуется.
3. Поднимают налоги, чтобы компенсировать недополученное от выданных льгот.

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Ограниченный завод

Sergey
0

Ну вот я и говорю, что 'наклевывается' -)
У меня в доме так с отоплением. 
Сначала всем для экономии убавляют(само собой не цену, а температуру). А потом смотрят - какой подъезд больше всех в Вайбере выбывается, тем прибавляют. И по кругу -) 

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Kek Man

0

А потери от этих льгот по очевидной практике нужно будет компенсировать. А как будем компенсировать? За счёт других компаний и россиян. Готовьтесь к новым поборам, господа!

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Маркетологов к стенке

0

Совсем охр...ли?! Если это произойдет, надо на законодательном уровне требовать убрать рекламу с этих сайтов.

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Денис Демидов

0

Программист в России больше, чем программист.
Без госуслуг, было бы уродливое забюрократизированное смрадное болото, без финтеха был бы жадный Тиньков и с Грефами, без камер мерзкий гаишник-оборотень и т.д.
Программист стал главной опорой текущего правящего класса, властям выгодно было бы еще доплачивать сверху, а не думать о том как кому-то льготу случайно не дать.

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Murat Oshroev

0

Хм, а зачем им льготы? Они же на кэше клиента сидят?

Ответить

Александр Дунаев

Murat
0

А как это связано? 

То есть те, кто разрабатывают и продают ПО на кеше клиентов не сидят?

Ответить

ilia

0

Для кого вообще эти льготы? Вернуть уехавших и чтобы другие приехали? Ну,тогда, наверное, обстановку в стране надо менять - вряд ли высококвалифицированные кадры передумают уезжать или приезжать только из-за налога...

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