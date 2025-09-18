Суд передал государству издательство «Музыка» — владельца крупнейшей нотной библиотеки в России

Как того требовала Генпрокуратура. Источник: «Коммерсантъ»Перовский суд Москвы передал в доход государства издательство «Музыка» с собранным за 150 лет архивом нотных изданий, пишут ТАСС и «Коммерсантъ».Кроме того, государству передали созданные гендиректором «Музыки» Марком Зильберквитом ООО «Издательство Гамма-пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон».29 августа 2025 года СМИ сообщили, что Генпрокуратура попросила обратить «Музыку» в доход государства. Ведомство сочло, что библиотеку незаконно захватили и теперь государству и музыкантам приходится платить за доступ к культурному наследию.2 сентября суд арестовал имущество «Музыки», а также запретил руководству выводить деньги и останавливать производственные процессы.Музыкальное издательство «Музыка» считается правопреемником национализированной в 1918 году нотоиздательской фирмы Петра Юргенсона. Оно выпускает музыкально-педагогическую литературу, ноты и книги, а также владеет крупнейшим собранием нот.#новости