Право
Евгения Евсеева

Минкульт предложил разрешить кинотеатрам вводить запрет на пронос своей еды в зал Статьи редакции

Запрет пытаются ввести с 2019 года.

25 25 комментариев
932 просмотров

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту, кинотеатры смогут сами устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков.

«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей»,— объяснили «Ъ» в Минкульте.

Крупнейшие киносети поддерживают принятие документа. «Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра»,— отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова.

По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, они могут столкнуться со сложностями при его реализации.

В декабре 2020 года Минкульт предлагал ввести такие правила среди поправок к закону «О кинематографии». В поправках прописали основания для удаления из кинозала, а зрителям запретили проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.

В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. Против запрета выступил Роспотребнадзор. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, документ так и внесли в правительство.

Введение запрета на пронос своей еды обсуждают уже несколько лет. Его продвигают сами киносети, которые рассчитывают, что это поможет увеличить выручку кинобаров на 10%.

#новость #кинотеатры

25 25 комментариев
1
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Airat Kafman

27

Разрешить запрещать - божественная формулировка) такая родная.

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Сергей Королевский

Airat
5

А не пошли ли они нахер?! Если не хотят, чтобы я проносил свою еду, нехер в своих кафе ставить ценники х5

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Сидор

12

«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра» -
Люблю эту выборочность их категории "нигде в мире"

А если взять, что «Нигде в мире не разрешен запрет на массовые собрания, одиночные пикеты, свободу выражения мнения, и не разрешена нечаянная коррупция" и внедрить у нас?  
Ну ради эксперимента. На пару лет... 

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Артем Бондарев

Сидор
0

Вы обращаетесь к вице-президенту по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольге Проскуряковой? Боюсь это немного не её компетенция.

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Сидор

Артем
4

я обращаюсь к чиновникам, которые слушают таких как "вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольгу Проскурякову", но не слушают свой народ. 

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Roman Trifonov

7

А нахер бы им не пойти? 
Прямое нарушение ст. 16 ЗоЗПП. 

Если их шарашки такие невыгодные — пусть закрываются и дадут дорогу тем, кто сможет сделать выгодно. 

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Богдан Шаповалов

0

Как же достали люди которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить... Едите в кафе/ресторане, болтайте на кухне и т.д. Это кино, сюда мы идём за эмоциями, а не пожрать.

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greg chudnoff

Богдан
4

Как же достали люди, которых достали люди, которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить! Это кино, мы идем сюда за обсуждением фильма, а не молчать как рыбы об лед. Молчите себе дома перед телеком, в полном одиночестве.

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Артем Бондарев

greg
0

👌.

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Airat Kafman

Богдан
1

Когда сосед открывает пачку чипсов на самом тихом моменте фильма....

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Ekaterina Zaitseva

3

Разрешить запретить или запретить разрешать? 🧐

Ответить

greg chudnoff

3

Больше ограничений, больше ада! И так в кино сейчас почти никто не ходит, давайте добьем отрасль.

Минкульту больше заняться нечем? Ох чует моя интуиция, скоро этот карточный домик рухнет.

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Vlad Limbo

1

Как же теперь в кино без курочуки и яичечек. Но вообще, очень по росиянски, пытаются свое неумелое управление окупить за счет, в данном случае, потребителя.

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Сергей Королевский

Vlad
1

Ууу, а пюрешку с котлеткой навернуть в кино! Самое то! Ням ням

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Vlad Limbo

Сергей
0

Сорри, совсем про них забыл=) Еще на долгий фильм, можно пельмешек с собой прихватить)

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NN

1

дал разрешение на запрет 🤔

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Непонятный бинокль

NN
0

В к/т в Гуме лет 7 как нельзя заходит в зал с едой. Правда там и не было касс с попкорном

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Alex Kuz

Непонятный
0

В кинотеатре Пионер не было попкорна, там нестандартные фильмы обычно показывали.

Ответить

Alex Kuz

1

А кто то приносил с собой курочку и яички? ;)

Ответить

Александр Студенков

1

Я думаю, надо два типа кинозалов или раздельные сеансы. Где можно есть и говорить и где нельзя.

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

0

только разрешили? Город Няндома, кинотеатр Заря, спонсируемый Фондом Кино не разрешает проносить еду в кинозал. Даже купленную у них.

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An Ar

0

позабавило что со своей едой нельзя, а купленой у них можно. лол.

Ответить

Maxim Stroganoff

0

Нельзя ли иметь возможность как-то маркировать эту новость важнейшей?

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Dan Grigoryev

0

И как это будут реализовывать? Досмотр всех сумок на входе в кинозалы - это разве законно? По росгвардейцу поставят?

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Denis Timofeev

0

Если бы не конские цены в их хваленых кинобарах, но когда в два или три раза дороже. 

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