Минкульт предложил разрешить кинотеатрам вводить запрет на пронос своей еды в зал Статьи редакции
Запрет пытаются ввести с 2019 года.
Министерство культуры подготовило проект постановления правительства «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», пишет «Коммерсантъ».
Согласно проекту, кинотеатры смогут сами устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков.
«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей»,— объяснили «Ъ» в Минкульте.
Крупнейшие киносети поддерживают принятие документа. «Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра»,— отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова.
По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, они могут столкнуться со сложностями при его реализации.
В декабре 2020 года Минкульт предлагал ввести такие правила среди поправок к закону «О кинематографии». В поправках прописали основания для удаления из кинозала, а зрителям запретили проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.
В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. Против запрета выступил Роспотребнадзор. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, документ так и внесли в правительство.
Введение запрета на пронос своей еды обсуждают уже несколько лет. Его продвигают сами киносети, которые рассчитывают, что это поможет увеличить выручку кинобаров на 10%.
Разрешить запрещать - божественная формулировка) такая родная.
А не пошли ли они нахер?! Если не хотят, чтобы я проносил свою еду, нехер в своих кафе ставить ценники х5
«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра» -
Люблю эту выборочность их категории "нигде в мире"
А если взять, что «Нигде в мире не разрешен запрет на массовые собрания, одиночные пикеты, свободу выражения мнения, и не разрешена нечаянная коррупция" и внедрить у нас?
Ну ради эксперимента. На пару лет...
Вы обращаетесь к вице-президенту по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольге Проскуряковой? Боюсь это немного не её компетенция.
А нахер бы им не пойти?
Прямое нарушение ст. 16 ЗоЗПП.
Если их шарашки такие невыгодные — пусть закрываются и дадут дорогу тем, кто сможет сделать выгодно.
Как же достали люди которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить... Едите в кафе/ресторане, болтайте на кухне и т.д. Это кино, сюда мы идём за эмоциями, а не пожрать.
Как же достали люди, которых достали люди, которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить! Это кино, мы идем сюда за обсуждением фильма, а не молчать как рыбы об лед. Молчите себе дома перед телеком, в полном одиночестве.
Больше ограничений, больше ада! И так в кино сейчас почти никто не ходит, давайте добьем отрасль.
Минкульту больше заняться нечем? Ох чует моя интуиция, скоро этот карточный домик рухнет.
Как же теперь в кино без курочуки и яичечек. Но вообще, очень по росиянски, пытаются свое неумелое управление окупить за счет, в данном случае, потребителя.
Ууу, а пюрешку с котлеткой навернуть в кино! Самое то! Ням ням
Сорри, совсем про них забыл=) Еще на долгий фильм, можно пельмешек с собой прихватить)
дал разрешение на запрет 🤔
Непонятный бинокль
В к/т в Гуме лет 7 как нельзя заходит в зал с едой. Правда там и не было касс с попкорном
В кинотеатре Пионер не было попкорна, там нестандартные фильмы обычно показывали.
Я думаю, надо два типа кинозалов или раздельные сеансы. Где можно есть и говорить и где нельзя.
только разрешили? Город Няндома, кинотеатр Заря, спонсируемый Фондом Кино не разрешает проносить еду в кинозал. Даже купленную у них.
И как это будут реализовывать? Досмотр всех сумок на входе в кинозалы - это разве законно? По росгвардейцу поставят?
Если бы не конские цены в их хваленых кинобарах, но когда в два или три раза дороже.
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