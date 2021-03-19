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Россиянин признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla​ Статьи редакции

Приговор Егору Крючкову должны вынести 10 мая.

Согласно судебным документам и признаниям, с 15 июля по 22 августа 2020 года Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника американской компании из Невады, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании — для получения данных. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Минюст США сообщал, что за установку вредоносных программ сотруднику предлагали $1 млн. Американские власти считают, что россиянин планировал скачать базу данных предприятия и шантажировать его руководство.

Мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру.

Минюст США сообщил о задержании Крючкова 22 августа 2020 года. В сообщении ведомства говорилось, что он пытался внедрить вредоносное ПО в сеть компании из Невады, но её название не уточнялось. 26 августа Крючкова арестовали, а через два дня Илон Маск сообщил, что кибератака готовилась на завод Tesla.

#новость #tesla

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Анатолий Ахапкин

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Ну пиздец теперь рублю

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ЯжПрограммист

Анатолий
1

Странные у вас прогнозы, ему в любом случае пиздец.

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Константин Полухтин

0

А остановили его кибер-казаки?) Или кибер-дружинники?))

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Graf De Lotarev

0

УПС...

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greg chudnoff

0

Вот твари. Полгода прессовали, и наконец выбили признание... У нас бы выбили за один вечер

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Airat Kafman

0

Приговор Егору Крючкову должны вынести 10 мая

10 мая у американских спецслужб появится новый сотрудник)

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Владимир Смолин

–2

Ахахахахаха видя такие новости, я даже горжусь за наших хакеров.
Да, печально что ему пришлось признаться, но что поделать

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Папа Римский

Владимир
0

В чем тут хакерство?

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