Приговор Егору Крючкову должны вынести 10 мая.

Согласно судебным документам и признаниям, с 15 июля по 22 августа 2020 года Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника американской компании из Невады, чтобы тот внедрил вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании — для получения данных. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Минюст США сообщал, что за установку вредоносных программ сотруднику предлагали $1 млн. Американские власти считают, что россиянин планировал скачать базу данных предприятия и шантажировать его руководство.

Мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру.

Минюст США сообщил о задержании Крючкова 22 августа 2020 года. В сообщении ведомства говорилось, что он пытался внедрить вредоносное ПО в сеть компании из Невады, но её название не уточнялось. 26 августа Крючкова арестовали, а через два дня Илон Маск сообщил, что кибератака готовилась на завод Tesla.