Пользователь через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

Подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы государственное казённое учреждение «Информационный город» хочет создать интерактивную витрину с обезличенными данными о москвичах и систему обмена этими данными с «внешними потребителями». Об этом пишет «Коммерсантъ».

За 132 млн исполнитель контракта должен будет доработать «информационную систему управления данными в распределённой вычислительной среде», которая уже собирает в том числе информацию об объектах недвижимости жителей Москвы, их транспорте и счетах за коммунальные услуги. ДИТ хочет сделать систему визуализации собранных данных, сама же информация о москвичах будет собрана в специальные витрины.

Власти Москвы уточнили изданию, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что «внешними потребителями» обновлённой системы могут стать и компании, оказывающие услуги горожанам: у мэрии Москвы с июля 2020 года появилось право передавать персональные данные горожан без их согласия.