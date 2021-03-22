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«Ъ»: власти Москвы потратят 132 млн рублей на создание витрины с обезличенными данными горожан Статьи редакции

Пользователь через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

Подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы государственное казённое учреждение «Информационный город» хочет создать интерактивную витрину с обезличенными данными о москвичах и систему обмена этими данными с «внешними потребителями». Об этом пишет «Коммерсантъ».

За 132 млн исполнитель контракта должен будет доработать «информационную систему управления данными в распределённой вычислительной среде», которая уже собирает в том числе информацию об объектах недвижимости жителей Москвы, их транспорте и счетах за коммунальные услуги. ДИТ хочет сделать систему визуализации собранных данных, сама же информация о москвичах будет собрана в специальные витрины.

Власти Москвы уточнили изданию, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что «внешними потребителями» обновлённой системы могут стать и компании, оказывающие услуги горожанам: у мэрии Москвы с июля 2020 года появилось право передавать персональные данные горожан без их согласия.

#новость #персональныеданные

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Герман Воронов

14

"Обезличивание" при этом будет организовано так, что можно будет путем нехитрых манипуляций сопоставить данные и их субъекта. Потом база "внезапно" утечет, и... впрочем, ничего нового.

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AlexSandro

Герман
1

Вот именно! Опять уакие-то свои идеи по роспилу прикрывают анонимностью и обезличенностью, которых по отношению к большинству простых люде не существует. Элементарные сопоставления данных и обезличенные данные превратсюятся в очень не обезличенные. Биг дэйта, пр цифровые отпечатки юзера вплоть до мак адресов его устройств, без проблем в совокупности дают очень даже четкие данные о человеке.

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Misha Shilkin

6

Тотальный контроль - наше неизбежное будущее. Большой брат сосчитает каждую копейку, проследит все наши маршруты и будет мониторить всё наши переписки.

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Д Хб

Misha
0

Правильно «старший», т.к. у Оруэлла речь о концепции семьи шла.

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Gleb Tyutikov

Misha
0

И мы будем получать во время предостережения на телефон перед тем, как что-то сделать или о чем-то подумать, что будет не предписано "диктатом повседневности". Отклониться с маршрута "работа-дом" - дайте обоснование, иначе Ваш социальный счёт понизится и Вы будете переведены в категорию неблагонадежных граждан. А там и ставки по кредитам выше, и налоги выше, и нельзя общаться с теми, у кого социальный счёт выше.

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Nick

4

Не существует определения «власть», вы наделяете людей, которые работают за налоги граждан ( в идеальном мире, за налоги ), термином «власть», не надо так, или вы в VC, своих менеджеров и редакторов тоже «властью» называете?)

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Александр Сергеевич

3

Заходишь в магазин одежды, а там с тобой даже не здороваются, ибо у продавца высветилось что должник по всем фронтам... и охранник прям попятам ходить начинает...

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EMIX091

2

1984

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Алексис Второй

2

Хотя ДИТ и "Информационный город" занимается обезличенными данными, нам не стоит обезличивать говорящие головы и авторов данных инициатив:
 Шарлай Валерия Валерьевна, генеральный директор ГКУ "Информационный город". Родилась 7 августа 1986 года в городе Нойштрелитц (Германия).

Про "Информационный город" и Валерию Валерьевну есть интересный материал:

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octagon.media
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Роман Вяткин

1

Нет слов...

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Angelica Miller

0

Ну да... Инвестировать надо в то, что принесет больше денег, а не в людей.

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fan1 vs

0

Вопрос: зачем?

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El'murza Alchakov

0

Доступ к панели управления будет:
admin
admin

Ответить

Aziz Azizov

0

Все это нужно для того чтобы поплотнее затянуть налоговую и ЖКХ удавку. Вспомнилось, как принимали нового раба на плантациях: его гоняли бичом и кнутом что есть силы, а в конце дня взвешивали сколько хлопка или чая он собрал. А на следующий день - уже не гоняли и без присмотра отправляли на «работу». И в конце дня лишь взвешивали - если меньше собрал чем в первый день, то бичевали.

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Роджер Кролик

–4

Ну че вот вы панику разводите? Сказано же… ОБЕЗЛИЧНЕНЫЕ ДАННЫЕ.

Это значит что в этих данных в принципе нет ничего что может указать на конкретного Васю Пупкина живущего по адресу улица Строителей дом 7.

А то что у нас в стране все через жопу (и эта инициатива уверен не исключение) это и так общеизвестный факт.

Только это уже показывает «власть» не как жестких тиранов которые следят за каждым шагом, а как никудышных специалистов.

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