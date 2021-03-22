За наём одного человека, состоящего на учёте в центрах занятости, бизнес сможет рассчитывать на субсидию в размере до трёх МРОТ.

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Правительство России утвердило новый инструмент поддержки бизнеса за трудоустройство безработных, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих россиян, которые на 1 января 2021 года состояли на учёте в центрах занятости.

Субсидия составит три минимальных размера оплаты труда на каждого нового сотрудника. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, то есть бизнес сможет рассчитывать на 38 376 рублей на человека.

Как рассказал Мишустин, платежи поступят к работодателям в несколько этапов. После того как сотрудник отработает один месяц, затем — три и полгода.

В пресс-службе правительства добавили, что распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателям.

Меру разработали после того, как президент поставил задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня, который был до пандемии, пояснил Мишустин. По его словам, благодаря ей более 220 тысяч человек смогут получить работу. В федеральном бюджете уже заложили 12 млрд рублей.