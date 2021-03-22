Право
Таня Боброва

Правительство начнёт платить компаниям и ИП за трудоустройство официально безработных Статьи редакции

За наём одного человека, состоящего на учёте в центрах занятости, бизнес сможет рассчитывать на субсидию в размере до трёх МРОТ.

33 33 комментария
2161 просмотров

Правительство России утвердило новый инструмент поддержки бизнеса за трудоустройство безработных, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих россиян, которые на 1 января 2021 года состояли на учёте в центрах занятости.

Субсидия составит три минимальных размера оплаты труда на каждого нового сотрудника. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, то есть бизнес сможет рассчитывать на 38 376 рублей на человека.

Как рассказал Мишустин, платежи поступят к работодателям в несколько этапов. После того как сотрудник отработает один месяц, затем — три и полгода.

В пресс-службе правительства добавили, что распределением субсидий займётся Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать средства напрямую работодателям.

Меру разработали после того, как президент поставил задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня, который был до пандемии, пояснил Мишустин. По его словам, благодаря ей более 220 тысяч человек смогут получить работу. В федеральном бюджете уже заложили 12 млрд рублей.

По данным Минтруда на февраль 2021 года, число официально зарегистрированных безработных в России составляло 2,5 млн человек — это на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года.

#новость

33 33 комментария
12
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Artem Gn

20

ИПшник, найми десять безработных, которые затрахали просить пособие и получи тысячу рублей в подарок! 

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Антон Гранд

Artem
0

Стоп. Три МРОТ? А если зарплата равна МРОТ? Три месяца бесплатно работает?

Ответить

Влад Рудов

14

Идея вроде как неплохая, интересно, как реализуют? Что-то мне подсказывает.... в общем, вы поняли сами)))

Ответить

max train

8

бизнес сможет рассчитывать на 38 376 рублей на человека

благодаря ей более 220 тысяч человек смогут получить работу

Не очень понятно, как второе следует из первого? =D

Ответить

Vitaly

max
3

От создателей 25 млн новых технологичных мест.

Ответить

Ренат Зайдуллин

max
2

Калькулятора нет под рукой, но наверно вот так:
В федеральном бюджете уже заложили 12 млрд рублей.

Ответить

max train

Ренат
0

да хоть 100 млрд, вопрос-то не в этом

Ответить

Vasiliy Gorin

max
0

Никак :)

Ответить

Leo Uvarov

4

а в конце этой схемы тюрьма, да? :)

Ответить

ivan krapivin

Leo
6

Нет, в конце этой схемы предприниматель разоряется, идет на биржу, трудоустраивается к другому предпринимателю за бонус.

Ответить

ivan krapivin

ivan
0

https://www.youtube.com/watch?v=ncjY9v9yilY

Ответить

No Good

0

deleted

Ответить

Danila Romanov

No
12

на страховые и ндфл уйдет больше

Ответить

No Good

Danila
0

действительно, не подумал

Ответить

Valentin Dombrovsky

Danila
0

Прям таки больше 3-х МРОТ? 

Ответить

Даниил Рыжков

No
9

А как схема с мертвыми душами будет работать? Полгода платить как минимум МРОТ в белую ради 36 тысяч субсидии?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Даниил
0

Кто сказал, что выплаченный МРОТ нельзя будет забрать назад? 

Ответить

Парламентский рубин

2

Почти Universal Basic Income, только через прослойку. 

Ответить

Яна Кашаева

2

Уловка-22

Ответить

Ренат Зайдуллин

2

Людям всё не так))
Раньше и так людей нанимали, без всяких субсидий. Теперь за тех кто на учете стоял как безработный - субсидию предлагают, и ВНЕЗАПНО это «оказалось надувательством как государства, так и бизнеса»))
Не нравится - не нанимайте людей или не заявляйтесь на эти субсидии, пусть пользуются те, кому они в помощь

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Harry Tuttle

1

Порой уже думаешь что никакие новости из России не удивят, но нет ска всё равно пробирает.

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Форест Гамп

1

супер бонус для мошенников! нанял гендиром мошеннической компании безработного, получил с него пару тройку мротов, сделал свои темные делишки, а потом свалил, пусть безработный сам разбирается

Ответить

raiseskills.ru

Форест
0

Собирайся за тобой уже пришли

Ответить

Valentin Dombrovsky

1

Даже я уже вижу миллион и один способ махинаций на этом... Кажется, работники центров занятости выпросили для себя новую коррупционную лазейку. 

Ответить

Социалистический магнит

0

В целом хорошо, но МРОТ?! 

Ответить

Всвиторе

0

Сколько раз можно получить субсидию за одного работника?

Ответить

Vladislav S

0

а увольнять нельзя, многоходовочка 

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

если трудоустроят неработающих россиян, которые на 1 января 2021 года состояли на учёте в центрах занятости

Это, кстати, классно. Тебя уволили в январе 2021-го? Сорян, не повезло. 

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raiseskills.ru

0

Страховые выплаты за сотрудника 40К в год.
+ налоги с зарплаты. 

"Субсидия составит три минимальных размера оплаты труда на каждого нового сотрудника. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля, то есть бизнес сможет рассчитывать на 38 376 рублей на человека."

Если 38376 в месяц будут возмещать, то еще более-менее норм. а если за все время 1 раз то смысла нет, - 1700 только на страховых взносах, а еще и налоги за работника платить.

Лучше бы они раздали деньги, все равно печатают, и люди пошли бы покупать себе веши итд, 

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Кирилл Жарков

raiseskills.ru
0

Сейчас и так перегретый спрос

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Евгений Умолинов

raiseskills.ru
0

Дек хотят удочку дать а не рыбу.

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Roman Kuvshinnikov

0

То есть можно нанять безработного и платить ему МРОТ, и получить субсидию в размере 3 МРОТ? Он поработает 1 месяц и увольняется, получается прибыль с каждого такого сотрудника = 3 МРОТ. Профит) 

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Aik Music

0

Скучно, девочки.

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