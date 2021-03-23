Право
Рая Хачатрян

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах Статьи редакции

Перечень залов, за занятия в которых можно будет вернуть часть денег, определит Минспорт.

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Поправки о вычете для граждан, занимающихся спортом, внесут в Налоговый кодекс. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год, максимальный размер вычета — 15 600 рублей.

Если закон примут, вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги компаний из списка, который подготовит Минспорт. Порядок включения в него организаций утвердит правительство.

Вернуть деньги можно будет в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ. Чтобы подтвердить занятия спортом, налогоплательщик должен предоставить копию договора со спортзалом и чек.

Ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая позволяет требовать вычет также за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции.

По данным «2ГИС», на конец ноября в среднем годовой абонемент в московском фитнес-центре стоил 25 000 рублей, значит посетитель сможет вернуть 3250 рублей, пишет VTimes. В Новосибирске, например, абонемент стоит 19 200 рублей — вернётся 2496 рублей.

По оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, вычетом смогут воспользоваться 10-12% потребителей фитнес-услуг, пишет VTimes. Президент АОФИ России Ольга Киселева считает, что вычет поможет фитнес-центрам стабилизироваться после пандемии.

Президент сети Alex Fitness Алексей Ковалев сомневается, что сейчас это поможет — из-за коронавируса посетители пока не спешат в спортзалы. Но в будущем инициатива может привлечь большое количество клиентов, считает он.

  • По данным Национального фитнес сообщества, до пандемии в России спортом занималось около 7 млн человек. В целом по стране тогда было 13 тысяч профильных объектов. Объем рынка в 2019 году НФС оценивал в 167 млрд рублей.
  • Во время «самоизоляции» на фоне первой волны коронавируса закрылись 30% игроков, говорили в НФС. С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей.

#новость #налоги #фитнес

34 34 комментария
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Vladimir Chyorniy

23

Ага. Скоро во всех
Городах: СберЗал, РосБицепс, НаноФит, ЖимГаз

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Конструктивный франт

Vladimir
16

Яндекс.Тренька

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Сергей Милосердов

Vladimir
0

Почему бы нет, все спортзалы +/- одинаковые, вопрос цены, территориальной доступности, ассортимента тренажеров. Если у меня возле дома будет за косарь в месяц хороший тренажерный зал СберЗал, Яндекс.Тренировки или MailКач, и ещё я буду вычет получать, это только плюс)

Ответить

Vladimir Chyorniy

Сергей
0

Плюс, но сначала оформи подписку Яндекс.Плюс.

Ответить

Руслан

Vladimir
0

Все гораздо проще. 

Ответить

Влад Борщ

8

Казалось бы, да? Зачем брать налог при покупке недвижимости, за медицинские услуги, сейчас вот спортзалы и потом выплачивать обратно, если можно тупо отменить налог) ан нет, мы сделаем 55372 кругов ада, чтобы простому смертном отбить желание что то вернуть.

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Yura Nabokov

Влад
0

а разве не раз в год вычет?

Ответить

Yuri Istomin

Yura
0

так он про это и пишет, что за недвижку чтобы вычет получить, надо каждый год подаваться.

Ответить

Илья М

Влад
0

Вы при покупке услуг платите в плане налогов только НДС (не за все), недвига идет без него вовсе. А возвращать вам предлагают НДФЛ. И он есть не у всех же: в пролете "серые" зп, ИП, самозанятые.

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Vladimir Chyorniy

Илья
0

Илья, в стоимость недвижки сейчас заложено очень много нагрузок от нашего государств. Вас не смущает что стоимость квартир выросла за год на 35-40%?

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Gavroche

6

Пока ждём

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Вадим Самигулин

3

Затраты на содержанок хотят вернуть)

Ответить

Vladimir Rumyantsev

Вадим
0

Ахха! Если так, то и задним числом будет закон работать)

Ответить

Nikolay Kapustin

Вадим
0

Ну если косметичка добавится в проект закона, то да

Ответить

Sergey Bespalov

3

За абонемент купленный в 2020, 2021 можно получить вычет? Или только на купленные после 2022?

Ответить

Евгений Дроздов

Sergey
0

Пока не подписано. Еще 3 чтение должно быть и подписание - многое может поменяться.

Ответить

Влад Микулов

2

Еееее, как же без Алекс-фитнеса. Приди к нам на бесплатную тренировку один раз, а потом мы весь год будем тебе звонить с горячим абонементом за 7000₽😈

Ответить

Victor Kovalev

2

Если в среднем по стране абонемент в фитнес стоит 25 тыщ в год, то среднее возмещение НДС - равно одной банке хорошего протеина в 2-3 кг.

Ответить

Yuri Istomin

Victor
0

"Ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая позволяет требовать вычет также за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции."

Ответить

Mikhail Shamov

1

Президент сети Alex Fitness Алексей Ковалев сомневается, что сейчас это поможет — из-за коронавируса посетители пока не спешат в спортзалы.

Я хз, как там дела у Alex Fitness, но в двух фитнесах, в которые я хожу, народу всегда полно.

Ответить

Vladimir Rumyantsev

Mikhail
3

Sportlife в спб тоже, вроде, не пустует

Ответить

Василий Федченко

Mikhail
1

Хожу в алекс фитнес. Народу поменьше бы :(

Ответить

Евгений Дроздов

1

Интересно, это отдельные 120 000 ₽. Или они будут встроены в имеющиеся 120 000 рублей на лечение/пенсию?

Ответить

Алексей Лысенко

1

Идея отличная! Хотелось бы чтобы это вычет распространили на все коммерческие студии для детей.

Ответить

Маргарита

1

@По данным «2ГИС», на конец ноября в среднем годовой абонемент в московском фитнес-центре стоил 25 000 рублей@
Это где у нас такие цены? Можно адреса?

Ответить

Yuri Istomin

Маргарита
0

Это цены на момент, когда было непонятно, введут новый локдаун или нет.

Ответить

Александр Королёв

Маргарита
0

А сколько они стоят?

Ответить

Vladimir Rumyantsev

0

Подачка в 2,5 евро за месяц? Это стоит вообще расходов на это законотворчество и на администрирование этого вычета?

Ответить

Сергей Подгорный

0

Нахуй эта качалка нужна. Лучше бегать, прыгать, играть в активные игры, ездить на велосипеде, ходить, плавать, офп итд итп. Кастати, и тёлочку легче подцепить, если тренировки групповые.

Ответить

Конструктивный франт

0

Ждем повышения цен на фитнес на 13% и обещаниq "кешбека"

Ответить

Августин Иппонийский

0

Хорошо бы распространить вычет на спортивные магазины, скипассы, аренду всяких теннисных кортов, футбольных стадионов и подобного.

Ответить

mirge

0

Зачем предоставлять чек, если ОФД и так отправляет данные в ФНС?

Ответить

Сергей Карпов

–1

У нас люди и так не особо любили спортом заниматься. А вот теперь совсем перестанут. 

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Pavel Svintsov

Сергей
0

какая связь? статью прочли или так, лишь бы ляпнуть..

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