Госдума одобрила во втором чтении законопроект о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах Статьи редакции
Перечень залов, за занятия в которых можно будет вернуть часть денег, определит Минспорт.
Поправки о вычете для граждан, занимающихся спортом, внесут в Налоговый кодекс. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год, максимальный размер вычета — 15 600 рублей.
Если закон примут, вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги компаний из списка, который подготовит Минспорт. Порядок включения в него организаций утвердит правительство.
Вернуть деньги можно будет в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ. Чтобы подтвердить занятия спортом, налогоплательщик должен предоставить копию договора со спортзалом и чек.
Ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая позволяет требовать вычет также за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции.
По данным «2ГИС», на конец ноября в среднем годовой абонемент в московском фитнес-центре стоил 25 000 рублей, значит посетитель сможет вернуть 3250 рублей, пишет VTimes. В Новосибирске, например, абонемент стоит 19 200 рублей — вернётся 2496 рублей.
По оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, вычетом смогут воспользоваться 10-12% потребителей фитнес-услуг, пишет VTimes. Президент АОФИ России Ольга Киселева считает, что вычет поможет фитнес-центрам стабилизироваться после пандемии.
Президент сети Alex Fitness Алексей Ковалев сомневается, что сейчас это поможет — из-за коронавируса посетители пока не спешат в спортзалы. Но в будущем инициатива может привлечь большое количество клиентов, считает он.
- По данным Национального фитнес сообщества, до пандемии в России спортом занималось около 7 млн человек. В целом по стране тогда было 13 тысяч профильных объектов. Объем рынка в 2019 году НФС оценивал в 167 млрд рублей.
- Во время «самоизоляции» на фоне первой волны коронавируса закрылись 30% игроков, говорили в НФС. С апреля 2020 года отрасль потеряла более 51 млрд рублей.
Ага. Скоро во всех
Городах: СберЗал, РосБицепс, НаноФит, ЖимГаз
Почему бы нет, все спортзалы +/- одинаковые, вопрос цены, территориальной доступности, ассортимента тренажеров. Если у меня возле дома будет за косарь в месяц хороший тренажерный зал СберЗал, Яндекс.Тренировки или MailКач, и ещё я буду вычет получать, это только плюс)
Казалось бы, да? Зачем брать налог при покупке недвижимости, за медицинские услуги, сейчас вот спортзалы и потом выплачивать обратно, если можно тупо отменить налог) ан нет, мы сделаем 55372 кругов ада, чтобы простому смертном отбить желание что то вернуть.
а разве не раз в год вычет?
так он про это и пишет, что за недвижку чтобы вычет получить, надо каждый год подаваться.
Илья, в стоимость недвижки сейчас заложено очень много нагрузок от нашего государств. Вас не смущает что стоимость квартир выросла за год на 35-40%?
Затраты на содержанок хотят вернуть)
За абонемент купленный в 2020, 2021 можно получить вычет? Или только на купленные после 2022?
Пока не подписано. Еще 3 чтение должно быть и подписание - многое может поменяться.
Еееее, как же без Алекс-фитнеса. Приди к нам на бесплатную тренировку один раз, а потом мы весь год будем тебе звонить с горячим абонементом за 7000₽😈
Если в среднем по стране абонемент в фитнес стоит 25 тыщ в год, то среднее возмещение НДС - равно одной банке хорошего протеина в 2-3 кг.
"Ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая позволяет требовать вычет также за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции."
Президент сети Alex Fitness Алексей Ковалев сомневается, что сейчас это поможет — из-за коронавируса посетители пока не спешат в спортзалы.
Я хз, как там дела у Alex Fitness, но в двух фитнесах, в которые я хожу, народу всегда полно.
Интересно, это отдельные 120 000 ₽. Или они будут встроены в имеющиеся 120 000 рублей на лечение/пенсию?
Идея отличная! Хотелось бы чтобы это вычет распространили на все коммерческие студии для детей.
@По данным «2ГИС», на конец ноября в среднем годовой абонемент в московском фитнес-центре стоил 25 000 рублей@
Это где у нас такие цены? Можно адреса?
Это цены на момент, когда было непонятно, введут новый локдаун или нет.
Подачка в 2,5 евро за месяц? Это стоит вообще расходов на это законотворчество и на администрирование этого вычета?
Нахуй эта качалка нужна. Лучше бегать, прыгать, играть в активные игры, ездить на велосипеде, ходить, плавать, офп итд итп. Кастати, и тёлочку легче подцепить, если тренировки групповые.
Хорошо бы распространить вычет на спортивные магазины, скипассы, аренду всяких теннисных кортов, футбольных стадионов и подобного.
У нас люди и так не особо любили спортом заниматься. А вот теперь совсем перестанут.
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