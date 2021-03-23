Перечень залов, за занятия в которых можно будет вернуть часть денег, определит Минспорт.

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Поправки о вычете для граждан, занимающихся спортом, внесут в Налоговый кодекс. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год, максимальный размер вычета — 15 600 рублей.

Если закон примут, вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги компаний из списка, который подготовит Минспорт. Порядок включения в него организаций утвердит правительство.

Вернуть деньги можно будет в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ. Чтобы подтвердить занятия спортом, налогоплательщик должен предоставить копию договора со спортзалом и чек.

Ко второму чтению депутаты внесли поправку, которая позволяет требовать вычет также за несовершеннолетних детей, посещающих спортивные кружки и секции.

По данным «2ГИС», на конец ноября в среднем годовой абонемент в московском фитнес-центре стоил 25 000 рублей, значит посетитель сможет вернуть 3250 рублей, пишет VTimes. В Новосибирске, например, абонемент стоит 19 200 рублей — вернётся 2496 рублей.

По оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, вычетом смогут воспользоваться 10-12% потребителей фитнес-услуг, пишет VTimes. Президент АОФИ России Ольга Киселева считает, что вычет поможет фитнес-центрам стабилизироваться после пандемии.

Президент сети Alex Fitness Алексей Ковалев сомневается, что сейчас это поможет — из-за коронавируса посетители пока не спешат в спортзалы. Но в будущем инициатива может привлечь большое количество клиентов, считает он.