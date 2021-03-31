Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков. За нарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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vc.ru

Чего требует закон и какие устройства затрагивает

Документ дополняет закон «О защите прав потребителей» и запрещает продажу «отдельных видов технически сложных товаров» без предварительной установки российских приложений.

При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин.

формулировка из закона, который вступает в силу

документ дополняет статью 4 закона «О защите прав потребителей»

В самом законе не написано, какие приложения и на какие устройства должны предустанавливаться. Их списки отдельно подготовило правительство.

Требования касаются смартфонов и планшетов, стационарных компьютеров и ноутбуков и телевизоров с функцией Smart TV, которые произведены после 1 апреля 2021 года и продаются в России.

Какие приложения обязательны для предустановки

Правительство России опубликовало список программ для обязательной предустановки 31 декабря 2020 года.

Для iOS:

«Яндекс.Браузер».

Поисковая система «Яндекс».

«Яндекс.Карты».

«Яндекс.Диск».

«Почта Mail.ru».

ICQ.

Голосовой помощник «Маруся».

«Новости Mail.ru».

Приложение для пользовательских онлайн-трансляций OK Live.

«ВКонтакте».

«Одноклассники».

«Госуслуги».

Приложение для работы документами «МойОфис Документы».

Applist.ru — программа для доступа к списку российских сервисов, которые относятся к социально значимым или быстро набирают популярность. Что это за приложение — неизвестно , «Парламентская газета» писала, что агрегатор разработали в Минцифры. Сайт Applist.ru не работает.

Для Android:

Список такой же, как для iOS. В нём есть ещё два приложения:

Mir Pay — сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир». Для iOS приложения нет, потому что Apple не даёт доступ к своему NFC-модулю другим и подключает платежи только через Apple Pay. Карты «Мир» можно будет добавлять в Apple Pay с 27 апреля.

Антивирус Kaspersky Internet Security. В App Store нет антивирусов, так как Apple считает, что проектировала iOS как уже защищённую платформу, поэтому она не нуждается в антивирусе.



Для компьютеров и ноутбуков на Windows:

В списке одно приложение — «МойОфис стандартный. Домашняя версия».

Для телевизоров с функцией Smart TV:

«Яндекс».

Wink.

ivi.

«Первый».

«КиноПоиск».

Okko.

More.tv.

Premier.

«Смотрим».

НТВ.

Start.

Правительство планирует обновлять список приложений ежегодно до 1 августа. Владельцы российских сервисов должны будут отправлять заявки в Минцифры, а министерство составлять рейтинг на основе их аудитории за год. Выбирать приложения для списка будут из числа сервисов, чья аудитория не меньше 500 тысяч пользователей в год.

К российским сервисам правительство относит программы, права на которые принадлежат российскому юрлицу, контролирующему не менее 50% голосов в компании-разработчике. Подробнее правила отбора приложений для предустановки расписаны в постановлении правительства.

Как должна работать предустановка

За предустановку приложений отвечают производители устройств или уполномоченные ими лица — поставщики или продавцы. Правительство предусмотрело три варианта предустановки, компания может выбрать один из них или несколько сразу:

Установка приложений на жёсткий диск устройства. Размещение иконок программ для загрузки по нажатию. Установка программ при первом включении устройства — с помощью диалогового окна. Пользователь не может его пропустить, но может отказаться от установки предложенных приложений.



Приложения должны оставаться доступными для предустановки при возвращении устройства к заводским настройкам и при его техническом обслуживании.

Последние два способа добавлены по предложению Федеральной антимонопольной службы, чтобы закон могла выполнять Apple со своей закрытой экосистемой, писал «Коммерсантъ». Apple единственная из крупных компаний не готова полностью предустанавливать российские приложения, объяснял источник газеты, знакомый с ситуацией. В ФАС отрицали, что смягчили требования закона из-за Apple или других участников рынка.

Именно третий способ выбрала Apple: при первом запуске купленного в России iPhone или iPad их владельцы увидят диалоговое окно с предложением установить приложения из списка правительства. Пользователи смогут отказаться от установки или потом удалить их. Осенью 2020 года в бета-версии iOS 14.3 заметили, что при первом включении iPhone или iPad система может предлагать установить сторонние приложения.

Способ предустановки на Android-смартфонах может быть разным у каждого производителя. 29 марта Samsung с последним обновлением системы добавила иконки некоторых приложений «Яндекса», которые нельзя удалить. Компания сослалась на закон об обязательной предустановке российских приложений, хотя его требования распространяются только на новые устройства, выпущенные после 1 апреля.

«С учётом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», — так в Samsung объяснили, почему обязательные приложения получили старые модели. Большинство предустановленных приложений можно удалить, а иконки остальных можно убрать с экрана, добавили в компании.

Приложения «Яндекса», которые увидели владельцы смартфонов Samsung с последним обновлением



Скриншоты пользователя vc.ru под ником mirge

Что грозит за нарушение

За продажу электроники без российских приложений предусмотрены штрафы — они прописаны в отдельном законе, который уже тоже подписал президент России:

Для сотрудников (должностных лиц) — от 30 до 50 тысяч рублей.

Для компаний — от 50 до 200 тысяч рублей.

Закон о штрафах вступает в силу с 1 июля 2021 года, рассматривать административные дела будет Роспотребнадзор.

Как ведомство будет находить нарушения, закон не регламентирует. Обычно потребитель сам обращается с жалобой на купленный товар — в Роспотребнадзор или суд , напомнил ComNews эксперт на рынке, пожелавший остаться анонимом.

Если, например, смартфон не будет содержать нужных программ, потребитель вправе потребовать замены товара, уменьшения его цены, обратиться в Роспотребнадзор или суд.

Спорные вопросы будут решаться в рамках экспертизы. При вынесении вопроса на административный уровень, а также при выявлении нарушений при независимых проверках на компании-нарушители будет наложен штраф. эксперт ComNews



Зачем нужен закон

Авторы законопроекта приводили два аргумента в пользу его необходимости: удобство пользователей и поддержка российских интернет-компаний.

Мобильные приложения и программы для телевизоров с функцией «смарт-ТВ», ориентированные преимущественно на российских пользователей, являются более привлекательными для российских потребителей, повышают удобство использования устройств, влияют на качество использования таких устройств, повышают ценность товара для потребителя. Законопроект направлен на обеспечение для российских пользователей возможности использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией «смарт-ТВ») без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ.

из пояснительной записки к законопроекту

Кроме того, законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей.

из пояснительной записки к законопроекту



The Bell и «Медуза» со ссылкой на источники среди депутатов и чиновников сообщали, что законопроект лоббировала администрация президента — как часть стратегии развития «автономоного рунета». The Bell писало, что Кремль попросил поддержать законопроект об обязательной предустановке российских приложений в одном пакете с другими мерами по ужесточению контроля за рунетом.

Прежде всего, закон поможет «Яндексу» и Mail.ru Group, считают эксперты и участники рынка, опрошенные Forbes. У «Яндекса» уже и так есть соглашения о предустановке его поиска и других приложений с некоторыми производителями Android-смартфонов, а благодаря закону к 2023 году рыночная доля «Яндекса» в поиске составит 61% на Android и 55% на iOS, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Во-первых, вырастет доля «Яндекса» в поиске. Это должно увеличить выручку «Яндекса» от рекламы. Но на сколько — сейчас предсказать сложно. Доля поисковика «Яндекс» в поиске с устройств на iOS сейчас около 40% по сравнению с 55% на Android и есть потенциал для роста. Во-вторых, «Яндекс» сейчас сам платит производителям устройств за то, чтобы его ПО предустанавливали на технику. С вступлением закона в силу компания может существенно сократить такие затраты, если не свести к нулю, ведь предустанавливать ПО нужно будет обязательно Кирилл Панарин аналитик «Ренессанс Капитал»



Как на закон отреагировал рынок

Apple, которая согласилась на предустановку приложений одной из последних, была главной целью закона, потому что компания никогда не предустанавливает на iOS сторонние приложения, писало The Bell. Издание его так и прозвало — «закон против Apple».

The Bell и «Ведомости» в 2019 году писали, что на совещаниях с российскими чиновниками представители Apple выступали против обязательной предустановки и предупреждали, что из-за этого требования компания будет вынуждена «пересмотреть свою бизнес-модель в России».

Если такой закон будет принят, производители устройств на iOS и других закрытых операционных системах вполне могут уйти с российского рынка, они уже говорили об этом. Для них Россия — не самый большой рынок, и они не будут из-за него менять свою политику.

В итоге все их устройства будут попадать в Россию непрозрачным путем, а от этого пострадают и государство, и пользователи Антон Гуськов представитель РАТЭК, в которую в том числе входит Apple



Российская «дочка» Apple — ООО «Эппл рус» закончила 2019 год с выручкой 189,3 млрд рублей, или почти $3 млрд. Для сравнения, выручка компании по всему миру за 2019 финансовый год составила $260,1 млрд.

Apple входит в тройку лидеров российского рынка смартфона. Другие два — Samsung и Xiaomi — согласились предустанавливать российские приложения в 2020 году. По данным IDC, вместе три компании занимали 69,2% рынка по поставкам смартфонов в четвёртом квартале 2020 года.

Всего в четвёртом квартале 2020 года российский рынок смартфонов составил 7,9 млн устройств, а по итогам года — 30,3 млн.



Когда закон был ещё проектом, продавцы и производители электроники просили Владимира Путина не подписывать поправки. С такой просьбой к президенту обращалась Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В организацию входят Google, Аpple, Samsung, Intel и другие компании.

Позицию РАТЭК поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли, в которую входят , «М.Видео» и «Эльдорадо», Ozon, DNS, «Связной», «Ситилинк» и другие компании.

Аргументы РАТЭК и АКИТ:

Закон негативно отразится на развитии отрасли и приведёт к монополии в сфере разработки российского ПО.

Требования нарушают принципы Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС. Их исполнение создаёт преференции для российских разработчиков ПО и может привести к снижению деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения.

Среди разработчиков преимущества получат только крупные игроки с собственной экосистемой приложений, а другие сервисы «останутся за бортом». В итоге на рынке не будет условий для «здоровой конкуренции».

Торговля может перетечь в иностранные интернет-магазины и другие трансграничные каналы либо в серые магазины.