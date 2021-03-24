Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с недостоверными обвинениями в преступлении Статьи редакции
Если закон примут, владельцев сайтов будут предупреждать о необходимости удалить информацию, а в случае отказа заблокируют сайт.
Россияне смогут добиться удаления из интернета недостоверной информации, которая порочит их честь и достоинство или подрывает репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Госдума одобрила законопроект в первом чтении, поправки должны представить к 28 марта.
Согласно документу, гражданин сможет обратиться в прокуратуру и потребовать удаления информации и блокировки сайта. Для этого он должен предоставить «мотивированное обоснование недостоверности размещенной информации».
Решение примут в течение 15 дней после подачи заявления. Сначала владельцев сайта предупредят, что они должны удалить информацию, если этого не произойдёт, сайт заблокируют, говорится в документе.
Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что «существующие нормы не содержат действенного механизма защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию».
Депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» внесли законопроект в Госдуму 16 февраля.
- В 2019 году Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. Генпрокуратура может потребовать блокировки в интернете информации, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» или демонстрирует «явное неуважение к обществу и органам власти».
- С 2016 года в России действует закон о «праве на забвение», по которому пользователь может потребовать удалить из поисковой выдачи ссылок на недостоверную или неактуальную информацию.
Опять пытаются удалить расследования Навального?
Предъявят ютубу за видео о расследовании навального :D
Ну и сайты фбк тоже можно все блокировать.
Под баны попадут сайты отзовики?)
Многие отзывы пишут типа "Мошенники, не покупайте у {companyname}". Презумпция невиновности должна работать и пока слова в отзыве не будут доказаны в судебном порядке СОВЕРШЕННО ВСЕ подобные отзывы могут нарушать данный закон.
Так что под крыло закона попадут все ОПСоСы и прочее прочее)) Интересно.
P.S. А вообще понятно, что данный закон продвигается для давления на YouTube с последующим давлением на расследования о дворцах деда и уточек прочих карликов.
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