Право
Евгения Евсеева

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с недостоверными обвинениями в преступлении Статьи редакции

Если закон примут, владельцев сайтов будут предупреждать о необходимости удалить информацию, а в случае отказа заблокируют сайт.

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Россияне смогут добиться удаления из интернета недостоверной информации, которая порочит их честь и достоинство или подрывает репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Госдума одобрила законопроект в первом чтении, поправки должны представить к 28 марта.

Согласно документу, гражданин сможет обратиться в прокуратуру и потребовать удаления информации и блокировки сайта. Для этого он должен предоставить «мотивированное обоснование недостоверности размещенной информации».

Решение примут в течение 15 дней после подачи заявления. Сначала владельцев сайта предупредят, что они должны удалить информацию, если этого не произойдёт, сайт заблокируют, говорится в документе.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что «существующие нормы не содержат действенного механизма защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию».

Депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» внесли законопроект в Госдуму 16 февраля.

  • В 2019 году Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. Генпрокуратура может потребовать блокировки в интернете информации, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» или демонстрирует «явное неуважение к обществу и органам власти».
  • С 2016 года в России действует закон о «праве на забвение», по которому пользователь может потребовать удалить из поисковой выдачи ссылок на недостоверную или неактуальную информацию.

#новость

7 7 комментариев
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Roman Moskovskiy

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Опять пытаются удалить расследования Навального?

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Ji Nox

Roman
4

Сразу именно эта мысль возникла.

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Алина Фомина

Roman
0

Снова*

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Slava Slava

2

По сути могут забанить YouTube.

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Александр Сергеевич

2

Предъявят ютубу за видео о расследовании навального :D
Ну и сайты фбк тоже можно все блокировать.

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Yan Varskii

2

Ну Байден, ска! Ну погоди! Хана тебе, все твои реплики теперь заблокируют)

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Влад Борщ

0

Под баны попадут сайты отзовики?)

Многие отзывы пишут типа "Мошенники, не покупайте у {companyname}". Презумпция невиновности должна работать и пока слова в отзыве не будут доказаны в судебном порядке СОВЕРШЕННО ВСЕ подобные отзывы могут нарушать данный закон.

Так что под крыло закона попадут все ОПСоСы и прочее прочее)) Интересно.

P.S. А вообще понятно, что данный закон продвигается для давления на YouTube с последующим давлением на расследования о дворцах деда и уточек прочих карликов.

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