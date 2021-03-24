Если закон примут, владельцев сайтов будут предупреждать о необходимости удалить информацию, а в случае отказа заблокируют сайт.

{"id":224906,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii","title":"\u0414\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii&title=\u0414\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii&text=\u0414\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii&text=\u0414\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0414\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/224906-deputaty-podderzhali-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-saytov-s-nedostovernymi-obvineniyami-v-prestuplenii","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 524 просмотров

Россияне смогут добиться удаления из интернета недостоверной информации, которая порочит их честь и достоинство или подрывает репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Госдума одобрила законопроект в первом чтении, поправки должны представить к 28 марта.

Согласно документу, гражданин сможет обратиться в прокуратуру и потребовать удаления информации и блокировки сайта. Для этого он должен предоставить «мотивированное обоснование недостоверности размещенной информации».

Решение примут в течение 15 дней после подачи заявления. Сначала владельцев сайта предупредят, что они должны удалить информацию, если этого не произойдёт, сайт заблокируют, говорится в документе.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что «существующие нормы не содержат действенного механизма защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство или подрывающей репутацию».

Депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» внесли законопроект в Госдуму 16 февраля.