Право
Евгений Делюкин

Третья встреча в Конгрессе: о чем расскажут регуляторам США главы Google, Twitter и Facebook Статьи редакции

25 марта Джек Дорси, Сундар Пичаи и Марк Цукерберг вновь встретятся с представителями Конгресса США, чтобы обсудить проблему дезинформации на платформах и рассказать о планах компаний.

0 Обсудить
51 просмотров
Джек Дорси на предыдущем выступлении в Конгрессе США

Перед слушаниями компании публикуют письменные тезисы: например, Цукерберг планирует заявить про то, как Facebook отражает общество в целом, а Дорси обращает внимание на «дефицит доверия в информационной экосистеме».

Главное из их тезисов.

Facebook

Соцсеть отражает разногласия в США, но политические и ненавистнические материалы составляют лишь малую часть того, что видят пользователи соцсети — 6% и менее 0,08% соответственно, считает Цукерберг.

Всего соцсеть удалила более 250 групп сторонников превосходства белой расы и 890 военизированных движений, а также блокирует конспирологические организации вроде QAnon.

Соцсеть борется с распространением и монетизацией дезинформации о политике и коронавирусе Covid-19. Для этого Facebook использует «инструменты проверки фактов», инвестирует в региональные новостные издания и продвигает авторитетные источники информации о вирусе и вакцинах.

Часть выступления Цукерберг посвятит возможным изменениям в разделе 230 «Закона об этике в сфере коммуникаций». Он защищает интернет-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент.

Глава Facebook считает, что нужно сформировать третью сторону между соцсетями и регуляторами. Она будет оценивать качество инструментов, которые помогают соцсетям искать и удалять незаконный контент. Чем больше площадка, тем сложнее должны быть инструменты.

Если компания использует актуальные инструменты, но не выявила какую-то некорректную публикацию, то площадку не должны привлекать к ответственности, пишет Цукерберг.

Twitter

Доклад Джека Дорси посвящен «дефициту доверия» на ИТ-платформах и за их пределами. Он описал способы, которыми Twitter планирует удерживать доверие пользователей:

  • Повышение прозрачности правил модерации. Пользователи должны понимать, как выявляются и рассматриваются нарушения правил, как принимаются решения и какие инструменты использует площадка.
  • Доступ к обжалованию решений модераторов.
  • Пересмотр работы с аккаунтами мировых лидеров.
  • Доступ пользователей к настройкам конфиденциальности и алгоритмической ленты твитов.

Также Дорси расскажет про два новых эксперимента Twitter по борьбе с дезинформацией:

  • Birdwatch — проект, с помощью которого пользователи смогут писать примечания для сомнительных, по их мнению, твитов.
  • Bluesky — проект децентрализованного и открытого стандарта для соцсетей. Он позволит разработать открытые рекомендательные алгоритмы, а также объединить компании и пользователей для борьбы с недостоверной или неприемлемой информацией.

Google

Сундар Пичаи расскажет о работе Google по выявлению авторитетных источников информации и борьбе с политической и медицинской дезинформацией. Например:

  • Компания инвестирует в обучение журналистов и финансирует медиа.
  • Google выдаёт рекламные гранты правительственным учреждениям и некоммерческим организациям для информирования о пандемии Covid-19.
  • Перед выборами в США в 2020 году дополнительно проверяла рекламодателей.

Пичаи также обращает внимание на раздел 230, но не предлагает его реформировать. Наоборот, он беспокоится о возможной отмене или изменении закона, что, по его мнению, негативно отразится на качестве контента, безопасности пользователей и свободе слова.

Вместо изменения закона Пичаи предлагает совместно с регуляторами разработать «прозрачную контентную политику», которая:

  • Объяснит пользователям, как работает соцсеть и её инструменты модерации.
  • Будет подробно рассказывать пользователям, почему удалена их публикация.
  • Даст возможность обжаловать решение модераторов.

#конгресс #facebook #twitter #google

0 Обсудить
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u043d\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441","twitter","google","facebook"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 224968, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Mar 2021 19:25:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Ситимобил
Подписан
Отписаться
На такси из ресторана: почему корпоративное такси нужно не только для офисных сотрудников
Вопреки стереотипам корпоративное такси — давно не только часть социального пакета для «белых воротничков», но и популя…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Что в аккаунте тебе моем, или Зачем крупным компаниям социальные сети
Необязательно быть блогером, чтобы вести социальные сети. Сегодня они есть почти у всех крупных компаний. Тинькофф Инве…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Сравнение использования PyTesseract и PDF модулей и библиотек для распознавания сканов pdf
Что делать если вы столкнулись с некачественным сканом? OCR или же Оптическое распознавание символов (англ. Optical Cha…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Денисов
за день
Решили конкурировать в бизнесе с собственными сотрудниками. 
«Билайн» запустил сайт для «пробива» телефонных номеров — но назвал его маркетинговым инструментом для оценки спроса
Алексей Белоус
за неделю
Предлагаю звонарям этого агентства выйти на связь. Буду посылать их легко и непринужденно. Премиальные пополам. Рекламировать спамеров это дичь. Паразитирование на воспитанности жертв это теперь подается как…
«Премия в $1000, если вас пошлёт клиент»: директор по продажам придумал способ борьбы со страхом продажников

Комментарии

Юрий Белоножкин

Slack разрешил переписываться…

Timur

Avito запретит продажу…

Алексис Второй

Как я сдала IELTS на 8.0…

Timur

Avito запретит продажу…

Василий Петров

ЦБ задумался над разработкой…

Алексис Второй

Депутаты поддержали в первом…

Alexey Akimychev

Стоит ли покупать квартиру…

onepositive

«Надо перестать стесняться…

Юрий Белоножкин

Avito запретит продажу…

xxx xxx

Обнаружил, что у меня есть…

Selfish Ledger

«Решили перевернуть страницу…

Pavel Iskritskiy

История постаматов: с чего все…

Alex Lee

Депутаты поддержали в первом…

Александр Львов

Квартал «Бунинские луга» от…

Victor Axonoff

Кипр откроет границы для всех…

Andrey Chuev

Дональд Трамп через «два-три…

Ренат Зайдуллин

Депутаты поддержали в первом…

Кирилл Костромин

Квартал «Бунинские луга» от…

Andreas Lapueros

«Надо перестать стесняться…

Веб Новичек

Дональд Трамп через «два-три…
null