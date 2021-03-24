Третья встреча в Конгрессе: о чем расскажут регуляторам США главы Google, Twitter и Facebook Статьи редакции
25 марта Джек Дорси, Сундар Пичаи и Марк Цукерберг вновь встретятся с представителями Конгресса США, чтобы обсудить проблему дезинформации на платформах и рассказать о планах компаний.
Перед слушаниями компании публикуют письменные тезисы: например, Цукерберг планирует заявить про то, как Facebook отражает общество в целом, а Дорси обращает внимание на «дефицит доверия в информационной экосистеме».
Главное из их тезисов.
Facebook
Соцсеть отражает разногласия в США, но политические и ненавистнические материалы составляют лишь малую часть того, что видят пользователи соцсети — 6% и менее 0,08% соответственно, считает Цукерберг.
Всего соцсеть удалила более 250 групп сторонников превосходства белой расы и 890 военизированных движений, а также блокирует конспирологические организации вроде QAnon.
Соцсеть борется с распространением и монетизацией дезинформации о политике и коронавирусе Covid-19. Для этого Facebook использует «инструменты проверки фактов», инвестирует в региональные новостные издания и продвигает авторитетные источники информации о вирусе и вакцинах.
Часть выступления Цукерберг посвятит возможным изменениям в разделе 230 «Закона об этике в сфере коммуникаций». Он защищает интернет-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент.
Глава Facebook считает, что нужно сформировать третью сторону между соцсетями и регуляторами. Она будет оценивать качество инструментов, которые помогают соцсетям искать и удалять незаконный контент. Чем больше площадка, тем сложнее должны быть инструменты.
Если компания использует актуальные инструменты, но не выявила какую-то некорректную публикацию, то площадку не должны привлекать к ответственности, пишет Цукерберг.
Twitter
Доклад Джека Дорси посвящен «дефициту доверия» на ИТ-платформах и за их пределами. Он описал способы, которыми Twitter планирует удерживать доверие пользователей:
- Повышение прозрачности правил модерации. Пользователи должны понимать, как выявляются и рассматриваются нарушения правил, как принимаются решения и какие инструменты использует площадка.
- Доступ к обжалованию решений модераторов.
- Пересмотр работы с аккаунтами мировых лидеров.
- Доступ пользователей к настройкам конфиденциальности и алгоритмической ленты твитов.
Также Дорси расскажет про два новых эксперимента Twitter по борьбе с дезинформацией:
- Birdwatch — проект, с помощью которого пользователи смогут писать примечания для сомнительных, по их мнению, твитов.
- Bluesky — проект децентрализованного и открытого стандарта для соцсетей. Он позволит разработать открытые рекомендательные алгоритмы, а также объединить компании и пользователей для борьбы с недостоверной или неприемлемой информацией.
Google
Сундар Пичаи расскажет о работе Google по выявлению авторитетных источников информации и борьбе с политической и медицинской дезинформацией. Например:
- Компания инвестирует в обучение журналистов и финансирует медиа.
- Google выдаёт рекламные гранты правительственным учреждениям и некоммерческим организациям для информирования о пандемии Covid-19.
- Перед выборами в США в 2020 году дополнительно проверяла рекламодателей.
Пичаи также обращает внимание на раздел 230, но не предлагает его реформировать. Наоборот, он беспокоится о возможной отмене или изменении закона, что, по его мнению, негативно отразится на качестве контента, безопасности пользователей и свободе слова.
Вместо изменения закона Пичаи предлагает совместно с регуляторами разработать «прозрачную контентную политику», которая:
- Объяснит пользователям, как работает соцсеть и её инструменты модерации.
- Будет подробно рассказывать пользователям, почему удалена их публикация.
- Даст возможность обжаловать решение модераторов.
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