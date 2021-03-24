Госдума поддержала в первом чтении законопроект о квоте на соцрекламу в интернете Статьи редакции
Он может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.
- Законопроект предлагает поправки к закону «О рекламе», согласно которым социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени.
- На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, отмечает его автор Александр Хинштейн
- Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения рекламы, право его назначать может получить Минцифры.
- Хинштейн также отметил, что формально соцсети обязаны и так выделять квоты на соцрекламу, но на практике требование о квотах действует только для ТВ и рекламных щитов.
- В феврале 2021 года «Коммерсантъ» писал, что поправки коснутся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки.
"Не садись за руль пьяным! Яндекс.Такси."
"Подумайте о пожилых родственниках, откройте им пенсионный вклад Почта-банка"
"Думаете об экологии? А Сбер уже подумал! Вклад "экологичный" под -4,7%. Меньше бумаги - меньше вреда природе"
И тэ дэ
И спокойно гуляйте по интернету без рекламы
ненавижу дни, когда госдума что-то активно принимает, меняет, утверждает.
Что делать?
я кушать сейчас пойду
Давай вместе, я заеду через 30 мин?
я передумала, сначала побегаю
предложение ещё актуально?
«Россия — Миродержавная сила, последняя надежда Бога на Земле!», «Красота — меч веры в руках мудрого!», «Ищущий мудрости шествует на Восток, любящий суету бежит на Запад!», «Счастье — иметь дом и семью в России!», «Я в России рождён и крещён, за русского царя и Бога молю».
Ирина Волина, агенство недвижимости «Славянский двор»...
создание единого оператора размещения рекламы
Чей сынка подрастает?
Там ужо внуки
Подозреваю, что самое главное здесь - создание системы мониторинга рекламы. Тут и отчётность о содержимом, и инфа для налоговой.
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