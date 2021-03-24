Право
Евгения Евсеева

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о квоте на соцрекламу в интернете Статьи редакции

Он может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.

  • Законопроект предлагает поправки к закону «О рекламе», согласно которым социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени.
  • На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, отмечает его автор Александр Хинштейн
  • Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения рекламы, право его назначать может получить Минцифры.
  • Хинштейн также отметил, что формально соцсети обязаны и так выделять квоты на соцрекламу, но на практике требование о квотах действует только для ТВ и рекламных щитов.
  • В феврале 2021 года «Коммерсантъ» писал, что поправки коснутся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки.

#новость

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Александр Привалов

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"Не садись за руль пьяным! Яндекс.Такси."

"Подумайте о пожилых родственниках, откройте им пенсионный вклад Почта-банка"

"Думаете об экологии? А Сбер уже подумал! Вклад "экологичный" под -4,7%. Меньше бумаги - меньше вреда природе"

И тэ дэ 

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Евгений Бв

Александр
0

И спокойно гуляйте по интернету без рекламы

Убрать рекламу на YouTube 2021 ,в интернете…
Давно уже хотел написать полную инструкцию, как защитить себя и своих близких от мошенничества в…
vc.ru
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Алёна Погребняк

7

ненавижу дни, когда госдума что-то активно принимает, меняет, утверждает.

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Igor Filippov

Алёна
1

Что делать?

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Алёна Погребняк

Igor
3

я кушать сейчас пойду

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Igor Filippov

Алёна
1

Давай вместе, я заеду через 30 мин?

Ответить

Алёна Погребняк

Igor
1

я передумала, сначала побегаю
предложение ещё актуально?

Ответить

Алексис Второй

Алёна
3

Он передумал, он заедет через полтора часа.

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Alex Black

Алёна
0

Он передумал, он уже заехал за другой 🤷‍♂️

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Елена Нефедова

2

«Россия — Миродержавная сила, последняя надежда Бога на Земле!», «Красота — меч веры в руках мудрого!», «Ищущий мудрости шествует на Восток, любящий суету бежит на Запад!», «Счастье — иметь дом и семью в России!», «Я в России рождён и крещён, за русского царя и Бога молю».

Ирина Волина, агенство недвижимости «Славянский двор»...

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Алексис Второй

Елена
3
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Александр Рогожников

3

 создание единого оператора размещения рекламы

Чей сынка подрастает?

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Andy Lenty

Александр
0

Там ужо внуки

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Дежурный турник

Andy
0

Так внуки - это же сынки сынков йопт -) 

Ответить

Дмитрий

2

Главное чтобы адблок ее блочил, а так пусть хоть какую рекламу размещают

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Alex Black

1

В эти 5% запихнут пропаганду о Великой Стране?

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❌ Товарищ Маузер ❌

0

Подозреваю, что самое главное здесь - создание системы мониторинга рекламы. Тут и отчётность о содержимом, и инфа для налоговой.

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