«Тинькофф» подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей Статьи редакции
Из-за «монопольно высоких цен на SMS-рассылки».
- Третьим лицом в заявлении указана ФАС России, следует из данных картотеки арбитражных дел.
- На момент публикации заметки в «Тинькофф» не ответили на вопрос vc.ru о причинах иска.
- Заявление зарегистрировано 29 марта.
- «Тинькофф» обвинил оператора в злоупотреблении «доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий», пишет Telegram-канал «Арбитр» со ссылкой на копию искового заявления.
- В МТС подтвердили vc.ru причину иска. «МТС не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию», — заявил представитель оператора.
- В заявлении указано, что ФАС уже выносила предписание МТС. Свои убытки из-за высоких цен на SMS-рассылку банк оценил в 1,021 млрд рублей.
- Источник vc.ru на телеком-рынке рассказал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основание подачи иска одинаковы для всех операторов большой четверки, так как претензии ФАС по рассылкам — одинаковы ко всем операторам», — добавил он.
Я надеюсь Тинькофф выиграет, даже не знаю из-за чего иск ;)
Тинькофф банк удачи тебе.
Я понял, исправился!!! Купил подписку. Надеюсь теперь не подозрительно ??
А сколько стоит подписка? А для ботов есть скидки?
Хз по скидкам. А так 75 в мес.
Это бот;)) а как доказать что не бот ?? 2+2 = ?? Ответы: 1) 3, 2) 5, 3) 9, 4) 4 ??
Вам не нравится мтс?))
А кому-то нравится МТС? (⊙_⊙)
я пользуюсь мтс, но мне он не очень нравится по тарифам
но на интернет не жалуюсь, особенно под землёй
ещё был опыт с мегафоном и билайном
оба проигрывают
Все зависит от конкретного места. Сам пользуюсь Мегафоном. Доволен. Всего было два номера, изначально МТС, но ушел как раз к Мегафону.
Тинькофф и других даже не рассматриваю, так как все устраивает.
Аккаунты оппозиционеров Олега Козловского и Георгия Албурова в телеграме были взломаны в конце апреля 2016 года. В обоих случаях, как сообщалось, сотовый оператор МТС отключил на их номерах СМС-сервис.
Очень, где я живу МТС очень дорогой. А выбор только из МТС и Теле2. Но из-за монополии цены высокие. Так же на рынке есть Тинькофф Мобаил у них тарифы просто пушка.
полностью согласна, но кому какая разница, что за бугром, если проблема насущная здесь
А вы в пересчёте на среднюю зарплату посчитайте. И увидите, что в России связь не дешевле, чем в США, например. Уровень примерно одинаков.
Смотри прикол. Не реклама я пользуюсь тинькоф Мобаил и он мне частично бесплатен, так как карта зарплатная и так далее. А вот МТС я плачу все 100%.
У них даже тарифы а нашем регионе самые дорогие. Мегафон не популярен Билайн только в области так как там не ловит не один оператор нормально.
имею тариф от мтс за 800 рублей домашний интернет + тв + безлимитный мобильный интернет и дохуя минут смс, не знаю как тинькофф может мне покрыть этот же пакет за меньшую стоимость с тем же или лучшим качеством
Насчёт домашнего интернета согласен ни как. А вот связь интернет очень шикарные цены.
Вам кто то минус поставил, восстановил вашу карму поставив плюс
Я надеюсь МТС выиграет, даже не знаю из-за чего иск ;)
МТС удачи тебе, мтс вперед, тинькофф назад, пошел за попкорном
Так же хотел сказать. Не реклама не подумайте. Пример. У меня на МТС 600 минут. Но они распространяются только на МТС. И берут денег не мерено. А Теле2 или он же Тинькофф Мобаил тоже 600 минут, но звонить я могу хоть куда. И на любые номера, городские, другой оператор в другом городе, а МТС берет за это все деньги и ещё по очень завышенной цене.
Тут речь не о отношениях с пользователям сотовой связи, а о отношении к тем кто использует смс сервисы для отправки и верификации
К самому себе за бесплатные пуши по 69 (или сколько там?) рублей Тиньков не хочет подать иск?
К самому себе за бесплатные пуши по 69 (или сколько там?) рублей
Ещё к альфа-банку иск нужен — они у тинькофф идею спёрли — берут примерно такую же сумму ежемесячно за пользование приложением.
Можно подробнее? Пользуюсь продуктами Альфа банка, за использование приложения платить не приходилось
Суету наводят желтые ребята
Ждём повышения цен на тарифы от мтс) если суд проиграют😆
Тинькофф если ты тут, просьба:
Подумайте Командой над большим проектом: Интернет в частный сектор России - тут большая ниша, которая как я понял не нужна Ростелекому от слова совсем.
Сколько раз уже обращался в Ростелеком, там не хотят двигаться и вести оптоволокно, сети у них перегружены или ещё + 100500 причин... Позор одним словом.
Что в результате? - частные операторы проводят интернет за хорошую сумму, 12, 15 000 тр за проведения оптоволокна... + абонентская плата от 800 в месяц...
- это Конкретно в Московской области. В других регионах даже не представляю как с этим делом))
Уверен вы со своим современным подходом составите хорошую конкуренцию и на этом рынке услуг.
А вы думаете, что у Тинькофф получится дешевле вести 20-30 км оптоволокна ради 10-20 клиентов в лучшем случае? Ниша вообще сомнительная, кроме подмосковных котеджных поселков, вряд ли кто-то согласится хотя бы 3-5 тысяч выделить за подключение.
Нам местная компания провела за 12 тысяч оптику как раз, работает шикарно (Истра)
Если говорить об интернете то самое просто выкупать местных провайдеров и объединять их в Тинькофф интернет.
Все пошёл делать патент на идею.
Это вообще не просто, это пиздец какой сложный и бессмысленный вариант. Купить кучу разнородного хлама, без единых подходов к организации сети, к безопасности и процессам, зачастую критически устаревшего. И весь этот головняк ради околонулевой маржинальности (в лучшем случае). Немасштабируемое, плохо окупаемое дерьмо, а не идея.
Что получится не могу говорить заранее, но то что они уже сделали на Банковском рынке - говорит о много, как минимум о том что люди умеют думать и делать интересно и полезно, а не сидят ровно как в Ростелекоме (это ещё мягко написал).
Как минимум это будет хорошим хайпом, рекламой для Тинькофф. Когда реклама - полезное дело, это на мой взгляд лучшая реклама.
Конечно это все мысли, мечты.. Но как говориться мечтать не вредно 😅
Да нужно считать, думать, планировать..
Но факт есть - в частном секторе до сих пор нет нормального интернета, да даже просто интернет есть не везде...
Если кто-то знает реальную причину этого, буду рад если объясните.
Неужели никому особо такой рынок частного сектора не нужен?
Какая-то дискриминация по цене по сравнению с квартирами. Да даже не в деньгах дело, платить некоторые люди готовы, но выбора то особо нет - в результате что? Монополия!!!
Ах-ха, тинек так навязывает своего псевдо-оператора), раз такие выгодные, пусть через себя же и отправляют свои смс)))
А то как клиентам навязывать - так теле2, а как самим пользоваться - так мтс?))
Комментарий удален
Хомячки Тинькова платят по 70 рублей за пуши и желают своему ненаглядному банку ободрать МТС в суде. Как это прекрасно!
А я так надеялся, что они с Теле2 переедут на МТС своей связью.
Да ну нафиг эти переезды, пора уже Multi-MVNO на базе всей четвёрки делать и не зависеть от конкретных операторов.
Намечается что-то интересное
«В заявлении указано, что ФАС уже выносила предписание МТС. Свои убытки из-за высоких цен на SMS-рассылку банк оценил в 1,021 млрд рублей.»
Я правильно понимаю, что Тинькофф с начла отправил смс на 1 лярд и потом подумал его вернуть назад?😆
Получается, решил добиться более доступного тарифа. Почему бы и нет?
Увы, так часто и происходит - сначала ошибка, а потом уже попытки исправить ситуацию.
Но заранее подумать, да ещё и посчитать - не каждый может.
Но тут и другой момент есть - полностью без СМС нельзя, поэтому тут безвыходность скорее всего.
А подготовка иска - это время, вот видно пришел час. Посмотрим что будет в итоге.
А кто-нибудь может объяснить, как смс-шлюзы в России работают? Получается для отправки СМС определенным операторам нужно договариваться напрямую с оператором?
Кстати, пару дней назад заметил, что Тинькофф перевел уведомления о платежах в пуш-уведомления не спросив меня. Также помню, что спрашивал у поддержки Тинькофф пару лет назад, почему уведомления через пуши стоят столько же, сколько и через СМС, вразумительного ответа не получил.
Действительно странно когда пуши по стоимости равны СМС 🤔
Наверное услуга одна - Уведомление, а инструменты разные. Поэтому и стоимость услуги одна.
Но логику вашу понял. Согласен что если пуш, то цена должна быть как минимум ниже.
Но не думаю что это будет воплощено в жизнь 😅
В целом доминирование на рынке смс рассылок очень неприятное.
Пришлось делать самим модемную ферму для сокращения расходов.
В целом задача "не раззориться на смс" обросла костылями
Отправить через ферму (плюс для нас - можем и без подписи)
Если за * времени нет сообщения о доставке, отправить через сервис.
фиксировать номера проблемных абонентов и для них указывать приоритетный способ отправки.
делаем ставки, господа!
у менч пока версий нет...
если только кто-то кого-то публично оскорбил 🤭
Было бы неплохо если Тинькофф выиграл. МТС монополист и двигает свои правила игры не в пользу бизнеса!
С каких пор МТС монополист в отправке смс?
Я думаю, что там дело в том, что для того, чтобы отправлять клиентам СМС, которые пользуются МТС, нет других вариантов, кроме как договариваться с МТС, иначе СМС доходить не будут. У тинькофф банка нет варианта сменить оператора потому, что это оператор клиента. К тому же, как здесь писали в некоторых местах, у МТС нет альтернативы в плане покрытия. Вполне подходит по определению к монополии.
Я думаю это частный случай. Топ-менеджеры договорятся, чтобы другие не пошли по стопам Тинькофф
Годзилла против Кинг-Конга )
А я думаю почему такая просадка🤔 у МТС по котировкам на бирже,🧐вот теперь все стало понятно 💡
Будет серьезный прецендент, если Евтушенков после Баншефти и Узбекистана проиграет этот суд.
Складывается ощущение, что тут каждый второй - клиент Тинькофф. Один даже жаловался самому Олегу, что не может закрыть карту. Когда же я спросил - сколько же он должен по кредитке, он куда то пропал.
В 2008 с таких ошибок начался кризис
Каких именно можно подробнее. В 2008 был ипотечный кризис, а не сотовых операторов.
1. Заплатить 1 млрд за смс
2. Взять с клиентов банка 4 млрд за смс
3. Подать иск оператору сотовой связи на 1 млрд
4....
5. Profit!
Так, у Тинкофф есть Тинкофф мобайл, которые базируется на теле2. Теле2 Мегафона, если не ошибаюсь. А зачем через МТС тогда отправлять?
Блоги компаний
Показать еще