Право
Лиана Липанова

«Тинькофф» подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей Статьи редакции

Из-за «монопольно высоких цен на SMS-рассылки».

  • Третьим лицом в заявлении указана ФАС России, следует из данных картотеки арбитражных дел.
  • На момент публикации заметки в «Тинькофф» не ответили на вопрос vc.ru о причинах иска.
  • Заявление зарегистрировано 29 марта.
  • «Тинькофф» обвинил оператора в злоупотреблении «доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий», пишет Telegram-канал «Арбитр» со ссылкой на копию искового заявления.
  • В МТС подтвердили vc.ru причину иска. «МТС не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию», — заявил представитель оператора.
  • В заявлении указано, что ФАС уже выносила предписание МТС. Свои убытки из-за высоких цен на SMS-рассылку банк оценил в 1,021 млрд рублей.
  • Источник vc.ru на телеком-рынке рассказал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основание подачи иска одинаковы для всех операторов большой четверки, так как претензии ФАС по рассылкам — одинаковы ко всем операторам», — добавил он.
Telegram-канал «Арбитр»

#новость #тинькофф #мт

6028 просмотров
82 82 комментария
29
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u0442","\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 82, "likes": 29, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 227046, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 29 Mar 2021 16:28:43 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
82 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Борис Степаненко

53

Я надеюсь Тинькофф выиграет, даже не знаю из-за чего иск ;)
Тинькофф банк удачи тебе.

Ответить

borodutch

Борис
6

Подозрительно!

Ответить

Борис Степаненко

borodutch
0

Я понял, исправился!!! Купил подписку. Надеюсь теперь не подозрительно ??

Ответить

Kesha Pazzy

Борис
1

А сколько стоит подписка? А для ботов есть скидки?

Ответить

Борис Степаненко

Kesha
1

Хз по скидкам. А так 75 в мес.

Ответить

Артём А.

Борис
6

значит для самоокупаемости нужно 5 комментов

Ответить

Борис Степаненко

borodutch
0

Нет, я реально узнал об этом проекте на днях.

Ответить

Борис Степаненко

borodutch
0

Это бот;)) а как доказать что не бот ?? 2+2 = ?? Ответы: 1) 3, 2) 5, 3) 9, 4) 4 ??

Ответить

Алёна Погребняк

Борис
2

Вам не нравится мтс?))

Ответить

Vasiliy Gorin

Алёна
13

А кому-то нравится МТС? (⊙_⊙)

Ответить

Алёна Погребняк

Vasiliy
2

я пользуюсь мтс, но мне он не очень нравится по тарифам
но на интернет не жалуюсь, особенно под землёй

Ответить

Serj Koss

Алёна
15

под землей вообще мало кто на что может пожаловаться...

Ответить

alex twit

Serj
0

Это спиритический сеанс?

Ответить

Алёна Погребняк

Vasiliy
4

ещё был опыт с мегафоном и билайном
оба проигрывают

Ответить

Егор Томин

Алёна
0

Все зависит от конкретного места. Сам пользуюсь Мегафоном. Доволен. Всего было два номера, изначально МТС, но ушел как раз к Мегафону.

Тинькофф и других даже не рассматриваю, так как все устраивает.

Ответить

Maxim Medvedev

Vasiliy
1

Видимо, лишь Нагиеву

Ответить

Roman Novikov

Алёна
6

Аккаунты оппозиционеров Олега Козловского и Георгия Албурова в телеграме были взломаны в конце апреля 2016 года. В обоих случаях, как сообщалось, сотовый оператор МТС отключил на их номерах СМС-сервис.

Ответить

Ray Smith

Roman
6

Будто бы любой другой оператор не сделал бы то же самое по указанию товарища майора.

Ответить

Борис Степаненко

Алёна
2

Очень, где я живу МТС очень дорогой. А выбор только из МТС и Теле2. Но из-за монополии цены высокие. Так же на рынке есть Тинькофф Мобаил у них тарифы просто пушка.

Ответить

Alex X

Борис
5

Цены высокие? На связь/интернет в России? Они, возможно, и могли бы быть ниже, если бы было чуть больше конкуренции, но в сравнении в другими странами мы платим за него не то что мало, а копейки

Ответить

Алёна Погребняк

Alex
1

полностью согласна, но кому какая разница, что за бугром, если проблема насущная здесь

Ответить

Ринат Хафизов

Alex
0

А вы в пересчёте на среднюю зарплату посчитайте. И увидите, что в России связь не дешевле, чем в США, например. Уровень примерно одинаков.

Ответить

Борис Степаненко

Alex
–2

Смотри прикол. Не реклама я пользуюсь тинькоф Мобаил и он мне частично бесплатен, так как карта зарплатная и так далее. А вот МТС я плачу все 100%.
У них даже тарифы а нашем регионе самые дорогие. Мегафон не популярен Билайн только в области так как там не ловит не один оператор нормально.

Ответить

Дмитрий Теплов

Борис
2

имею тариф от мтс за 800 рублей домашний интернет + тв + безлимитный мобильный интернет и дохуя минут смс, не знаю как тинькофф может мне покрыть этот же пакет за меньшую стоимость с тем же или лучшим качеством

Ответить

Борис Степаненко

Дмитрий
1

Насчёт домашнего интернета согласен ни как. А вот связь интернет очень шикарные цены.

Ответить

Дмитрий

Борис
0

возможно да, но нужна вот именно комплексная связка. плюс бывает возможность чекрез мтс кэшбэк отбить 200-300 рублей стоимости в месяц

Ответить

Борис

Дмитрий
0

У меня тоже есть плюшки от тинькоф. Из-за карты и трат они делаю мне бесплатную связь и часть интернета. Мой тариф 400 руб. а плачу всего 138.

Ответить

Даниил Поляков

Борис
4

Вам кто то минус поставил, восстановил вашу карму поставив плюс

Ответить

Борис Степаненко

Даниил
0

Не знаю. Спасибо.

Ответить

Дмитрий Теплов

Борис
1

Я надеюсь МТС выиграет, даже не знаю из-за чего иск ;)
МТС удачи тебе, мтс вперед, тинькофф назад, пошел за попкорном

Ответить

Борис Степаненко

Борис
1

Так же хотел сказать. Не реклама не подумайте. Пример. У меня на МТС 600 минут. Но они распространяются только на МТС. И берут денег не мерено. А Теле2 или он же Тинькофф Мобаил тоже 600 минут, но звонить я могу хоть куда. И на любые номера, городские, другой оператор в другом городе, а МТС берет за это все деньги и ещё по очень завышенной цене.

Ответить

Марсель

Борис
3

Я Пользуюсь теле 2 и в блокировках заглушек стоит порно реклама от самой теле2 если на нее нажать тут же подключается подписка дорогая

Ответить

Марсель

Борис
0

Есть скриншоты

Ответить

Дмитрий Малахов

Борис
0

Тут речь не о отношениях с пользователям сотовой связи, а о отношении к тем  кто использует смс сервисы для отправки и верификации

Ответить

Марсель

Борис
1

Шо мтс нае...вает шо тот нае..вает

Ответить

BearStrikesBack

26

К самому себе за бесплатные пуши по 69 (или сколько там?) рублей Тиньков не хочет подать иск?

Ответить

Dear Moscow,

BearStrikesBack
0

К самому себе за бесплатные пуши по 69 (или сколько там?) рублей

Ещё к альфа-банку иск нужен — они у тинькофф идею спёрли — берут примерно такую же сумму ежемесячно за пользование приложением.

Ответить

Олег Васюкевич

Dear
0

Можно подробнее? Пользуюсь продуктами Альфа банка, за использование приложения платить не приходилось

Ответить

Илья Ефремов

Dear
0

На Альфе пуши бесплатные) 
СМС 99 руб. 

Ответить

Макс Смирнов

9

Суету наводят желтые ребята

Ответить

Алёна Погребняк

Макс
1

да тут ещё непонятно, кто наводит)
может быть мтс как раз и навёл)

Ответить

General Cacao

6

Ждём повышения цен на тарифы от мтс) если суд проиграют😆

Ответить

Егор Томин

General
11

Обычно происходит заранее - на шаг впереди 😅

Ответить

KINCH

6

Тинькофф, набей ибучку МТС, все нервы растрепали со своими списаниями хитрожопыми 

Ответить

Егор Томин

4

Тинькофф если ты тут, просьба:

Подумайте Командой над большим проектом: Интернет в частный сектор России - тут большая ниша, которая как я понял не нужна Ростелекому от слова совсем.

Сколько раз уже обращался в Ростелеком, там не хотят двигаться и вести оптоволокно, сети у них перегружены или ещё + 100500 причин... Позор одним словом.

Что в результате? - частные операторы проводят интернет за хорошую сумму, 12, 15 000 тр за проведения оптоволокна... + абонентская плата от 800 в месяц...
- это Конкретно в Московской области. В других регионах даже не представляю как с этим делом))

Уверен вы со своим современным подходом составите хорошую конкуренцию и на этом рынке услуг.

Ответить

Даниил Рыжков

Егор
1

А вы думаете, что у Тинькофф получится дешевле вести 20-30 км оптоволокна ради 10-20 клиентов в лучшем случае? Ниша вообще сомнительная, кроме подмосковных котеджных поселков, вряд ли кто-то согласится хотя бы 3-5 тысяч выделить за подключение. 
Нам местная компания провела за 12 тысяч оптику как раз, работает шикарно (Истра)

Ответить

Борис Степаненко

Даниил
1

Если говорить об интернете то самое просто выкупать местных провайдеров и объединять их в Тинькофф интернет.
Все пошёл делать патент на идею.

Ответить

Vasiliy Gorin

Борис
0

Это вообще не просто, это пиздец какой сложный и бессмысленный вариант. Купить кучу разнородного хлама, без единых подходов к организации сети, к безопасности и процессам, зачастую критически устаревшего. И весь этот головняк ради околонулевой маржинальности (в лучшем случае). Немасштабируемое, плохо окупаемое дерьмо, а не идея.

Ответить

Егор Томин

Даниил
0

Что получится не могу говорить заранее, но то что они уже сделали на Банковском рынке - говорит о много, как минимум о том что люди умеют думать и делать интересно и полезно, а не сидят ровно как в Ростелекоме (это ещё мягко написал).

Как минимум это будет хорошим хайпом, рекламой для Тинькофф. Когда реклама - полезное дело, это на мой взгляд лучшая реклама.

Конечно это все мысли, мечты.. Но как говориться мечтать не вредно 😅

Да нужно считать, думать, планировать..
Но факт есть - в частном секторе до сих пор нет нормального интернета, да даже просто интернет есть не везде...

Если кто-то знает реальную причину этого, буду рад если объясните.

Неужели никому особо такой рынок частного сектора не нужен?

Какая-то дискриминация по цене по сравнению с квартирами. Да даже не в деньгах дело, платить некоторые люди готовы, но выбора то особо нет - в результате что? Монополия!!!

Ответить

Ренат Зайдуллин

3

Ах-ха, тинек так навязывает своего псевдо-оператора), раз такие выгодные, пусть через себя же и отправляют свои смс)))
А то как клиентам навязывать - так теле2, а как самим пользоваться - так мтс?))

Ответить

Комментарий удален

Sergey Yevseev

3

Хомячки Тинькова платят по 70 рублей за пуши и желают своему ненаглядному банку ободрать МТС в суде. Как это прекрасно!

Ответить

lakoros

Sergey
0

смс 60 рублей в месяц. пуши бесплатные.

Ответить

Andrey Yukin

–2

А я так надеялся, что они с Теле2 переедут на МТС своей связью.

Ответить

Vasiliy Gorin

Andrey
7

Да ну нафиг эти переезды, пора уже Multi-MVNO на базе всей четвёрки делать и не зависеть от конкретных операторов.

Ответить

alex twit

Vasiliy
6

Будет Multi-GVNO

Ответить

Олег Стаин

1

Намечается что-то интересное

Ответить

Теплый фонарь

Олег
0

Немного побузят и помирятся ))

Ответить

General Cacao

1

«В заявлении указано, что ФАС уже выносила предписание МТС. Свои убытки из-за высоких цен на SMS-рассылку банк оценил в 1,021 млрд рублей.» 

Я правильно понимаю, что Тинькофф с начла отправил смс на 1 лярд и потом подумал его вернуть назад?😆

Ответить

Vasiliy Gorin

General
0

Получается, решил добиться более доступного тарифа. Почему бы и нет?

Ответить

Егор Томин

General
0

Увы, так часто и происходит - сначала ошибка, а потом уже попытки исправить ситуацию.

Но заранее подумать, да ещё и посчитать - не каждый может.

Но тут и другой момент есть - полностью без СМС нельзя, поэтому тут безвыходность скорее всего.

А подготовка иска - это время, вот видно пришел час. Посмотрим что будет в итоге.

Ответить

Kesha Pazzy

1

Альфа, когда подадите иск к Билайн? )))

Ответить

Даниил Рыжков

1

А кто-нибудь может объяснить, как смс-шлюзы в России работают? Получается для отправки СМС определенным операторам нужно договариваться напрямую с оператором?

Кстати, пару дней назад заметил, что Тинькофф перевел уведомления о платежах в пуш-уведомления не спросив меня. Также помню, что спрашивал у поддержки Тинькофф пару лет назад, почему уведомления через пуши стоят столько же, сколько и через СМС, вразумительного ответа не получил. 

Ответить

Егор Томин

Даниил
0

Действительно странно когда пуши по стоимости равны СМС 🤔

Наверное услуга одна - Уведомление, а инструменты разные. Поэтому и стоимость услуги одна.

Но логику вашу понял. Согласен что если пуш, то цена должна быть как минимум ниже.

Но не думаю что это будет воплощено в жизнь 😅

Ответить

Дмитрий Малахов

1

В целом доминирование на рынке смс рассылок очень неприятное.
Пришлось делать самим модемную ферму для сокращения расходов.
В целом задача "не раззориться на смс"  обросла костылями

Отправить через ферму (плюс для нас  - можем и без подписи)
Если за * времени нет сообщения о доставке, отправить через сервис.
фиксировать номера проблемных абонентов и для них указывать приоритетный способ отправки.

Ответить

Georgiy Tibua

0

делаем ставки, господа!
у менч пока версий нет...
если только кто-то кого-то публично оскорбил 🤭

Ответить

Maksim Bushuev

–1

Было бы неплохо если Тинькофф выиграл. МТС монополист и двигает свои правила игры не в пользу бизнеса!

Ответить

Ренат Зайдуллин

Maksim
0

С каких пор МТС монополист в отправке смс?

Ответить

Даниил Рыжков

Ренат
1

Я думаю, что там дело в том, что для того, чтобы отправлять клиентам СМС, которые пользуются МТС, нет других вариантов, кроме как договариваться с МТС, иначе СМС доходить не будут. У тинькофф банка нет варианта сменить оператора потому, что это оператор клиента. К тому же, как здесь писали в некоторых местах, у МТС нет альтернативы в плане покрытия. Вполне подходит по определению к монополии.

Ответить

General Cacao

Maksim
0

Я думаю это частный случай. Топ-менеджеры договорятся, чтобы другие не пошли по стопам Тинькофф

Ответить

David Over

–1

Тинькофф вперёёёд!!!

Ответить

33_rublya

0

Годзилла против Кинг-Конга )

Ответить

33_rublya

33_rublya
2

Да, это именно мягкий вариант "жаба против гадюки" )

Ответить

Антон Василик

0

Вот это поворот!)

Ответить

Кирилл Марченков

0

А я думаю почему такая просадка🤔 у МТС по котировкам на бирже,🧐вот теперь все стало понятно 💡

Ответить

alex twit

0

Детали иска дополняются

Ответить

Igor Igor

0

Будет серьезный прецендент, если Евтушенков после Баншефти и Узбекистана проиграет этот суд.

Ответить

Kesha Pazzy

0

Складывается ощущение, что тут каждый второй - клиент Тинькофф. Один даже жаловался самому Олегу, что не может закрыть карту. Когда же я спросил - сколько же он должен по кредитке, он куда то пропал.

Ответить

Антон Семенов

0

В 2008 с таких ошибок начался кризис

Ответить

Борис Степаненко

Антон
0

Каких именно можно подробнее. В 2008 был ипотечный кризис, а не сотовых операторов.

Ответить

Alexey

0

1. Заплатить 1 млрд за смс
2. Взять с клиентов банка 4 млрд за смс
3. Подать иск оператору сотовой связи на 1 млрд
4....
5. Profit!

Ответить

Онлайн-Аптека

0

К Теле2 тоже иск подадут ))))

Ответить

Дамир Губаев

–1

Так, у Тинкофф есть Тинкофф мобайл, которые базируется на теле2. Теле2 Мегафона, если не ошибаюсь. А зачем через МТС тогда отправлять? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Aitarget
Подписан
Отписаться
Найти новых клиентов и вырастить продажи в 1,5 раза c помощью автоматического анализа рекламы
Сервисом для официальной оплаты и оптимизации рекламы Aitarget One пользуются более 2400 бизнесов по всей России. Мы ре…
0
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
«Let's rock!» - банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию
Банк «Открытие» объявляет о старте открытого турнира по программированию в трех потоках: Java, JavaScript, .net. Участн…
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
Освоение Марса: колония или лаборатория?
Цифровое деловое пространство и Политех в рамках весенней публичной программы запускают новый формат — «Большие вопросы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Mitryashkin
за день
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Михаил Качалов

Boston Dynamics представила…

Vasiliy Gorin

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

Ivan Kolyhalov

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Make Luv

Как купить или продать машину с…

Николай Лискин

Boston Dynamics представила…

Sergei Timofeyev

Boston Dynamics представила…

Vladimir Zdor

5 способов усилить лонгрид…

Vladimir Mirolubow

Таблица оценки навыков и…

Kesha Pazzy

Как начать в понедельник и не…

Егор Томин

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

Онлайн-Аптека

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

Ольга Маньшина

5 способов усилить лонгрид…

Алексей Любимов

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Sergey Badaev

В России неожиданно появился…

Семен Смирнов

Таблица оценки навыков и…

Илья Волочков

«Яндекс.маркет» прислал…

Алексей Любимов

Самый богатый бизнесмен Чехии…

From Siberia to…

Как начать в понедельник и не…

Борис Степаненко

«Тинькофф» подал иск к МТС на…

Дмитрий Виноградов

Delivery Club: мне доставили не…
null