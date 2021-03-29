Компания получила от российских госорганов 16,8 тысяч запросов за полгода.

{"id":227077,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie","title":"\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043a \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443\u00bb \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0438\u043b\u0438 22% \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u00ab\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0431\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie&title=\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043a \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443\u00bb \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0438\u043b\u0438 22% \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u00ab\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0431\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie&text=\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043a \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443\u00bb \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0438\u043b\u0438 22% \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u00ab\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0431\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie&text=\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043a \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443\u00bb \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0438\u043b\u0438 22% \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u00ab\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0431\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043a \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0443\u00bb \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0446 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0438\u043b\u0438 22% \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e \u00ab\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0431\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/227077-statistika-gosobrashcheniy-i-zhalob-k-yandeksu-za-konec-2020-goda-otklonili-22-zaprosov-rasskazali-o-prave-na-zabvenie","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1641 просмотров

Общее количество запросов увеличилось: во второй половине 2019 года их было 14,6 тысяч, в первой половине 2020 года — 15,3 тысяч, во второй половине 2020 – 16,8 тысяч.

Количество отказов «Яндекса» в выдаче информации о своих пользователях также выросло: с июля по декабрь 2020 года «Яндекс» отказал в 3705 случаях (22%) против 2468 отказов в первой половине (16%).

Большинство запросов касались данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта» — 7895, из них отказано было в 1734 случаях. В «Паспорте» хранятся основные регистрационные данные: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и другая информация.

На втором месте по количеству запросов — «Такси»: за полгода компания получила 5975 таких запросов, 1461 из них отклонила. Запросов по «Драйву» — 1330, отказов 108.

Остальные запросы касаются сервисов «Еда», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа», «Авто.ру» и других.

«Яндекс»

Кроме того, компания впервые раскрыла статистику по закону «О праве на забвение». Этот закон позволяет пользователям потребовать у поисковой системы удалить из результатов поиска ссылки на незаконные, недостоверные или неактуальные материалы о заявителе.

«Яндекс»