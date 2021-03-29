Право
Лиана Липанова

Статистика гособращений и жалоб к «Яндексу» за конец 2020 года: отклонили 22% запросов, рассказали о «праве на забвение» Статьи редакции

Компания получила от российских госорганов 16,8 тысяч запросов за полгода.

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Общее количество запросов увеличилось: во второй половине 2019 года их было 14,6 тысяч, в первой половине 2020 года — 15,3 тысяч, во второй половине 2020 – 16,8 тысяч.

Количество отказов «Яндекса» в выдаче информации о своих пользователях также выросло: с июля по декабрь 2020 года «Яндекс» отказал в 3705 случаях (22%) против 2468 отказов в первой половине (16%).

  • Большинство запросов касались данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта» — 7895, из них отказано было в 1734 случаях. В «Паспорте» хранятся основные регистрационные данные: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и другая информация.
  • На втором месте по количеству запросов — «Такси»: за полгода компания получила 5975 таких запросов, 1461 из них отклонила. Запросов по «Драйву» — 1330, отказов 108.
  • Остальные запросы касаются сервисов «Еда», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа», «Авто.ру» и других.
«Яндекс»

Кроме того, компания впервые раскрыла статистику по закону «О праве на забвение». Этот закон позволяет пользователям потребовать у поисковой системы удалить из результатов поиска ссылки на незаконные, недостоверные или неактуальные материалы о заявителе.

«Яндекс»
  • Выдавать сведения о пользователях по запросу властей «Яндекс» обязывают законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие.
  • Данные запрашивать могут МВД, Следственный комитет, Прокуратура, ФАС, ФТС, суды и другие.
  • «Яндекс» впервые опубликовал статистику по запросам в октябре 2020 года. Компания пообещала публиковать такие отчёты каждые полгода.
  • Такие отчёты регулярно публикуют в том числе Apple, Google, Twitter, Facebook и Microsoft.

#новость #яндекс #transparencyreport

14 14 комментариев
8
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Alex

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Интересно, кто держит почту на яндексе, мейле после всего этого ада? Вам нравится, когда всю вашу переписку любой погон может прочитать? Все мы понимаем как суды штампуют разрешения на прослушку, обыск и тд. Хотя имхо в последнее время уже такими мелочами не замарачиваются. Как мы знаем по ВК, при желании и по звонку всё сольют о пользователе

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Цветной Влад

Alex
2

Гугл также передаст ваши данные по запросу прокуратуры. Если бы он этого не делал, то уже бы давно было много-много воя от РКН.

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Гала Перидоловна

Alex
1

Переписку с кем? С рассылками от которых лень отписываться? Посмотрят квитанции об оплате на сервисах, которые и так передают все в ФНС?

Ответить

Михаил Зенов

Гала
0

Мишустину бы это не понравилось

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Иван Николаев

Гала
0

угу угу

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Артем Баранов

0

Интересно, с какой целью делаются запросы в Такси?

Ответить

Антон Солнцев

Артем
1

Например когда полиция что то расследует и у них предположение что преступник ездил на такси =)

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Ян

Артем
0

Чтобы доехать помогли🤣🤣

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Ничего личного, но

Артем
0

Есть мнение, что по вопросам ДТП или около того 

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Александр Вешкин

Артем
0

Большинство от МВД я думаю - кто, кого, куда вез. В рамках работы по уголовным и административным делам. 

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KINCH

–1

Яндекс, так ты, оказывается, стукачок 

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Вадим Клюев

KINCH
1

никто же не заставляет им пользоваться, у меня только хром и поиск гугл, о яндуксе давно забыл

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alex twit

0
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Kirill Nikolaev

0

Господи, а в метрике они что забыли? 

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