В конгрессе заявляют, что компании «наняли почти всех лоббистов в городе», а разработчики обвиняют Apple в коррупции.

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Поправки в местный закон HB2005 сняли с голосования в сенате после активного лоббирования со стороны Apple и Google, пишет The Verge. Они запрещали компаниям ограничивать приём платежей только своими магазинами и давали возможность разработчикам обойти комиссий площадок, которые доходят до 30%.

Нижняя палата конгресса приняла законопроект 4 марта. Он должен был пройти одобрение сената штата и губернатора. Впервые о том, что Apple начала нанимать лоббистов, чтобы препятствовать принятию закона, сообщило издание Protocol 1 марта.

Член палаты представителей штата и сторонник законопроекта Регина Кобб утверждает, что Apple и Google «наняли почти всех лоббистов в городе». Она назвала шесть конкретных лоббистких компаний, которые убедили членов сената, проголосовавших за принятие законопроекта, поменять своё мнение.

Председатель комитета сената по торговле Джаван Дэниэл Меснард сказал The American Prospect, что принял решение «отложить» законопроект, потому что не было достаточно поддержки. По его словам, у некоторых членов комитета были «противоречивые» мысли по этому вопросы, другие были просто против.

По словам Меснарда, вечером 24 марта был только один человек, проголосовавший за принятие закона. Большинство других заявили, что не определились — в том числе и сам Меснард.

Регина Кобб не считает, что произошло что-то незаконное — компании просто лоббируют как обычно, отмечает The Verge. Издание пишет, что законопроект в нижней палате был принят также после активного лоббирования со стороны Коалиции за справедливость приложений, созданной Epic Games и Spotify.

Основатель Basecamp и почтового сервиса Hey Дэвид Хайнемайер Ханссон публично обвинил Apple и Google в незаконном подкупе, в сговоре с демократами нижней палаты и губернатором Аризоны Дугом Дьюси. Он заявлял, что может перенести штаб-квартиру компании в Аризону, чтобы избежать комиссий Apple и Google.

DHH @dhh https://twitter.com/dhh/status/1374722674346262528 The big show turned out to be a no show. The bill was killed in mid-air while on the agenda with a backroom deal. Apple has hired the governor's former chief of staff, and word is that he brokered a deal to prevent this from even being heard. #America4Sale