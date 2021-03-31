Право
Рая Хачатрян

В Аризоне не разрешили принимать платежи в обход комиссий магазинов Apple и Google — возможно, из-за лобби ИТ-компаний Статьи редакции

В конгрессе заявляют, что компании «наняли почти всех лоббистов в городе», а разработчики обвиняют Apple в коррупции.

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Поправки в местный закон HB2005 сняли с голосования в сенате после активного лоббирования со стороны Apple и Google, пишет The Verge. Они запрещали компаниям ограничивать приём платежей только своими магазинами и давали возможность разработчикам обойти комиссий площадок, которые доходят до 30%.

Нижняя палата конгресса приняла законопроект 4 марта. Он должен был пройти одобрение сената штата и губернатора. Впервые о том, что Apple начала нанимать лоббистов, чтобы препятствовать принятию закона, сообщило издание Protocol 1 марта.

Член палаты представителей штата и сторонник законопроекта Регина Кобб утверждает, что Apple и Google «наняли почти всех лоббистов в городе». Она назвала шесть конкретных лоббистких компаний, которые убедили членов сената, проголосовавших за принятие законопроекта, поменять своё мнение.

Председатель комитета сената по торговле Джаван Дэниэл Меснард сказал The American Prospect, что принял решение «отложить» законопроект, потому что не было достаточно поддержки. По его словам, у некоторых членов комитета были «противоречивые» мысли по этому вопросы, другие были просто против.

По словам Меснарда, вечером 24 марта был только один человек, проголосовавший за принятие закона. Большинство других заявили, что не определились — в том числе и сам Меснард.

Регина Кобб не считает, что произошло что-то незаконное — компании просто лоббируют как обычно, отмечает The Verge. Издание пишет, что законопроект в нижней палате был принят также после активного лоббирования со стороны Коалиции за справедливость приложений, созданной Epic Games и Spotify.

Основатель Basecamp и почтового сервиса Hey Дэвид Хайнемайер Ханссон публично обвинил Apple и Google в незаконном подкупе, в сговоре с демократами нижней палаты и губернатором Аризоны Дугом Дьюси. Он заявлял, что может перенести штаб-квартиру компании в Аризону, чтобы избежать комиссий Apple и Google.

DHH @dhh
The big show turned out to be a no show. The bill was killed in mid-air while on the agenda with a backroom deal. Apple has hired the governor's former chief of staff, and word is that he brokered a deal to prevent this from even being heard. #America4Sale https://twitter.com/dhh/status/1374722674346262528

По словам Ханссона, Apple наняла бывшего руководителя аппарата губернатора, чтобы он добился отзыва законопроекта. The Verge отмечает, что так говорят «множество источников», знакомых с ситуацией, но никто кроме Ханссона не согласился публично об этом говорить.

#новость #google #apple

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Shlomo Goldenberg

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Чем лоббизм принципиально отличается от подкупа и коррупции? Выходит, ничем. Но ведь это другое, да? 

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Syzygy

Shlomo
0

Самим сенаторам деньги никто не платил, заплатили компаниям, которые и убеждали их склониться к тому или иному мнению.

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Территориальный дым

Syzygy
4

А эти компании отдают эти деньги компаниям детей сенаторов)) 

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Syzygy

Террито…
0

Пруф?

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Егор Овчаров

Syzygy
1

 - Сенатор, ну пожалуйста, ну что вы в самом деле! Нам денег заплатили, чтоб мы вас убеждали, а вы ни в какую, ну кто так делает? Нет, с вами мы поделиться деньгами конечно же не можем, но что вам стоит нас послушать из любви к АйТи компаниям, а?

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Syzygy

Егор
0

Примерно так, да. Но там не просто слова, конечно, а исследования и доклады, которые показывают плюсы той или иной точки зрения.
В общем-то, от экспертных групп подобное недалеко ушло. Всегда кто-то будет отстаивать свою точку зрения, даже бесплатно.

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Вася Пражкин

Shlomo
1

Лоббизм - открытое, коррупция - закрытое. Лоббизм - это законные действия, а коррупция - часто именно незаконные.

То, что компании должны иметь возможность продвигать свои идеи законодателям - это вполне нормально и объяснимо. Такие компании обычно немало налогов отчисляют в бюджет и имеют право что-то получить взамен.

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Вася
2

Лоббизм - это законные действия

законность на уровне "не пойман не вор"

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Промежуточный теркин30см

Shlomo
0

Тогда выходит, что одни подкупили одних, чтобы принять закон, а другие подкупили других, чтобы его отменить?

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Murat Oshroev

Shlomo
0

Да

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Павел

2

Основатель Basecamp и почтового сервиса Hey Дэвид Хайнемайер Ханссон публично обвинил Apple

Начинает складываться впечатление, что ничем другим он сейчас не занимается...

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Андрей Нестеренко

0

В целом это их площадка , они решают сколько будут брать %.

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invasev

Андрей
1

Это наша корова и мы ее доим (с)

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Андрей
0

С таким подходом можно распускать антимонопольщиков.
Тем более что они запрещают альтернативные пути оплаты.

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invasev

1

Так выглядит коррупция, Навального на них нет!

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Тарас Мукин

0

Требовали б тогда уже сразу чтобы Play Store и App Store полностью бесплатными, а платежи Гуглу и Эппл только по доброте душевной. Я могу понять споры насчёт много ли 30% или нет (со стороны кажется, что очень много), но снижать их до нуля как-то совсем странно.

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Aleksey

Тарас
0

*претензия не совсем к вам, вы больше поразили этой частью: "Я могу понять споры насчёт много ли 30% или нет (со стороны кажется, что очень много),... ". Ведь общественность тоже может решить, что работодатель платит вам(или мне) слишком много. Или ваши услуги стоят слишком дорого. И несмотря на то, что клиентов вам хватает и с такой ценой, потребовать снижения расценок - просто так. 
ага, ведь рарзаботчиков приковали цепью к этим store. Или, стойте, ни фига... они ж по доброй воле клепают приложения. А у пользователя есть возможность - купить в сторе на 30% дороже или на сайте разработчика.
Против чего же они воюют? А, за то, чтобы вообще не платить Apple, ведь содержание стора, модераторов и вся подобная фигня копейки не стоит.

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Dmitry Mikushin

0

А классно бы было заплатить какой-нибудь компании, которая убедит Путина уйти в отставку.

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invasev

Dmitry
0

Тогда ты согласен пойти на котлеты.

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Dmitry
0

Ну зачем уходить, надо бы ещё ответить за содеянное.

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