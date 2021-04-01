«Яндекс» попросил у ФАС ещё месяц на исполнение её требований — служба обязала поисковик прекратить выделять его сервисы Статьи редакции
«Мы в диалоге с ФАС», — сообщили в компании.
Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство «Яндекса» о продлении срока исполнения предупреждения на один месяц, сообщили в ведомстве.
«Учитывая, что предупреждение на настоящий момент не исполнено, антимонопольный орган примет решение о дальнейших действиях в предусмотренные Законом о защите конкуренции сроки — в течение 10 дней», — говорится в сообщении регулятора.
В «Яндексе» уточнили vc.ru, что речь идёт о требовании ФАС от февраля 2021 года. Регулятор обязал компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дал месяц на исполнение решения. Тогда в «Яндексе» говорили, что не согласны с решением: некоторые требования органа уже реализованы в поиске.
«Мы в диалоге с ФАС и прорабатываем дальнейшие шаги. Это требует больше времени, поэтому мы подали ходатайство о переносе сроков на один месяц», — сообщили vc.ru в «Яндексе».
В августе 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В марте эти и другие компании подписали открытое письмо, в котором потребовали от поисковика выполнить решение регулятора.
«Никаких изменений на рынке интернет-поиска не произошло. “Яндекс” как применял антиконкурентные практики по продвижению своих сервисов в поисковой выдаче, так и продолжил это делать. Никаких предложений от “Яндекса” по прекращению его злоупотреблений мы не получали. На чём может быть основано ходатайство продлить срок исполнения без реальных подвижек, честно говоря, не понятно», — прокомментировал vc.ru Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции, объединяющей Avito, «Туту.ру», «Циан» и другие компании.
Хороший диалог.
Весь первый экран - контекст.
Второй экран - виджеты Маркета и Покупок.
Третий экран - органический результат ВсеИнструменты.ру, который закрыт всплывающим окном и снова Покупки маркета))
да какая разница, распределят через выдачу, через дочерние проекты, их трафик, уж найдут как перенаправить, не идиоты ведь там сидят
Ой мы в it вообще не оч, дайте время разобраться))
"Мы в диалоге" - т.е. торгуемся
ФАС:
- Прекратите жульничать
Яндекс:
- Э, че такое, не мешай мальчик, отойди на пару месяцев, тут серьезные дяди мутят.
В каком месте Яндекс - госкорпорация?
Правоохранительный парфюмер
неофициально, они давно под силовыми структурами сидят и делают всё по их первому писку, а если сидят под ними то и защиту от них получают , гос. защиту :) так понятнее думаю)
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