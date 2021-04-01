Право
Таня Боброва

«Яндекс» попросил у ФАС ещё месяц на исполнение её требований — служба обязала поисковик прекратить выделять его сервисы Статьи редакции

«Мы в диалоге с ФАС», — сообщили в компании.

15 15 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство «Яндекса» о продлении срока исполнения предупреждения на один месяц, сообщили в ведомстве.

«Учитывая, что предупреждение на настоящий момент не исполнено, антимонопольный орган примет решение о дальнейших действиях в предусмотренные Законом о защите конкуренции сроки — в течение 10 дней», — говорится в сообщении регулятора.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что речь идёт о требовании ФАС от февраля 2021 года. Регулятор обязал компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дал месяц на исполнение решения. Тогда в «Яндексе» говорили, что не согласны с решением: некоторые требования органа уже реализованы в поиске.

«Мы в диалоге с ФАС и прорабатываем дальнейшие шаги. Это требует больше времени, поэтому мы подали ходатайство о переносе сроков на один месяц», — сообщили vc.ru в «Яндексе».

В августе 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В марте эти и другие компании подписали открытое письмо, в котором потребовали от поисковика выполнить решение регулятора.

«Никаких изменений на рынке интернет-поиска не произошло. “Яндекс” как применял антиконкурентные практики по продвижению своих сервисов в поисковой выдаче, так и продолжил это делать. Никаких предложений от “Яндекса” по прекращению его злоупотреблений мы не получали. На чём может быть основано ходатайство продлить срок исполнения без реальных подвижек, честно говоря, не понятно», — прокомментировал vc.ru Игорь Наймушин, исполнительный директор ИТ-коалиции, объединяющей Avito, «Туту.ру», «Циан» и другие компании.

#новость #яндекс #фас

15 15 комментариев
6
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15 комментариев
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Sergey Vorobyev

4

Вместо колдунщиков начнут (уже начали) использовать контекст.

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Никита Антонов

4

Хороший диалог. 
Весь первый экран - контекст.
Второй экран - виджеты Маркета и Покупок.
Третий экран - органический результат ВсеИнструменты.ру, который закрыт всплывающим окном и снова Покупки маркета))

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Ware Wow

2

да какая разница, распределят через выдачу, через дочерние проекты, их трафик, уж найдут как перенаправить, не идиоты ведь там сидят

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Святослав

1

Интересно, сколько за этот месяц им упадет доп. дохода...

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Andrei Smirnovsky

1

Ой мы в it вообще не оч, дайте время разобраться))

"Мы в диалоге" - т.е. торгуемся

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Вася Пражкин

1

ФАС:
-  Прекратите жульничать
Яндекс:
- Э, че такое, не мешай мальчик, отойди на пару месяцев, тут серьезные дяди мутят.

Ответить

Правоохранительный парфюмер

0

Частные компании пожаловались в ФАС на  гос. корпорацию. С таким заголовком можно даже статью не писать, сразу понятно чем всё закончится))

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Никита Антонов

Правоохранитель…
1

В каком месте Яндекс - госкорпорация?

Ответить

Правоохранительный парфюмер

Никита
0

неофициально, они давно под силовыми структурами сидят и делают всё по их первому писку, а если сидят под ними  то и защиту от них получают , гос. защиту :) так понятнее думаю)

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alex twit

0

«Мы в диалоге с ФАС»

В контакте

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Vladimir Dyachenko

0

Прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске

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Татьяна

0

Яндекс и Сбербанк уже во все дырки залезли.

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Антон Веселов

0

Фас с Яндексом решили пошутить, а все поверили

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Сергей Муравьев

0

такие дела быстро не делаются, а как вы хотели

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SEO-Шмео

0

Все сюда 
https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/bug/sitepages.html

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