«Мы в диалоге с ФАС», — сообщили в компании.

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Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство «Яндекса» о продлении срока исполнения предупреждения на один месяц, сообщили в ведомстве.

«Учитывая, что предупреждение на настоящий момент не исполнено, антимонопольный орган примет решение о дальнейших действиях в предусмотренные Законом о защите конкуренции сроки — в течение 10 дней», — говорится в сообщении регулятора.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что речь идёт о требовании ФАС от февраля 2021 года. Регулятор обязал компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дал месяц на исполнение решения. Тогда в «Яндексе» говорили, что не согласны с решением: некоторые требования органа уже реализованы в поиске.

«Мы в диалоге с ФАС и прорабатываем дальнейшие шаги. Это требует больше времени, поэтому мы подали ходатайство о переносе сроков на один месяц», — сообщили vc.ru в «Яндексе».

В августе 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В марте эти и другие компании подписали открытое письмо, в котором потребовали от поисковика выполнить решение регулятора.