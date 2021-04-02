C 1 января вступил в силу налоговый манёвр для ИТ-отрасли — снижает ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

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Крупные компании провели реструктуризацию бизнеса и выделили ИТ-подразделения в отдельные юрлица, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснил «Ъ», несколько IT-компаний, аффилированных с непрофильным крупным бизнесом, решили получить льготы по введённому с 1 января налоговому маневру. Среди них — «Билайн», МТС, «Почта России», «Росатом» и «Сбер».

В реестре аккредитованных при Минцифры компаний значатся «Вымпелком-Информационные технологии» (учреждена в январе), «Почта Диджитал», центр искусственного интеллекта МТС, МТС-ИТ и подконтрольная ей «МТС Лаб» (учреждены в декабре 2020 года), «Сбербанк-Сервис» и «Русатом — цифровые решения» (отвечает за реализацию проектов «Росатома» в цифровой экономике).

В «Билайне» пояснили, что новая компания займется разработкой ПО для собственных нужд и других компаний материнского холдинга Veon. Её продукты могут продавать и другим операторам, допустили в «Билайне».

Возможность получения налоговых льгот в компании комментировать не стали. В МТС отказались от комментариев, в «Росатоме», Сбербанке и «Почте России» не ответили на запросы издания. В декабре 2020 года в «Почте» признавали, что «самостоятельный статус позволит компании претендовать на использование налоговых льгот», пишет «Ъ».

Опрошенные изданием эксперты считают, что вывод ИТ-подразделений в самостоятельные компании связан с заинтересованностью компаний в налоговых льготах.

Компаниям, которые хотят выделить ИТ-подразделения, нужно иметь и бизнес-причины для этого, чтобы налоговики не могли предъявить компаниям претензии в получении необоснованной выгоды, отметила партнер PwC в России по направлению «Налоговые услуги» Наталья Возианова.

Получение налоговых льгот должно иметь деловую цель, а операции — носить реальный характер, подтвердила эксперт Moscow Digital School Екатерина Коретникова