Право
Евгения Евсеева

Суд в Калифорнии отказался рассматривать иск Lynwood Investments к nginx и основателям веб-сервера Статьи редакции

В России дело уже закрыли в 2020 году.

  • С решением суда Северного округа Калифорнии от 25 марта ознакомился «Коммерсантъ». Согласно ему, иск Lynwood к владельцу nginx американской F5 Networks, самой nginx, её сооснователям Игорю Сысоеву и Максиму Коновалову, а также инвестировавшим в компанию Runa Capital и E.Ventures оставили без рассмотрения.
  • У Lynwood есть 30 дней на то, чтобы дополнить требования, следует из решения суда. В компании утверждают, что иск не оставили без рассмотрения — просто ещё не приняли финальное решение: «Судья говорит только о сроках давности для подачи иска, не затрагивая на этом этапе оценку позиции истца по существу, в которой истец абсолютно уверен».
  • Суд отклонил требования Lynwood сразу по нескольким основаниям, говорят опрошенные «Ъ» юристы. Cуд назвал нарушения «несвоевременными», так как они произошли в 2011 году, говорит специальный советник Pen & Paper Сергей Гландин. Кроме того, суд счел обвинения в мошенничестве недостаточно обоснованными по стандартам американского права.
  • F5 Networks купила nginx в мае 2019 года за $670 млн, а в декабре Rambler Group заявила о правах на nginx. Один из основателей Игорь Сысоев занимался разработкой веб-вервиса во время работы в Rambler, утверждала компания.
  • 24 апреля после вмешательства «Сбера» Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и передала права требований Lynwood Investments, которая связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом. В России дело закрыли — следствие не получило никаких доказательств вины Сысоева.
  • 10 июня 2020 года кипрская компания Lynwood Investments подала в окружной суд Калифорнии иск к покупателям компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx.
«Обвинения абсурдны, иск составлен с фатальными…
В России уголовное дело nginx закрыли за отсутствием состава преступления, но стороны продолжают…
vc.ru

#новость #nginx #делоnginx

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