В октябре 2020 года на них завели уголовное дело из-за покушения на бывшего гендиректора Вячеслава Симоненко.

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Следственный комитет России по Москве освободил из-под стражи совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова из-за отсутствия законных оснований для содержания в СИЗО, сообщил vc.ru их адвокат Георгий Поспелов. Оснований для других мер пресечений также нет.

Олега Карчева освободили из СИЗО и поместили под домашний арест 6 февраля — срок его ареста заканчивается 23 апреля. Тогда же закончится срок содержания в СИЗО Бориса Левина.

Совладельцев компании Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по делу о покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в октябре 2020 года. Вместе с ними арестовали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина, который связан с компанией Абрамова, Мангутова и Карчева.

По словам Симоненко, в 2015 году неизвестные бросили в его дом две бутылки с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить и обошлось без жертв. Адвокат обвиняемых утверждает, что Симоненко сам инсценировал поджог дома, в котором его не было, чтобы привлечь совладельцев к уголовной ответственности и устроить рейдерский захват их бизнеса.