Право
Рая Хачатрян

Адвокат сообщил об освобождении совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — их обвиняют в покушении на убийство Статьи редакции

В октябре 2020 года на них завели уголовное дело из-за покушения на бывшего гендиректора Вячеслава Симоненко.

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Следственный комитет России по Москве освободил из-под стражи совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова из-за отсутствия законных оснований для содержания в СИЗО, сообщил vc.ru их адвокат Георгий Поспелов. Оснований для других мер пресечений также нет.

Олега Карчева освободили из СИЗО и поместили под домашний арест 6 февраля — срок его ареста заканчивается 23 апреля. Тогда же закончится срок содержания в СИЗО Бориса Левина.

Совладельцев компании Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по делу о покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в октябре 2020 года. Вместе с ними арестовали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина, который связан с компанией Абрамова, Мангутова и Карчева.

По словам Симоненко, в 2015 году неизвестные бросили в его дом две бутылки с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить и обошлось без жертв. Адвокат обвиняемых утверждает, что Симоненко сам инсценировал поджог дома, в котором его не было, чтобы привлечь совладельцев к уголовной ответственности и устроить рейдерский захват их бизнеса.

По словам адвоката, защита уже направила в правоохранительные органы заявления о возбуждении в отношении Симоненко уголовных дел по статьям вымогательство, клевета и заведомо ложные обвинения. Их рассмотрят после того, как закончится уголовное преследование совладельцев Merlion.

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vc.ru

#новость #merlion

6 6 комментариев
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Victor Kovalev

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Убийца - дворецкий.

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alex twit

0

Ничего не понял, было покушение или нет, но очень интересно

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Johnny Vorony

0
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boj Ko

0

На самом деле это где-то  говорит о главном, дело в том что если взять расслоение и сегментирование it бизнеса в Корее - южной естественно, там увидим не конкуренцию в чистом виде, а огромное количество симбиотических взаимодействий друг между другом и делегирование различных зон ответственности. Но никак не прямой конкуренции  и дикости как  мы видим из этой статьи. Тут играет факторт недоразвитости в целом  этого сегмента, и отсутствие гибкой законодательной базы которые не даёт образовываться монополиям в ИТ секторе экономики.
Для примера даже в один жилой дом новострой не могут зайти тремя провайдерами, так как этого мало по закону минимум 10 провайдеров и у каждого из провайдеров должен быть минимум 15-20 клиентов, а уже спустя 7 лет только  за счёт рыночных преимуществ и отчетом по качеству обслуживания от клиентов в доме может остаться только 1-2 провайдера. 
Поэтому ихним провайдерам приходится  деньги платить конкурентам чтобы те помогли им зайти на объект и вместе с ними создали эффективную конкуренцию. Это касается и антивирусов и crm-систем и другого всего. Таким образом конкуренты платят друг другу постоянно по собственной воле поддерживать друг друга деньгами и даже спасая друг друга от банкротства так как их потопят законами, если они останутся одни на рынке. Вот такая должна быть законодательная база, чтобы ваш конкурент боялся чтобы с вами что-то случилось не дай бог платил вам деньги приглашал в рестораны и покупал путевки.

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Ivan Kolyhalov

boj
0

Скрытая форма картельного сговора это, а не конкуренция. Фикция.

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Peter Skokov

0

Грамотно "тетя гера" сработала.
Это к вопросу "либералов" в правительстве.

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