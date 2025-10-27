Суд приговорил основателя ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам колонии по делу о мошенничестве

И штрафу в 1,5 млн рублей.Решение вынес Хамовнический суд Москвы, передают «Интерфакс», «РИА Новости» и РБК. Суд признал его виновным в изготовлении фиктивных платёжных поручений на сумму 424,2 млн рублей и хищении 535 тысяч рублей. Защита планирует обжаловать приговор.Суд также вынес решение по трём другим фигурантам. Сотрудникам ChronoPay Матвею Ведяшкину и Алексею Беляеву назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь лет со штрафом в 50 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно, директору «Вангуд» Надежде Акимовой — на шесть лет со штрафом 1 млн рублей.Никто из подсудимых вину не признал, отмечает РБК. Врублевский в феврале 2025 года зачитал в суде последнее слово, подготовленное с помощью ChatGPT: он заявил, что процесс построен на лжи, а в самом деле отсутствуют доказательства.К моменту вынесения приговора Врублевский провёл под стражей более трёх лет и семи месяцев — с марта 2022 года, пишет РБК со ссылкой на сторону защиты. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а затем — добавили обвинение в легализации преступных доходов, краже и неправомерном обороте средств платежей.По версии следствия, Врублевский с сообщниками обещали вознаграждение за участие в опросах или рыночные прогнозы, но крали средства под предлогом оплаты регистрации или комиссии.#новости