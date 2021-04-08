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Право
Рая Хачатрян

Адвокат сообщил об обысках у владельца Telegram-бота для «пробива» личных данных пользователей «Глаз Бога» Статьи редакции

Его увезли «какие-то люди в масках, предположительно, оперативники».

  • У владельца Telegram-бота «Глаз Бога», который распространяет личные данные россиян из открытых баз данных, проходили обыски, сообщил РБК адвокат Федор Сирош.
  • Он заявил, что по окончании обысков владельца бота, его доверителя, вывели из квартиры и увезли «какие-то люди в масках, предположительно, оперативники». «Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти», — сказал адвокат.
  • Издание обратилось в ГСУ СК по Москве и в МВД по Москве, а также в пресс-центр платформы «Глаз Бога».
  • В начале марта Роскомнадзор потребовал заблокировать ботов, которые распространяют личные данные пользователей. Регулятор заявил, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.
  • Через несколько дней Telegram удалил «Глаз Бога». Но спустя менее часа бот снова заработал по новому адресу.

#новость #telegram

3491 просмотров
40 40 комментариев
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Холден Колфилд

26

В этой стране только один орган может продавать данные других пользователей

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Alexandr Leibowitz

Холден
3

В комментариях наблюдаю даже не двойные стандарты, а биполярку какую-то. Людей возмущает, что персональными данными торгуют все кому не лень, и при этом защищают продавцов!

В этой стране только один орган может продавать данные других пользователей

Никто не может продавать данные в "этой стране". Тот факт, что среди госслужащих есть преступники, не означает, что то же самое можно делать всем остальным.

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Холден Колфилд

Alexandr
4

Ты даже не понял насколько много в моем комментарии иронии и сарказма

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Sergey Samoylov

Холден
–1

Та ни, в твоем комменте не сарказм и ирония, а методичка и работа по шаблону ...)))

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Холден Колфилд

Sergey
0

Постирония братик

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Sergey Samoylov

Холден
1

Да не брат ты мне...
Билеты покупать будешь? )))

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Холден Колфилд

Sergey
1

Большие города...

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Sergey

Холден
0

Та ни, уже гораздо меньше.
На 10-12 мильонов )))

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Sergey Samoylov

Холден
1

Сноуден не даст соврать? )))

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Alex Cox

18

Владелец был слишком самоуверенный, раз открыто все делал.

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Maxim Bureev

Alex
10

Ебак

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Артем Смирнов

Alex
4

Он же из открытых баз берёт? Значит есть апи. В чем нарушение не очень понятно.. посягнул на информационную монополию разве что.

Ответить

Alex Cox

Артем
1

Открытые базы в том плане, что они в интернете были найдены. Там данные из утечек всяких + вытащенные из сервисов, через узявимости и недоработки (не были лимитов по API, API позволял получить имя по номеру).

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Alex Alen

Alex
1

Тогда как сказал комментатор выше он действительно ебак. 

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Святослав Гусев

Alex
0

«Открытые базы», просто полученные незаконным путём не им, но он их использовал. Ему нужно было просто переделать проект, во что-то, как «rusprofile».

Ответить

Олег Петров

Alex
1

Почти уверен что это дроп

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svan svan

Alex
0

Хотели подключить им платежную форму в бота, но не успели. Санкции наложили. И да, ИП это дроп, не более.

Ответить

Иван Иванов

Alex
0

Вдруг это "председатель Зиц"?

Ответить

semen matrasov

Alex
0

безумству храбрых поем мы песню.
Зачем?

Ответить

Макс Лакостов

–1

Единственный нормальный бот в телеге был. Я им покупателей машины и арендаторов проверял. 

Ответить

Андрей Деревянко

Макс
16

А зачем покупателей машины проверять?)
Прост интересно

Ответить

роман долгополов

Андрей
18

Да ещё и стиральной

Ответить

Холден Колфилд

роман
0

И летающей

Ответить

Andrey Gulevskiy

Андрей
–1

Может маньяки и убийцы едут машину смотреть.Сейчас скачок обратно в 90-е,денег все меньше и меньше

Ответить

Alex Cox

Andrey
3

Да, представляю как глаз это выдает человека с именем "Маньяк Вася".

Ответить

Холден Колфилд

Andrey
–2

Лул

Ответить

Степан И.

Холден
3

Гугли убийство Ксении Каторгиной. Это не единичный случай, просто придали огласке.

Ответить

Евгений Зимненко

4

Пипец. Лучше бы своих сотрудников проверяли на предмет слива баз данных в сеть. А то, что не неделя то в сети очередная база всплывает, судя по новостям.

Ответить

Канищев Максим

2

Сейчас ему глаз на попу натянут

Ответить

Борис Б

2

Доверитель.

Первая новость про обыски, которая не вызывает отрицательных эмоций.

Ответить

Sasha Step

1

Уже
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и увезли его оттуда. Об этом журналистам сообщил его адвокат Федор Сирош.

Ответить

Илья Малофеев

Sasha
0

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога", после чего обогатили базы данных правоохранительных органов информацией, изъятой в ходе обыска, увеличив их размер в несколько раз.
"Монополия на распространение персональных данных должна оставаться в руках правоохранительных органов", - подытожила пресс-служба правоохранительных органов.

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Sergei Timofeyev

1

Хм... с 1.03.2021 парсинг ПДн даже открытых данных запрещён. )

Ответить

Иван Иванов

Sergei
0

Скиньте ссылочку? 

Раньше можно было отделаться мотивированным описанием парсинга данных и организацией работы оператора ПД.

Ответить

Сергей Смыков

0

Умный парень, но дурак. Будут Евгения на службу вербовать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Не вербовать, а прогибать. Не особо умный человек, раз себя прямо подставил.

Ответить

Роман Милованов

0

Крабский стучит лапками

Ответить

Dvesti50

0

Какой-то адвокат сообщил, что какого-то чувака по какой-то причине куда-то увезли какие-то люди. Очень содержательно, спасибо. 

Ответить

Trubin 🐜

–1

Ну надо же, ведь Паша Дуров и так прогнулся под заведомо незаконное требование Роскомнадзора и заблокировал тот бот и заодно кучу других. Но видимо этого оказалось недостаточно, для борьбы с пробивщиками подключили не только Дурова, но и следователей. 

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Саидакбар Убайдуллин

–6

t.me/Big_brother_see_you_bot
Тот самый глаз бога

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