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Адвокат сообщил об обысках у владельца Telegram-бота для «пробива» личных данных пользователей «Глаз Бога» Статьи редакции
Его увезли «какие-то люди в масках, предположительно, оперативники».
- У владельца Telegram-бота «Глаз Бога», который распространяет личные данные россиян из открытых баз данных, проходили обыски, сообщил РБК адвокат Федор Сирош.
- Он заявил, что по окончании обысков владельца бота, его доверителя, вывели из квартиры и увезли «какие-то люди в масках, предположительно, оперативники». «Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти», — сказал адвокат.
- Издание обратилось в ГСУ СК по Москве и в МВД по Москве, а также в пресс-центр платформы «Глаз Бога».
- В начале марта Роскомнадзор потребовал заблокировать ботов, которые распространяют личные данные пользователей. Регулятор заявил, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.
- Через несколько дней Telegram удалил «Глаз Бога». Но спустя менее часа бот снова заработал по новому адресу.
В этой стране только один орган может продавать данные других пользователей
В комментариях наблюдаю даже не двойные стандарты, а биполярку какую-то. Людей возмущает, что персональными данными торгуют все кому не лень, и при этом защищают продавцов!
В этой стране только один орган может продавать данные других пользователей
Никто не может продавать данные в "этой стране". Тот факт, что среди госслужащих есть преступники, не означает, что то же самое можно делать всем остальным.
Ты даже не понял насколько много в моем комментарии иронии и сарказма
Та ни, в твоем комменте не сарказм и ирония, а методичка и работа по шаблону ...)))
Постирония братик
Да не брат ты мне...
Билеты покупать будешь? )))
Большие города...
Владелец был слишком самоуверенный, раз открыто все делал.
Он же из открытых баз берёт? Значит есть апи. В чем нарушение не очень понятно.. посягнул на информационную монополию разве что.
«Открытые базы», просто полученные незаконным путём не им, но он их использовал. Ему нужно было просто переделать проект, во что-то, как «rusprofile».
Единственный нормальный бот в телеге был. Я им покупателей машины и арендаторов проверял.
А зачем покупателей машины проверять?)
Прост интересно
Да ещё и стиральной
Может маньяки и убийцы едут машину смотреть.Сейчас скачок обратно в 90-е,денег все меньше и меньше
Пипец. Лучше бы своих сотрудников проверяли на предмет слива баз данных в сеть. А то, что не неделя то в сети очередная база всплывает, судя по новостям.
Уже
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и увезли его оттуда. Об этом журналистам сообщил его адвокат Федор Сирош.
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога", после чего обогатили базы данных правоохранительных органов информацией, изъятой в ходе обыска, увеличив их размер в несколько раз.
"Монополия на распространение персональных данных должна оставаться в руках правоохранительных органов", - подытожила пресс-служба правоохранительных органов.
Хм... с 1.03.2021 парсинг ПДн даже открытых данных запрещён. )
Скиньте ссылочку?
Раньше можно было отделаться мотивированным описанием парсинга данных и организацией работы оператора ПД.
Умный парень, но дурак. Будут Евгения на службу вербовать.
Не вербовать, а прогибать. Не особо умный человек, раз себя прямо подставил.
Какой-то адвокат сообщил, что какого-то чувака по какой-то причине куда-то увезли какие-то люди. Очень содержательно, спасибо.
Ну надо же, ведь Паша Дуров и так прогнулся под заведомо незаконное требование Роскомнадзора и заблокировал тот бот и заодно кучу других. Но видимо этого оказалось недостаточно, для борьбы с пробивщиками подключили не только Дурова, но и следователей.
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