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Рая Хачатрян

РБК сообщил об обысках у владельца Telegram-бота для «пробива» личных данных пользователей «Глаз Бога» Статьи редакции

В начале марта Telegram удалил «Глаз Бога» по требованию Роскомнадзора.

  • У владельца Telegram-бота «Глаз Бога», который распространяет личные данные россиян из открытых баз данных, проходит обыск, сообщил РБК адвокат Федор Сирош.
  • Он заявил, что владелец бота — его заверитель, но других деталей не сообщил. «На данный момент у него происходит обыск. Но я только в пути, еду к нему», — сказал адвокат.
  • Издание обратилось в ГСУ СК по Москве и в МВД по Москве, а также в пресс-центр платформы «Глаз Бога».
  • В начале марта Роскомнадзор потребовал заблокировать ботов, которые распространяют личные данные пользователей. Регулятор заявил, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.
  • Через несколько дней Telegram удалил «Глаз Бога». Но спустя менее часа бот снова заработал по новому адресу.

#новость #telegram

564 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Alex Cox

6

Владелец был слишком самоуверенный, раз открыто все делал.

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Maxim Bureev

Alex
3

Ебак

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Олег Петров

Alex
0

Почти уверен что это дроп

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Артем Смирнов

Alex
0

Он же из открытых баз берёт? Значит есть апи. В чем нарушение не очень понятно.. посягнул на информационную монополию разве что.

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Холден Колфилд

5

В этой стране только один орган может продавать данные других пользователей

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Макс Лакостов

0

Единственный нормальный бот в телеге был. Я им покупателей машины и арендаторов проверял. 

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Андрей Деревянко

Макс
3

А зачем покупателей машины проверять?)
Прост интересно

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Евгений Зимненко

1

Пипец. Лучше бы своих сотрудников проверяли на предмет слива баз данных в сеть. А то, что не неделя то в сети очередная база всплывает, судя по новостям.

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Канищев Максим

0

Сейчас ему глаз на попу натянут

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Борис Б

0

Доверитель.

Первая новость про обыски, которая не вызывает отрицательных эмоций.

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Sasha Step

0

Уже
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и увезли его оттуда. Об этом журналистам сообщил его адвокат Федор Сирош.

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