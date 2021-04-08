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РБК сообщил об обысках у владельца Telegram-бота для «пробива» личных данных пользователей «Глаз Бога» Статьи редакции
В начале марта Telegram удалил «Глаз Бога» по требованию Роскомнадзора.
- У владельца Telegram-бота «Глаз Бога», который распространяет личные данные россиян из открытых баз данных, проходит обыск, сообщил РБК адвокат Федор Сирош.
- Он заявил, что владелец бота — его заверитель, но других деталей не сообщил. «На данный момент у него происходит обыск. Но я только в пути, еду к нему», — сказал адвокат.
- Издание обратилось в ГСУ СК по Москве и в МВД по Москве, а также в пресс-центр платформы «Глаз Бога».
- В начале марта Роскомнадзор потребовал заблокировать ботов, которые распространяют личные данные пользователей. Регулятор заявил, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.
- Через несколько дней Telegram удалил «Глаз Бога». Но спустя менее часа бот снова заработал по новому адресу.
Владелец был слишком самоуверенный, раз открыто все делал.
Он же из открытых баз берёт? Значит есть апи. В чем нарушение не очень понятно.. посягнул на информационную монополию разве что.
В этой стране только один орган может продавать данные других пользователей
Единственный нормальный бот в телеге был. Я им покупателей машины и арендаторов проверял.
Пипец. Лучше бы своих сотрудников проверяли на предмет слива баз данных в сеть. А то, что не неделя то в сети очередная база всплывает, судя по новостям.
Уже
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и увезли его оттуда. Об этом журналистам сообщил его адвокат Федор Сирош.
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