Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор коллектору о незаконном взыскании долга

Мужчине назначили штраф в 300 тысяч рублей.Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Предварительное расследование по ч.1 ст.172.4 УК проводили в Оренбургской области. В полицию обратился директор одной из компаний Оренбурга.С ним связался «специалист по взысканию просроченной задолженности» и сообщил, что один из сотрудников имеет долги по кредитам и указал своего руководителя в качестве поручителя. Затем злоумышленник начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких в случае неуплаты.Полиция задержала 38-летнего жителя Краснодара — сотрудника коллекторской организации. Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Максимальное наказание по ч.1 ст. 172.4 УК — штраф в 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для коллекторов за применение насилия или угрозы в 2023 году. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья, совершённое организованной группой или в особо крупном размере грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей.#новости