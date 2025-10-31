Популярное
Таня Боброва
Право

Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор коллектору о незаконном взыскании долга

Мужчине назначили штраф в 300 тысяч рублей.

  • Суд в Краснодаре вынес первый в России приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
  • Предварительное расследование по ч.1 ст.172.4 УК проводили в Оренбургской области. В полицию обратился директор одной из компаний Оренбурга.
  • С ним связался «специалист по взысканию просроченной задолженности» и сообщил, что один из сотрудников имеет долги по кредитам и указал своего руководителя в качестве поручителя. Затем злоумышленник начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких в случае неуплаты.
  • Полиция задержала 38-летнего жителя Краснодара — сотрудника коллекторской организации. Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Максимальное наказание по ч.1 ст. 172.4 УК — штраф в 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для коллекторов за применение насилия или угрозы в 2023 году. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья, совершённое организованной группой или в особо крупном размере грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей.

