Бизнес раскритиковал проект постановления правительства о работе системы «Антифрод» за неопределённость требований, оценочные формулировки и потенциальные издержки

Пакет законов о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, который среди прочего предполагает создание системы «Антифрод», приняли весной 2025 года. Она должна заработать к 1 марта 2026 года на платформе «Гостех». Планирует, что через неё госорганы, банки, операторы, маркетплейсы и классифайды будут обмениваться данными о действиях мошенников.