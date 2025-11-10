Бизнес раскритиковал проект постановления правительства о работе системы «Антифрод» за неопределённость требований, оценочные формулировки и потенциальные издержки

В Минцифры пообещали учесть замечания. Пакет законов о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, который среди прочего предполагает создание системы «Антифрод», приняли весной 2025 года. Она должна заработать к 1 марта 2026 года на платформе «Гостех». Планирует, что через неё госорганы, банки, операторы, маркетплейсы и классифайды будут обмениваться данными о действиях мошенников.Отзыв на проект постановления правительства подготовила Ассоциация больших данных (АБД), куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Газпромбанк», «Т-Банк», «Точка Банк», ВТБ, «Мегафон», «Ростелеком», «Билайн», МТС, «Авито», HeadHunter и другие компании. С документом ознакомилось Forbes.Бизнес указывает, что из проекта не ясно, какие именно данные, кто и когда должен передавать в систему «Антифрод». В нём содержатся только общие сведения, которые планируют собирать: номера мошенников, информацию о преступлениях, а также «о ресурсах, распространяющих сообщения, направленные на введение в заблуждение».Минцифры и правкомиссия по цифровому развитию будут составлять перечень необходимых данных по каждому из сценариев преступлений. В АБД считают, что такой подход лишает участников системы возможности «заблаговременно подготовиться к исполнению обязанностей и создает правовую неопределенность».Кроме того, представители бизнеса отмечают, что проект содержит оценочные формулировки — например, «информация, направленная на введение в заблуждение», «угроза причинения имущественного ущерба и получения неправомерного доступа». Они создают риск необоснованных блокировок и злоупотреблений.Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи, которая также направила отзыв на проект постановления, считает, что бизнесу фактически предлагают самостоятельно «выявлять признаки совершения противоправных деяний», хотя такие полномочия и экспертиза есть только у правоохранительных органов.В Минцифры заявили Forbes, что рассмотрят позицию бизнеса. Близкий к министерству источник издания отметил, что у ведомства на данный момент «нет понимания», как будет работать система «Антифрод» и строиться её взаимодействие с участниками: «Поэтому проект постановления просто закладывает процедуру, не приводя никакой конкретики».#новости