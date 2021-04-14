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Правительство планирует разработать приложение «Госдоки» для замены бумажных документов на электронные — «Ведомости» Статьи редакции
Приложение позволит предъявлять до 30 видов документов, а на его разработку уйдёт 1,3 млрд рублей.
Приложение «Госдоки» разработают в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.
В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.
«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.
При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.
Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займется разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.
- В ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
- В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.
Могу создать такое со скидкой, за 1,2 млрд рублей✋🏻
Всё будет сделано качественно и безопасно, по всем стандартам защиты данных😉
Почему вы все считаете это тотальным распилом? 1.3 млрд на огромную систему которая будет хранить и предоставлять доступ к документам граждан не кажется такой завышенной суммой если учитывать:
1. Разработку приложения
2. Разработка веб версии
С огромным количеством интеграций с уже существующими системами данных.
3. Инфраструктура, в том числе хранилища данных
4. Системы защиты данных
5. Поддержка
Потому что так уже было и в Роскосмосе и мега проекты от Ростелекома, которые так и не воплотились в жизень))
потому что по факту эту огромную систему сделают полтора человека за 1 млн, а остальное исчезнет в неизвестном направлении
Так то деньги норм, даже маловато. А распилом считают, наверное потому что скорее всего попилят и получится приложение госуслуг в первые годы работы.
Все эти системы у нас делают спустя рукава.
До сих пор, в некоторых МФЦ, к примеру, можно услышать фразу от полиционера, мол езжайте по прописке паспорт восстанавливать.
Это конечно очень мега круто.
Но.
Миллиард на что?
На аквадискотеку
Могли бы уже открыто себе башлять, кто их остановит?
«Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ)
Кто-то, помнится, говнился на аббревиатуру БДИПЧ, а сам-то
А если меня гаишник остановит, а моя мобилка села, как я ему предьявлю свой цифровой профиль?)
Тогда придется делать чипы ! И тут вариант - чипироваться м сделать мультипасс как в 5 элементе... сколько они там тратят на бумагу и сколько тратить придется на чипы, пластик и т.д. ?
Как раз для этого и собирают биометрию, чтобы в любом виде тебя опознать.
Так в том и вопрос, как ты докажешь без чипа, что ты это ты? Вот тормознули тебя где нибудь на трассе пенза-копейск, инета нет, мобила села- все, как ты будешь доказывать?
Не, ну если Пенза-Копейск, то тогда только в отделение! Все будет оговорено! )))
А как же госуслуги ?
Я так понял, что "Госдоки" - это типо Кошелька тиньковского. Наверное, будет какой-нибудь QR-код, который нужно будет показать вместо реального документа.
Нееее, ну так не интересно! А как же увлекательные квесты со сканами? Теперь придётся скриншоты распечатывать?
А затем "Национальная инновационная система" закажет за половину стоимости у каких-нибудь Napoleon IT, которые, конечно, сделают хороший продукт.
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Много где вместе с оригиналами документов требуют ксерокопии. Отксерить приложение это ноу-хау. Считаю, что цена слишком низкая.
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