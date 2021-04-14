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Право
Евгения Евсеева

Правительство планирует разработать приложение «Госдоки» для замены бумажных документов на электронные — «Ведомости» Статьи редакции

Приложение позволит предъявлять до 30 видов документов, а на его разработку уйдёт 1,3 млрд рублей.

41 41 комментарий
1773 просмотров

Приложение «Госдоки» разработают в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.

В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.

При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.

Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займется разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.

  • В ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
  • В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.

#новость

41 41 комментарий
16
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41 комментарий
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Максим Ходосевич

12

Могу создать такое со скидкой, за 1,2 млрд рублей✋🏻
Всё будет сделано качественно и безопасно, по всем стандартам защиты данных😉

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Mamontov Igor

5

Почему вы все считаете это тотальным распилом? 1.3 млрд на огромную систему которая будет хранить и предоставлять доступ к документам граждан не кажется такой завышенной суммой если учитывать:
1. Разработку приложения
2. Разработка веб версии
С огромным количеством интеграций с уже существующими системами данных.
3. Инфраструктура, в том числе хранилища данных
4. Системы защиты данных
5. Поддержка 

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Павел Логинов

Mamontov
5

Потому что мы в России

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Степан Степан

Mamontov
2

Потому что так уже было и в Роскосмосе и мега проекты от Ростелекома, которые так и не воплотились в жизень))

Ответить

Павел Квасов

Mamontov
1

потому что по факту эту огромную систему сделают полтора человека за 1 млн, а остальное исчезнет в неизвестном направлении

Ответить

Даниил В

Mamontov
0

Так то деньги норм, даже маловато. А распилом считают, наверное потому что скорее всего попилят и получится приложение госуслуг в первые годы работы.
Все эти системы у нас делают спустя рукава.
До сих пор, в некоторых МФЦ, к примеру, можно услышать фразу от полиционера, мол езжайте по прописке паспорт восстанавливать.

Ответить

Andre Macareno

7

Гос

Ответить

Михаил Набоков

2

Это конечно очень мега круто.
Но.
Миллиард на что?

Ответить

Георгий свет Ясонович

Михаил
3

На аквадискотеку

Ответить

Михаил Набоков

Георгий
0

Могли бы уже открыто себе башлять, кто их остановит?

Ответить

greg chudnoff

Михаил
1

Так и башляют. Открыто. Потому что никто не останавливает

Ответить

Иван Шеметов

Михаил
0

Я не силен в Айти, но цена адекватная или нет? 

Ответить

Олег Миронов

1

Очень интересно , но все просрете наверное как всегда.

Ответить

greg chudnoff

1

 «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ)

Кто-то, помнится, говнился на аббревиатуру БДИПЧ, а сам-то

Ответить

Ivan Ratnikov

greg
1

А если заменить Цифровой на Общий получится ОПГ)))

Ответить

Полина Купанина

greg
1

БДИПЧ не так страшно https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw

Ответить

Yury Kotov

0

Название 🔥

Ответить

Степан Степан

0

А если меня гаишник остановит, а моя мобилка села, как я ему предьявлю свой цифровой профиль?)
Тогда придется делать чипы ! И тут вариант - чипироваться м сделать мультипасс как в 5 элементе... сколько они там тратят на бумагу и сколько тратить придется на чипы, пластик и т.д. ?

Ответить

Alex Konin

Степан
1

Как раз для этого и собирают биометрию, чтобы в любом виде тебя опознать.

Ответить

Степан Степан

Alex
0

Так в том и вопрос, как ты докажешь без чипа, что ты это ты? Вот тормознули тебя где нибудь на трассе пенза-копейск, инета нет, мобила села- все, как ты будешь доказывать?

Ответить

Феттучини с

Степан
0

Не, ну если Пенза-Копейск, то тогда только в отделение! Все будет оговорено! )))

Ответить

Marat Biktashev

Степан
0

Мент даст павербанк прикурить твою севшую мобилу

Ответить

Giorgos Rusakov

0

А как же госуслуги ?

Ответить

Илья Мишин

Giorgos
0

Услуги и документы Карл

Ответить

new_comment

Giorgos
0

Я так понял, что "Госдоки" - это типо Кошелька тиньковского. Наверное, будет какой-нибудь QR-код, который нужно будет показать вместо реального документа.

Ответить

greg chudnoff

0

Вот сцуки. Лучше бы снизили количество документов...

Ответить

Иван Орлов

0

Нееее, ну так не интересно! А как же увлекательные квесты со сканами? Теперь придётся скриншоты распечатывать?

Ответить

KINCH

0

А затем "Национальная инновационная система" закажет за половину стоимости у каких-нибудь Napoleon IT, которые, конечно, сделают хороший продукт.

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Abul Siddiq

0

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Евгений Лукин

0

Звучит как ‘Госдолги’

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Эдуард Миниахметов

0

Много где вместе с оригиналами документов требуют ксерокопии. Отксерить приложение это ноу-хау. Считаю, что цена слишком низкая.

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Abul Siddiq

0

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Rownie

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Нужно чтобы еще кое кто запустил портал "Вещдоки"

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