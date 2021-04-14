Приложение позволит предъявлять до 30 видов документов, а на его разработку уйдёт 1,3 млрд рублей.

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Приложение «Госдоки» разработают в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.

В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.

При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.

Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займется разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.