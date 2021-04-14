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Правительство планирует создать приложение «Госдоки» для замены бумажных документов электронными — «Ведомости» Статьи редакции
Приложение позволит предъявлять до 30 видов документов, а на его разработку уйдёт 1,3 млрд рублей.
Приложение «Госдоки» разработают в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.
В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.
«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.
При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.
Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займется разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.
- В ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
- В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.
Почему вы все считаете это тотальным распилом? 1.3 млрд на огромную систему которая будет хранить и предоставлять доступ к документам граждан не кажется такой завышенной суммой если учитывать:
1. Разработку приложения
2. Разработка веб версии
С огромным количеством интеграций с уже существующими системами данных.
3. Инфраструктура, в том числе хранилища данных
4. Системы защиты данных
5. Поддержка
Потому что мы в России
В других странах тоже пилят и немало, наивный, прекращай жить в мире розовых пони.
Но... но ведь в голливудских фильмах не пилят. А если и пилят, то это «художественный вымысел».
Sopranos, The Wire. Там показаны масштабы коррупции на всех уровнях.
потому что по факту эту огромную систему сделают полтора человека за 1 млн, а остальное исчезнет в неизвестном направлении
Это потому что ты этим проектом занимаешься и ты судишь по себе?
Я успел поработать в одном крупном IT подрядчике, который сидит на гос. заказах и скажу что господин выше нагло врёт! Конечно же всё не так как он говорит, на самом деле делают в среднем 5 человек и миллионов никаких не 1 а все 10, да что там десять 20 или 30 даже бывает.
А ты написал заявление на своего работодателя за то, что он нарушает закон или боялся пойти по статье «соучастие» и теперь обвиняешь в распиле государство, а не своего «крупного IT подрядчика»?
В вашем сообщении бред и провокации через слово, как вам это удаётся? Где я кого обвинил? Я сказал что видел как и из чего делаются эти "мегапроекты". Но это только раз, всякие "заявляения" и "соучастие" даже разбирать не буду, так как сомневаюсь что вы вообще понимаете что говорите.
В гос. тендерах почему-то до сих пор не пишут размер отката и заранее не говорят кому отдали заказ, что делает их использование неудобным. А так бы заходишь такой смотришь, ага, откат 40 вот эти ребята будут делать - сервис.
Потому что так уже было и в Роскосмосе и мега проекты от Ростелекома, которые так и не воплотились в жизень))
Не обращайте внимания. Большинство обывателей считают что любая программа сопоставима по сложности разработки с косынкой или калькулятором. Никто из них никогда не верстал бюджеты на разработку чего бы то ни было.
Да даже по этой сумме, потому что найдут дельцов уровнем гораздо ниже рынка.
Трудно схемы осознавать? :) Пилят на всех уровнях, схемы одни. Работу на миллион, в итоге выполняют субподряды по паре тысяч, с соответствующим уровнем)
Обычно конкурс выигрывает аффелированная контора, которая делится частью с чиновником, оставшуюся уже распределяют.
Это не знаю как нужно быть незнакомым с рынком разработки, чтобы считать что эта работа может стоить миллион
Учитывая что зарплата профессионального столичного программиста идёт от 300 тыс
И заметная статья расходов там - инфраструктура. Такую систему мало сделать, надо чтобы она и каждый день для всех работала
Неопределенный
А зачем им нужен профессиональный программист, если можно взять Джуна и жить так? А работать система как-нибудь будет, молитвами нашими так сказать.
Так то деньги норм, даже маловато. А распилом считают, наверное потому что скорее всего попилят и получится приложение госуслуг в первые годы работы.
Все эти системы у нас делают спустя рукава.
До сих пор, в некоторых МФЦ, к примеру, можно услышать фразу от полиционера, мол езжайте по прописке паспорт восстанавливать.
Что в системе огромного? 3 фрилансера с украины сделают 😅. Огромной там может быть объем данных, да и то не факт. Перемножь количество населения на количество документов + среднегодовое количество запросов к ним.
Любая соцсеть более масштабный продукт, который изначально пилится энтузиастами, а потом продается фейсбуку.
На 3,4,5 пункты будут отдельные тендеры. Поэтому на 1 и 2 многовато 1,3 ярда. Распил имхо.
Могу создать такое со скидкой, за 1,2 млрд рублей✋🏻
Всё будет сделано качественно и безопасно, по всем стандартам защиты данных😉
1.1 могу, кто меньше?
Это конечно очень мега круто.
Но.
Миллиард на что?
На аквадискотеку
Могли бы уже открыто себе башлять, кто их остановит?
Я не силен в Айти, но цена адекватная или нет?
это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.
Лучше пусть стырят этот миллиард, чем 5
Нужно чтобы еще кое кто запустил портал "Вещдоки"
со встроенной функцией похищения и уничтожения вещдоков для опричников и псов царя
«Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ)
Кто-то, помнится, говнился на аббревиатуру БДИПЧ, а сам-то
Зачем вообще в эпоху блокчейна нужны документы? Вполне достаточно 1 айди и таблицы в бд, в которую занесены все данные по тебе, что у тебя разрешено, а что нет, что тебе принадлежит, и т.д. У каждого гос органа есть доступ только к своему блоку информации. Больше ничего и не надо.
А если меня гаишник остановит, а моя мобилка села, как я ему предьявлю свой цифровой профиль?)
Тогда придется делать чипы ! И тут вариант - чипироваться м сделать мультипасс как в 5 элементе... сколько они там тратят на бумагу и сколько тратить придется на чипы, пластик и т.д. ?
Как раз для этого и собирают биометрию, чтобы в любом виде тебя опознать.
Так в том и вопрос, как ты докажешь без чипа, что ты это ты? Вот тормознули тебя где нибудь на трассе пенза-копейск, инета нет, мобила села- все, как ты будешь доказывать?
Кровь возьмут на анализ (на месте))))
Не, ну если Пенза-Копейск, то тогда только в отделение! Все будет оговорено! )))
Запишешь номер и серии всех электронных документов на листочке и будешь таскать с собой тогда
А как же госуслуги ?
Я так понял, что "Госдоки" - это типо Кошелька тиньковского. Наверное, будет какой-нибудь QR-код, который нужно будет показать вместо реального документа.
А затем "Национальная инновационная система" закажет за половину стоимости у каких-нибудь Napoleon IT, которые, конечно, сделают хороший продукт.
Осталось понять, как доказывать, что я этими гос.доками не пользовался, а квартиру переписали с их использованием
Много где вместе с оригиналами документов требуют ксерокопии. Отксерить приложение это ноу-хау. Считаю, что цена слишком низкая.
Может просто сделать УИЧ ( уникальный идентификатор человека) и уже только по нему видны статусы ( права есть, Страховка и тп, как за бугром) зачем куча документов? Просто один номер и статусы и туда же рейтинг гражданина :) и его счета и прочее. Надо упрощать систему а не усложнять.
Чем будет отличие от ИНН и СНИЛС, они также уникальные? И уже существуют.
Межведомственное взаимодействие происходит по СНИЛС чаще всего.
"Сбер", "доки"...что дальше? "Наградная волына"? "Лицензия на производство бухла"? "Вызвать шнурков в школу".
Нееее, ну так не интересно! А как же увлекательные квесты со сканами? Теперь придётся скриншоты распечатывать?
Два варианта: либо информация неполная, причем скрыто больше чем рассказано, либо это очередное прожектерство, коих было уже немало.
Гипотетически идея прекрасная, но вот статистику (для начала) авторы идеи смотрели?
Что, у каждого, буквально у каждого россиянина с 18-ти лет есть смартфон? :) У большинства конечно есть, но что делать с меньшинством? Это важно в ключе отмены бумажных доков. Ситуация "бумажные потерял, смартфона отродясь не было, дайте новые бумажные!" как будет решаться? Подарком каждому гражданину госсмартфона? :):) Ну и по цепочке можно еще массу смежных проблем найти.
Но и профит ощутимый, как для государства и населения в целом, так и для товарища майора :)
А тебе и не надо смартфон иметь, назвал свои данные, сотрудник в базе пробил и все. Паспорт только покажи, что ты это ты
Тогда зачем создавать эти госдоки, если и сейчас можно просто паспорт показать, а дальше пусть сотрудник по базам пробивает сам?
То что вы говорите- это единая база данных всех госучреждений. Но ведь в статье о другом говориться- о приложении для замены бумажных документов.
По крайней мере я так понял.
Как тут вообще без ТЗ или внятного концепта собираются стоимость ПО оценить? Эксперты мамкины
В целом, поддерживаю, наверное, будет удобно. Другой вопрос, что права, например, могут понадобиться заграницей и в любом случае придется иметь с собой физическую копию.
еще одна база откуда будут лить документы, а в итоге идентификация будет по телефону...
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У меня есть одно важное опасение:
Получается раньше чтобы пробить человека нужно было занести отдельно коррумпированным сотрудникам в N разных ведомств, а теперь в одно?
1,3 млрд это только в начале. Еще столько же млрд (а может больше) вытащат доп. соглашениями. Многоходовочка ))))
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