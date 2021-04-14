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Евгения Евсеева

Правительство планирует создать приложение «Госдоки» для замены бумажных документов электронными — «Ведомости» Статьи редакции

Приложение позволит предъявлять до 30 видов документов, а на его разработку уйдёт 1,3 млрд рублей.

78 78 комментариев
3091 просмотров

Приложение «Госдоки» разработают в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект.

В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минцифры.

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.

При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.

Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займется разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.

  • В ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
  • В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.

#новость

78 78 комментариев
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78 комментариев
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Mamontov Igor

26

Почему вы все считаете это тотальным распилом? 1.3 млрд на огромную систему которая будет хранить и предоставлять доступ к документам граждан не кажется такой завышенной суммой если учитывать:
1. Разработку приложения
2. Разработка веб версии
С огромным количеством интеграций с уже существующими системами данных.
3. Инфраструктура, в том числе хранилища данных
4. Системы защиты данных
5. Поддержка 

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Павел Логинов

Mamontov
23

Потому что мы в России

Ответить

Connecting Ppl

Павел
5

В других странах тоже пилят и немало, наивный, прекращай жить в мире розовых пони.

Ответить

Eugene Yuryev

Connect…
2

Но... но ведь в голливудских фильмах не пилят. А если и пилят, то это «художественный вымысел».

Ответить

Ware Wow

Eugene
1

В американском кино и пилят, и убивают, наркотики подкидывают, и коррупция на всех уровнях, от полиции, до правительства. Жанр фантастики наверно... Понавыдумывают...

Ответить

Igor Filippov

Eugene
0

Sopranos, The Wire. Там показаны масштабы коррупции на всех уровнях. 

Ответить

Павел Квасов

Mamontov
9

потому что по факту эту огромную систему сделают полтора человека за 1 млн, а остальное исчезнет в неизвестном направлении

Ответить

Eugene Yuryev

Павел
3

Это потому что ты этим проектом занимаешься и ты судишь по себе?

Ответить

ЯжПрограммист

Eugene
3

Я успел поработать в одном крупном IT подрядчике, который сидит на гос. заказах и скажу что господин выше нагло врёт! Конечно же всё не так как он говорит, на самом деле делают в среднем 5 человек и миллионов никаких не 1 а все 10, да что там десять 20 или 30 даже бывает.

Ответить

Eugene Yuryev

ЯжПрогр…
0

А ты написал заявление на своего работодателя за то, что он нарушает закон или боялся пойти по статье «соучастие» и теперь обвиняешь в распиле государство, а не своего «крупного IT подрядчика»?

Ответить

ЯжПрограммист

Eugene
0

В вашем сообщении бред и провокации через слово, как вам это удаётся? Где я кого обвинил? Я сказал что видел как и из чего делаются эти "мегапроекты". Но это только раз, всякие "заявляения" и "соучастие" даже разбирать не буду, так как сомневаюсь что вы вообще понимаете что говорите.

Ответить

Ware Wow

Павел
0

Ну так главное результат. Если это тендер просто, то наверно маржа дело уже исполнителя.

Ответить

ЯжПрограммист

Ware
1

В гос. тендерах почему-то до сих пор не пишут размер отката и заранее не говорят кому отдали заказ, что делает их использование неудобным. А так бы заходишь такой смотришь, ага, откат 40 вот эти ребята будут делать - сервис. 

Ответить

Степан Степан

Mamontov
7

Потому что так уже было и в Роскосмосе и мега проекты от Ростелекома, которые так и не воплотились в жизень))

Ответить

Николай Демидов

Mamontov
3

Не обращайте внимания. Большинство обывателей считают что любая программа сопоставима по сложности разработки с косынкой или калькулятором. Никто из них никогда не верстал бюджеты на разработку чего бы то ни было.

Ответить

Артём Лисин

Mamontov
2

Да даже по этой сумме, потому что найдут дельцов уровнем гораздо ниже рынка.
Трудно схемы осознавать? :) Пилят на всех уровнях, схемы одни. Работу на миллион, в итоге выполняют субподряды по паре тысяч, с соответствующим уровнем) 
Обычно конкурс выигрывает аффелированная контора, которая делится частью с чиновником, оставшуюся уже распределяют. 

Ответить

Семен Смирнов

Артём
1

Это не знаю как нужно быть незнакомым с рынком разработки, чтобы считать что эта работа может стоить миллион

Учитывая что зарплата профессионального столичного программиста идёт от 300 тыс

И заметная статья расходов там - инфраструктура. Такую систему мало сделать, надо чтобы она и каждый день для всех работала

Ответить

Неопределенный

Семен
0

А зачем им нужен профессиональный программист, если можно взять Джуна и жить так? А работать система как-нибудь будет, молитвами нашими так сказать.

Ответить

Даниил В

Mamontov
2

Так то деньги норм, даже маловато. А распилом считают, наверное потому что скорее всего попилят и получится приложение госуслуг в первые годы работы.
Все эти системы у нас делают спустя рукава.
До сих пор, в некоторых МФЦ, к примеру, можно услышать фразу от полиционера, мол езжайте по прописке паспорт восстанавливать.

Ответить

Blackrock

Даниил
1

В МФЦ полицейские не сидят...

Ответить

Дмитрий Пелипас

Mamontov
0

Что в системе огромного? 3 фрилансера с украины сделают 😅. Огромной там может быть объем данных, да и то не факт. Перемножь количество населения на количество документов + среднегодовое количество запросов к ним.
Любая соцсеть более масштабный продукт, который изначально пилится энтузиастами, а потом продается фейсбуку.

Ответить

Arkadiy K

Дмитрий
1

Ну вообще это замена реальным документам для более 100 миллионов человек. То есть как минимум должны быть предусмотрены системы защиты, и проработаны сценарии 'что случится, если...'
А также вся эта хрень должна быть качественно оттестирована в различных ситуациях.

Ответить

Анатолий Б.

Mamontov
0

На 3,4,5 пункты будут отдельные тендеры. Поэтому на 1 и 2 многовато 1,3 ярда. Распил имхо.

Ответить

Igor Filippov

Mamontov
0

Потому что здесь полно людей с жизненной позицией старой бабки.

Ответить

Максим Ходосевич

18

Могу создать такое со скидкой, за 1,2 млрд рублей✋🏻
Всё будет сделано качественно и безопасно, по всем стандартам защиты данных😉

Ответить

Aleksey Murashko

Максим
1

1.1 могу, кто меньше?

Ответить

Максим Ходосевич

Aleksey
1

Конкуренция блин.
Сделаю за 1 млрд☝🏻

Ответить

Алексей Бакеев

Максим
0

Кто меньше?))

Ответить

Andre Macareno

15

Гос

Ответить

Михаил Набоков

5

Это конечно очень мега круто.
Но.
Миллиард на что?

Ответить

Георгий свет Ясонович

Михаил
12

На аквадискотеку

Ответить

Михаил Набоков

Георгий
3

Могли бы уже открыто себе башлять, кто их остановит?

Ответить

greg chudnoff

Михаил
10

Так и башляют. Открыто. Потому что никто не останавливает

Ответить

Vladislav S

Михаил
1

на содержание маразматика старого во дворце

Ответить

Иван Шеметов

Михаил
0

Я не силен в Айти, но цена адекватная или нет? 

Ответить

Вадим Чиняев

Иван
3

хй знает, но эксперты выше уже оценили без техзадания, что нет ))

Ответить

Денис Демидов

Михаил
0

это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.

Лучше пусть стырят этот миллиард, чем 5

Ответить

greg chudnoff

6

Вот сцуки. Лучше бы снизили количество документов...

Ответить

Rownie

4

Нужно чтобы еще кое кто запустил портал "Вещдоки"

Ответить

Vladislav S

Rownie
3

со встроенной функцией похищения и уничтожения вещдоков для опричников и псов царя

Ответить

greg chudnoff

3

 «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ)

Кто-то, помнится, говнился на аббревиатуру БДИПЧ, а сам-то

Ответить

Ivan Ratnikov

greg
6

А если заменить Цифровой на Общий получится ОПГ)))

Ответить

Полина Купанина

greg
1

БДИПЧ не так страшно https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw

Ответить

Олег Миронов

3

Очень интересно , но все просрете наверное как всегда.

Ответить

Дмитрий Пелипас

3

Зачем вообще в эпоху блокчейна нужны документы? Вполне достаточно 1 айди и таблицы в бд, в которую занесены все данные по тебе, что у тебя разрешено, а что нет, что тебе принадлежит, и т.д. У каждого гос органа есть доступ только к своему блоку информации. Больше ничего и не надо.

Ответить

Степан Степан

2

А если меня гаишник остановит, а моя мобилка села, как я ему предьявлю свой цифровой профиль?)
Тогда придется делать чипы ! И тут вариант - чипироваться м сделать мультипасс как в 5 элементе... сколько они там тратят на бумагу и сколько тратить придется на чипы, пластик и т.д. ?

Ответить

Alex Konin

Степан
3

Как раз для этого и собирают биометрию, чтобы в любом виде тебя опознать.

Ответить

Степан Степан

Alex
0

Так в том и вопрос, как ты докажешь без чипа, что ты это ты? Вот тормознули тебя где нибудь на трассе пенза-копейск, инета нет, мобила села- все, как ты будешь доказывать?

Ответить

Василий Буров

Степан
2

Кровь возьмут на анализ (на месте))))

Ответить

Степан Степан

Василий
0

Надеюсь не из носа )

Ответить

Феттучини с

Степан
1

Не, ну если Пенза-Копейск, то тогда только в отделение! Все будет оговорено! )))

Ответить

Marat Biktashev

Степан
1

Мент даст павербанк прикурить твою севшую мобилу

Ответить

Семен Смирнов

Степан
0

По фото и голосу, или они тоже сядут?

Ответить

Sasha Guseinov

Степан
0

Запишешь номер и серии всех электронных документов на листочке и будешь таскать с собой тогда

Ответить

Green Base

1

Распил

Ответить

Giorgos Rusakov

2

А как же госуслуги ?

Ответить

Илья Мишин

Giorgos
0

Услуги и документы Карл

Ответить

new_comment

Giorgos
0

Я так понял, что "Госдоки" - это типо Кошелька тиньковского. Наверное, будет какой-нибудь QR-код, который нужно будет показать вместо реального документа.

Ответить

KINCH

2

А затем "Национальная инновационная система" закажет за половину стоимости у каких-нибудь Napoleon IT, которые, конечно, сделают хороший продукт.

Ответить

Игорь Протасов

2

Осталось понять, как доказывать, что я этими гос.доками не пользовался, а квартиру переписали с их использованием

Ответить

Евгений Лукин

1

Звучит как ‘Госдолги’

Ответить

Эдуард Миниахметов

1

Много где вместе с оригиналами документов требуют ксерокопии. Отксерить приложение это ноу-хау. Считаю, что цена слишком низкая.

Ответить

Ivan

1

Может просто сделать УИЧ ( уникальный идентификатор человека) и уже только по нему видны статусы ( права есть, Страховка и тп, как за бугром) зачем куча документов? Просто один номер и статусы и туда же рейтинг гражданина :) и его счета и прочее. Надо упрощать систему а не усложнять.

Ответить

Pavel Voronkov

Ivan
0

Чем будет отличие от ИНН и СНИЛС, они также уникальные? И уже существуют.
Межведомственное взаимодействие происходит по СНИЛС чаще всего.

Ответить

Александр Привалов

1

"Сбер", "доки"...что дальше? "Наградная волына"? "Лицензия на производство бухла"? "Вызвать шнурков в школу".

Ответить

Yury Kotov

0

Название 🔥

Ответить

Иван Орлов

0

Нееее, ну так не интересно! А как же увлекательные квесты со сканами? Теперь придётся скриншоты распечатывать?

Ответить

Andrew Koifman

0

Два варианта: либо информация неполная, причем скрыто больше чем рассказано, либо это очередное прожектерство, коих было уже немало.
Гипотетически идея прекрасная, но вот статистику (для начала) авторы идеи смотрели?
Что, у каждого, буквально у каждого россиянина с 18-ти лет есть смартфон? :)  У большинства конечно есть, но что делать с меньшинством? Это важно в ключе отмены бумажных доков. Ситуация "бумажные потерял, смартфона отродясь не было, дайте новые бумажные!" как будет решаться? Подарком каждому гражданину госсмартфона? :):) Ну и по цепочке можно еще массу смежных проблем найти.  
Но и профит ощутимый, как для государства и населения в целом, так и для товарища майора :)

 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Andrew
–1

А тебе и не надо смартфон иметь, назвал свои данные, сотрудник в базе пробил и все. Паспорт только покажи, что ты это ты

Ответить

Andrew Koifman

Дмитрий
0

Тогда зачем создавать эти госдоки, если и сейчас можно просто паспорт показать, а дальше пусть сотрудник по базам пробивает сам?
То что вы говорите- это единая база  данных всех госучреждений.  Но ведь в статье о другом говориться- о приложении для замены бумажных документов.
По крайней мере я так понял.

Ответить

Батин Воротила

0

*звуки пилы*

Ответить

Maxim Medvedev

0

Надеюсь, с безопасностью там будет все ок.

Ответить

Чтормит

0

Как тут вообще без ТЗ или внятного концепта собираются стоимость ПО оценить? Эксперты мамкины

Ответить

Leo Silaev

0

В целом, поддерживаю, наверное, будет удобно. Другой вопрос, что права, например, могут понадобиться заграницей и в любом случае придется иметь с собой физическую копию. 

Ответить

badResistor

0

еще одна база откуда будут лить документы, а в итоге идентификация будет по телефону...

Ответить

Комментарий удален

L A

0

У меня есть одно важное опасение:
Получается раньше чтобы пробить человека нужно было занести отдельно коррумпированным  сотрудникам в N разных ведомств, а теперь в  одно?

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Максат Алтынбаев

0

1,3 млрд это только в начале. Еще столько же млрд (а может больше) вытащат доп. соглашениями. Многоходовочка ))))

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Иван Шеметов

Abul
0

@Инспектор вечное сияние чистого разума 

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