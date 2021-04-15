серверов от Acer
Правительство и «Ростелеком» перезапустят Единую биометрическую систему — «Ъ» Статьи редакции
«Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года, чтобы получить биометрические данные 50 млн россиян. За три года с момента запуска удалось собрать данные 164 тысяч человек.
Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Компания вложит в перезапуск проекта 6,6 млрд рублей до 2030 года и планирует собрать биометрические данные примерно 50 млн россиян.
В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений.
Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удаленно подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.
По состоянию на февраль 2021 года в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян. Кроме банков, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в дальнейшем планируется «организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране».
Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, говорит источник «Ъ».
По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации». Эта компания учреждена 9 апреля 2021 года, 50% её структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».
В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнерстве с банками.
Как организуют сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.
За три года собрали 164 тысячи собрали..навесили лапшу что за 9 лет собирут 50 миллионов..и правительство отслюнявила 6,6 миллиардов! Профит))))
Для особо одаренных в статье несколько раз написали кто изначально вложит эти деньги, если не в курсе про концессию
Никто в здравом уме с их биометрией связываться не станет. Риски злоупотреблений огромны, а польза сомнительна.
А какие риски? Что можно сделать с биометрией такого, что нельзя с ксерокопией паспорта и миллионами камер на каждом углу?
ЕБС+ГИС=ЕБИС
Это все делается что бы ростелеком мог спокойно продавть биометрические данные. Интересно по подписке это будет или по штучно?
Блоги компаний
Показать еще