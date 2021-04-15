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Евгения Евсеева

Правительство и «Ростелеком» перезапустят Единую биометрическую систему — «Ъ» Статьи редакции

«Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года, чтобы получить биометрические данные 50 млн россиян. За три года с момента запуска удалось собрать данные 164 тысяч человек.

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Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Компания вложит в перезапуск проекта 6,6 млрд рублей до 2030 года и планирует собрать биометрические данные примерно 50 млн россиян.

В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений.

Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удаленно подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.

По состоянию на февраль 2021 года в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян. Кроме банков, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в дальнейшем планируется «организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране».

Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, говорит источник «Ъ».

По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации». Эта компания учреждена 9 апреля 2021 года, 50% её структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».

В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнерстве с банками.

Как организуют сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.

#новость #ростелеком #биометрия

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10 комментариев
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Никитка Хархардинов

14

За три года собрали 164 тысячи собрали..навесили лапшу что за 9 лет собирут 50 миллионов..и правительство отслюнявила 6,6 миллиардов! Профит))))

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Дмитрий

Никитка
2

Ща как новый закон введут о принудительной сдаче. Не сдал - карты и госуслуги аннулируем. 

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Ренат Зайдуллин

Никитка
0

Для особо одаренных в статье несколько раз написали кто изначально вложит эти деньги, если не в курсе про концессию 

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Mikhail Golik

9

Никто в здравом уме с их биометрией связываться не станет. Риски злоупотреблений огромны, а польза сомнительна.

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Станислав Назаров

Mikhail
1

А какие риски? Что можно сделать с биометрией такого, что нельзя с ксерокопией паспорта и миллионами камер на каждом углу? 

Ответить

alex twit

5

ЕБС+ГИС=ЕБИС

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Входной волк

alex
7

Дабы не было утечек:
 Защищённая Автоматизированная Единая Биометрическая Информационная Система

Ответить

alex twit

Входной
0

А мягкий знак украл коммерсантъ и сделал твердым, чтоб без палева

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Канищев Максим

1

Это все делается что бы ростелеком мог спокойно продавть биометрические данные. Интересно по подписке это будет или по штучно?

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Murat Oshroev

0

Всего 6 млрд? Там же такой объём работ надо сделать. 

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