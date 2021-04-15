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Евгения Евсеева

«Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года для сбора биометрии 50 млн россиян — «Ъ» Статьи редакции

За три года с момента запуска удалось собрать данные 164 тысяч человек.

28 28 комментариев
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Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Компания вложит в перезапуск проекта 6,6 млрд рублей до 2030 года и планирует собрать биометрические данные примерно 50 млн россиян.

В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений.

Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удаленно подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.

По состоянию на февраль 2021 года в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян. Кроме банков, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в дальнейшем планируется «организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране».

Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, говорит источник «Ъ».

По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации». Эта компания учреждена 9 апреля 2021 года, 50% её структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».

В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнерстве с банками.

Как организуют сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.

#новость #ростелеком #биометрия

28 28 комментариев
8
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28 комментариев
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Никитка Хархардинов

26

За три года собрали 164 тысячи собрали..навесили лапшу что за 9 лет собирут 50 миллионов..и правительство отслюнявила 6,6 миллиардов! Профит))))

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Дмитрий

Никитка
11

Ща как новый закон введут о принудительной сдаче. Не сдал - карты и госуслуги аннулируем. 

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Светлана Завацкая

Дмитрий
0

В таком случаи они соберут больше чем 50 миллионов и думаю не за 9 лет, а за 9 месяцев. Посмотрим что будут принимать что бы ускорить этот процесс.

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Ренат Зайдуллин

Никитка
0

Для особо одаренных в статье несколько раз написали кто изначально вложит эти деньги, если не в курсе про концессию 

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Philip Poteryahin

Ренат
1

Вы че сразу злитесь? Вы часть предидущего проекта?) ну понятно что нотариусы не заплатят это из своего дохода же. Это первое. Второе ну не взлетел проект, зачем его дальше дрочить то, нужно логику менять же, а не бабки палить граждан)

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Ренат Зайдуллин

Philip
0

Каких граждан бабки палить кто-то собрался? Это уже деньги ростелекома в любом случае. Если проект взлетит - им пойдет многолетний поток денег от тех, кто будет пользоваться системой. Если проект провалят - просто просрут деньги и никаких компенсаций не получат. А бюджетные деньги здесь вообще не фигурируют. 

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true iBegginer

Ренат
4

Крупнейшие акционеры «Ростелекома» — Российская Федерация в лице Росимущества (38,2 % обыкновенных акций),

может крупнейшему акционеру сказать, что управленцы РТ маются фигней и лучше эти деньги раздать пенсионерам? 

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Nikita Zhukov

Ренат
0

Разве оснащение МФЦ для сбора данных тоже будет Ростелеком проводить? Я думал этим уже государство займётся. На бюджетные деньги.

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Дмитрий Шошин

Никитка
0

Ну из наших карманов что не отслюнявить, не свое-не жалко. Тем более когда под шумок можно Лексус сыночку купить, а то на прошлогоднем ездит😂

Если Ростелеком вкладывает свое бабло, ну ок, тогда молодцы, правда чёт я сомневаюсь в этом, думаю наклянчили)

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Mikhail Golik

20

Никто в здравом уме с их биометрией связываться не станет. Риски злоупотреблений огромны, а польза сомнительна.

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Станислав Назаров

Mikhail
2

А какие риски? Что можно сделать с биометрией такого, что нельзя с ксерокопией паспорта и миллионами камер на каждом углу? 

Ответить

Nikita Rogatov

Станислав
9

Паспорт можно поменять, а вот биометрию не получится

Ответить

Mikhail Golik

Станислав
8

Биометрия это чёрный ящик. Выдаёт ответ да или нет, без возможности получить обоснование этого ответа и соответственно опротестовать его.
В традиционной же системе все понимают что например наличие у кого-либо копии паспорта не доказывает вообще ничего. Такие "доказательства" можно опротестовывать например в суде.
С биометрией же пропадут все деньги со счета,  банк скажет "подтверждено биометрической системой, до свидания", суд скажет то же самое, и все.

Ответить

Philip Poteryahin

Станислав
5

С ксерокопией паспорта можно сделать многое, но и доказать, что это не вы были с ксерокопией паспорта в суде легче. Когда факт подтверждения чего бы это ни было становиться совсем виртуальным ну прям боязно же)

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GMO bacteria

Станислав
1

Это готовый датасет на каждого россиянина. Можно сделать дипфейк, подменить своё лицо и голос при видеозвонке. Искать голос и видеозаписи камер наблюдения - это займёт гораздо больше времени.

Ответить

Дмитрий Гусев

Станислав
0

Когда есть бумажный след это одно, подпись и графологическая экспертиза в большинстве случаев решают. Есть бумажка - есть ответственность, в том числе для должностного лица за утерю. Пачки регламентов все это регулирующее. А вот по «цифровому следу» - камеры не работали, все разом в одном месте одно время - ну ок, и все. А по цифровому следу и практики судебной толком нет.

Ответить

alex twit

11

ЕБС+ГИС=ЕБИС

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Входной волк

alex
13

Дабы не было утечек:
 Защищённая Автоматизированная Единая Биометрическая Информационная Система

Ответить

alex twit

Входной
1

А мягкий знак украл коммерсантъ и сделал твердым, чтоб без палева

Ответить

Входной волк

alex
1

В нынешних реалиях нет месту мягкости!

Ответить

alex twit

Входной
0

Твердо и чётко

Ответить

Максим Мишин

11

Доступ к деньгам по голосу в условиях масштабного и массового многолетнего телефонного мошенничества в России, с которым не борется полиция, это отличная идея я считаю.

Ответить

Captain

3

Люди настолько не верят государству, что никаким образом не удастся промыть мозги, чтобы все стройным рядами пошли сдавать биометрию. Только если существенно ущемить в правах тех, кто не сдает. И то не сработает. Что вы говорите, Конституция? Это вы о чем? 

Ответить

Святослав Гусев

2

Только вот функциональности эта «сданная биометрия» не несёт.

Ответить

Максим Абдрахманов

1

А зачем гражданину сдавать биометрию? Если и есть какие-то плюсы, то они для обычного человека не значительны. По-моему в этом вся проблема

Ответить

Yuriy Иванко

1

И ждём новых звонков потом с предложением интернета со слов "Иван, хороша прическа и щёчки пухленькие, видимо у вас все хорошо и есть деньги на наши услуги? Что скажете? М? 10мбит за 1000 легко?"

Ростелеком имеет такой негативный рейтинг, что никто не хочет из пользователей к ним обращаться. Зато бизнес прям в ноги падает и придумывает разные проекты совместные.

По мне так оператором сбора и хранения может выступать банк которому доверяет клиент. Этого достаточно.

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Канищев Максим

0

Это все делается что бы ростелеком мог спокойно продавть биометрические данные. Интересно по подписке это будет или по штучно?

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Murat Oshroev

0

Всего 6 млрд? Там же такой объём работ надо сделать. 

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