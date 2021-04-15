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«Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года для сбора биометрии 50 млн россиян — «Ъ» Статьи редакции
За три года с момента запуска удалось собрать данные 164 тысяч человек.
Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Компания вложит в перезапуск проекта 6,6 млрд рублей до 2030 года и планирует собрать биометрические данные примерно 50 млн россиян.
В аппарате Дмитрия Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счет платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, но не сумму вложений.
Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удаленно подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.
По состоянию на февраль 2021 года в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян. Кроме банков, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в дальнейшем планируется «организовать сбор и использование биометрии МФЦ по всей стране».
Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, говорит источник «Ъ».
По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации». Эта компания учреждена 9 апреля 2021 года, 50% её структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».
В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнерстве с банками.
Как организуют сотрудничество и какое место в нем займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.
За три года собрали 164 тысячи собрали..навесили лапшу что за 9 лет собирут 50 миллионов..и правительство отслюнявила 6,6 миллиардов! Профит))))
В таком случаи они соберут больше чем 50 миллионов и думаю не за 9 лет, а за 9 месяцев. Посмотрим что будут принимать что бы ускорить этот процесс.
Для особо одаренных в статье несколько раз написали кто изначально вложит эти деньги, если не в курсе про концессию
Вы че сразу злитесь? Вы часть предидущего проекта?) ну понятно что нотариусы не заплатят это из своего дохода же. Это первое. Второе ну не взлетел проект, зачем его дальше дрочить то, нужно логику менять же, а не бабки палить граждан)
Каких граждан бабки палить кто-то собрался? Это уже деньги ростелекома в любом случае. Если проект взлетит - им пойдет многолетний поток денег от тех, кто будет пользоваться системой. Если проект провалят - просто просрут деньги и никаких компенсаций не получат. А бюджетные деньги здесь вообще не фигурируют.
Крупнейшие акционеры «Ростелекома» — Российская Федерация в лице Росимущества (38,2 % обыкновенных акций),
может крупнейшему акционеру сказать, что управленцы РТ маются фигней и лучше эти деньги раздать пенсионерам?
Разве оснащение МФЦ для сбора данных тоже будет Ростелеком проводить? Я думал этим уже государство займётся. На бюджетные деньги.
Ну из наших карманов что не отслюнявить, не свое-не жалко. Тем более когда под шумок можно Лексус сыночку купить, а то на прошлогоднем ездит😂
Если Ростелеком вкладывает свое бабло, ну ок, тогда молодцы, правда чёт я сомневаюсь в этом, думаю наклянчили)
Никто в здравом уме с их биометрией связываться не станет. Риски злоупотреблений огромны, а польза сомнительна.
А какие риски? Что можно сделать с биометрией такого, что нельзя с ксерокопией паспорта и миллионами камер на каждом углу?
Биометрия это чёрный ящик. Выдаёт ответ да или нет, без возможности получить обоснование этого ответа и соответственно опротестовать его.
В традиционной же системе все понимают что например наличие у кого-либо копии паспорта не доказывает вообще ничего. Такие "доказательства" можно опротестовывать например в суде.
С биометрией же пропадут все деньги со счета, банк скажет "подтверждено биометрической системой, до свидания", суд скажет то же самое, и все.
С ксерокопией паспорта можно сделать многое, но и доказать, что это не вы были с ксерокопией паспорта в суде легче. Когда факт подтверждения чего бы это ни было становиться совсем виртуальным ну прям боязно же)
Это готовый датасет на каждого россиянина. Можно сделать дипфейк, подменить своё лицо и голос при видеозвонке. Искать голос и видеозаписи камер наблюдения - это займёт гораздо больше времени.
Когда есть бумажный след это одно, подпись и графологическая экспертиза в большинстве случаев решают. Есть бумажка - есть ответственность, в том числе для должностного лица за утерю. Пачки регламентов все это регулирующее. А вот по «цифровому следу» - камеры не работали, все разом в одном месте одно время - ну ок, и все. А по цифровому следу и практики судебной толком нет.
ЕБС+ГИС=ЕБИС
Дабы не было утечек:
Защищённая Автоматизированная Единая Биометрическая Информационная Система
Доступ к деньгам по голосу в условиях масштабного и массового многолетнего телефонного мошенничества в России, с которым не борется полиция, это отличная идея я считаю.
Люди настолько не верят государству, что никаким образом не удастся промыть мозги, чтобы все стройным рядами пошли сдавать биометрию. Только если существенно ущемить в правах тех, кто не сдает. И то не сработает. Что вы говорите, Конституция? Это вы о чем?
А зачем гражданину сдавать биометрию? Если и есть какие-то плюсы, то они для обычного человека не значительны. По-моему в этом вся проблема
И ждём новых звонков потом с предложением интернета со слов "Иван, хороша прическа и щёчки пухленькие, видимо у вас все хорошо и есть деньги на наши услуги? Что скажете? М? 10мбит за 1000 легко?"
Ростелеком имеет такой негативный рейтинг, что никто не хочет из пользователей к ним обращаться. Зато бизнес прям в ноги падает и придумывает разные проекты совместные.
По мне так оператором сбора и хранения может выступать банк которому доверяет клиент. Этого достаточно.
Это все делается что бы ростелеком мог спокойно продавть биометрические данные. Интересно по подписке это будет или по штучно?
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